無極玄光慈姥總宮 母娘降駕問事解人生百憂

宮主黃國誠40 年來與「林仙姑」走遍世界各地，幫信徒化解無數的問題。 瑤池金母又稱「王母娘娘」，母娘信仰在台灣淵源流傳，相傳主祀瑤池金母的無極玄光慈姥總宮問事靈驗，信眾之間非常具有口碑。

文•編輯部

本刊在四月某日下午驅車前往無極玄光慈姥總宮走訪，抵達宮門就感到氣勢恢宏，進到宮內更見格局寬大、光明透亮，裊裊薰香加上誦經聲圍繞，身心靈自然感到和諧安祥。

無極玄光慈姥總宮宮主黃國誠說，道場原位於新北市三峽，隨著信眾人數愈來愈多，後來搬至桃園市大溪石門水庫附近，再遷移至桃園中壢聖德路一段六十三號現址。

他回憶，與母娘結緣於四十年前，因家中兄長生病，遊走全台求醫都無法根治，輾轉經人介紹到花蓮求母娘護佑，連帶家族們也開始虔誠信仰。

「沒想到一段時間後，母娘開始降駕在我的同修，也就是『林仙姑』身上，協助民眾問事。」黃國誠指出，林仙姑一開始有抗拒，但最後仍聽從母娘指示，並歷經各種層次修煉，以及開宮建廟，如今母娘、媽祖和五路財神等各級神明，甚至是亡者，都能夠透過林仙姑傳達旨意，協助民眾解決人生難題。

企業家、老闆皆為虔誠信徒

無極玄光慈姥總宮信徒眾多，除了台灣本地人外，更遍及中國大陸、美洲和東南亞等地區，其中有許多企業家和公司行號老闆。

黃國誠說，拚事業過程總有順逆風，不順時就會想來問事、求母娘，因此每周三、六都會固定讓信眾來問事，有時也會被邀請出國幫信徒排憂解難。

無極玄光慈姥總宮有兩大專項，分為「有形的辦事」及「無形的庇佑」，前者可以讓人諮詢命理風水，後者則是由林仙姑祈求母娘降駕通靈，兩者配合助民眾解決各種疑難雜症。

四十年來，無極玄光慈姥總宮見證很多神蹟。某年暑假大熱天，一位帶著三位幼年子女的中年婦人，因先生已被列為失蹤人口兩年之久，遍尋不著經友人介紹來問事；在林仙姑通靈下，宮內突然起大寒，讓在場其他信眾都凍得受不了跑到外頭，彼時「婦人先生」則透過林仙姑一一訴說「自己早在兩年前已遭人殺害身亡，遺體現存在某殯儀館，兇手是誰，遺失車輛在哪。」最後，婦人依循著先生所述將事情圓滿解決，放下心中罣礙。

母娘指示明白因果

形成「善的循環」

另外還有關中國大陸信徒的見證，更是奇妙。

有對高知識、高經濟所得的夫妻，高齡生下一子，卻患有亞斯伯格症，讓這對父母很自責，心中長年耿耿於懷，某年特來台灣請示母娘。

林仙姑起壇辦事後，透過神明開示才知道這個孩子是來報恩，因把這輩子福報都獻給父母，才會承擔自閉症狀，屬因果一環；母娘還指示，只要以孩子名義多做善事，就能為子增添福報，後來這對夫妻回到中國大陸後，勤做公益、捐佛像，數年下來小孩症狀果然大大改善。

「因緣也會一個牽一個，冥冥中都有註定。」林仙姑說，有位高齡婦女想生子，卻怕小孩有問題，特來祈求母娘，後來順利誕下健康小孩，而其友人為一間知名醫院的女醫生，同樣是高齡懷孕，但產前檢查發現胎位不正，醫院同事都不贊成勉強生子，後來經介紹，這位女醫生也來祈求母娘，更誠心誠意每周來宮裡請示母娘，歷經了數月之久的祝禱，最後誕下健康男嬰。

她特別提及，無極玄光慈姥總宮與眾不同的地方，母娘都會派遣受過訓練的神兵神將們協助辦事、照護信眾，且能遠赴中國大陸和世界各地，許多見證過的海內外信眾都會感念回報，形成「善的循環」。

無極玄光慈姥總宮。

走遍世界排憂解難

發揮善心回饋社會

除了在台灣協助民眾辦事外，黃國誠和林仙姑也常被邀請至國外，協助解決台商的疑難雜症。

某台商在越南胡志明市開設飯店，卻因「無形力量」讓旅客無法安寧，導致生意不好，後來請林仙姑到飯店查看，住宿當晚就馬上有無法超生的軍官現身。隔天一問才發現當地人都知道那間飯店原址是一個彈藥庫，曾發生爆炸意外，只有這位台商不知道，最後經仙姑與「眾軍官兵」溝通才化解，該飯店從此生意興隆。

此外，還有中國大陸某國企高層透過印尼台商朋友，邀請黃國誠到對岸幫忙看風水地理，讓其事業蒸蒸日上，而這些緣分至今都還保持聯絡。

「人的運勢有高低潮，命理可以讓人知道高點衝刺、低點成長，因此低潮並不是壞事。」黃國誠表示，無極玄光慈姥總宮有別於一般命理老師的特色，在於讓信眾知道人生低潮來臨時，可以祈求母娘庇佑、安然度過，知道一生命運的高低點，能藉由神明幫助，有助於人在「好的時候更好，並避開不順」。

此外，無極玄光慈姥總宮在母娘感召下，四十年來取之於社會、用之於社會，母娘生日（農曆七月十八日）、宮慶日（農曆二月二十六日），以及各大節日的普渡，祭拜後的物資都會發送給慈善團體和弱勢家庭，並一戶一戶拜訪送物資。同時黃國誠也成立中華玄光慈善同心會，與各大社福團體並肩作公益，有時舉辦法會剩餘預算，長期會捐贈給有需要的團體。