曜群生醫用口罩打造中華隊新旗海

曜群生醫董事長李冠緯。 因為新冠肺炎疫情的影響，口罩已成為民眾出門的標準配備，雖然疫情趨緩、口罩令逐漸鬆綁，但習慣仍是持續。除了傳統單色口罩外，客製化口罩也普遍受大眾歡迎。結合二○二三年世界棒球經典賽，曜群生醫推出了官方授權版口罩，讓「新旗海」成為球場上另一道耀眼的風景。

文•陳建維

屬於中華隊的新旗海！睽違十年，二○二三年第五屆世界棒球經典賽（WBC）再度回到台灣舉辦，雖然中華隊接連戰勝義大利及曾打進四強的荷蘭，但在最後一場比賽惜敗古巴後基於賽制不僅八強夢碎，下次比賽恐還得從資格賽打起，令球迷相當惋惜。惟比賽過程中華隊從不被看好到有望晉級，球員們的努力不僅驚豔各國，也深刻烙印在全體國人的心裡，可說中華隊的表現不僅創造經典，更贏回了世界各國的尊敬及自身的榮耀。

這次的比賽中，經典的「台式應援」讓全世界印象深刻，也造就許多經典，如由國內各球團啦啦隊組成的「經典女孩」，就引起MLB及各國媒體的爭相報導。更特別的是有別於以往的國旗應援，今年球場上出現了不一樣的新旗海─中華隊口罩，而其背後推手正是自疫情爆發以來始終配合政府協助全民防疫的「曜群生醫國際有限公司」。

球員背號口罩除了防護也適合收藏、應援。

業務起家 從失敗中學習成長

六十七年次的曜群生醫董事長李冠緯，本身並非生技醫療專業領域，但他從十八歲就開始從商，自二○○六年起就投資工廠做美容噴霧儀，因為效果良好，加上用心拓展業務，該儀器很快就廣泛使用在醫美、美容、美甲等美容產業。擅長產品設備行銷的他也隨後受到合作廠商的青睞，協助至購物台推廣美容課程套票及產品。正是因為這樣的機緣而進一步接觸到醫美產業，李冠緯也開始利用自身行銷專才跟產品和醫美診所合作。

眼見醫美產業已逐漸盛行，李冠緯在二○一○年正式投資醫美診所，並在當時前往國外洽談代理時下最流行的韓國醫美材料，產品通路逐漸拓開後，隔年他又擴大成立曜群生醫，並於二○一三年開設醫美診所，正式踏入醫美手術整形的經營行列，業績也蒸蒸日上。逐漸站穩腳步的李冠緯並不因此而滿足，選擇西進中國大陸，卻沒想到日後成為他人生中最重要的挫敗之一。

中國大陸於二○○○年時頒布「中外合資合作醫療機構與管理辦法」，自此開啟台資企業「醫療西進」的大門，包括上海禾新醫院等，南京明基醫院、長沙旺旺醫院、廈門長庚等陸續開業，也逐步放寬台灣醫師可以考大陸執照並申請執業等，直到二○○九年，甚至開放台灣醫師短期赴中國大陸行醫，此政策也讓許多台灣醫生成為周末假期赴中國大陸執刀的「假日飛刀手」，當中尤以醫美最盛行。

嗅到這股商機，李冠緯也跟上潮流成為第一批帶醫生去執刀的醫美診所，也促進台灣醫美醫師中國大陸拓點。原本一切順利，卻沒想到二○一六發生連串變故，也讓李冠緯面臨人生最大挑戰。主要其同時遇到多項困難：一、進到醫院經營醫美：當時適逢醫院開始設立整形外科門診，多數醫院初期選擇與醫美診所合作，李冠緯也是其中之一，但是因為醫院係屬醫療機構，行銷管道及模式受限、不如醫美診所的靈活，導致客源不足；二、西進投資失利，在順利帶醫生到中國大陸執業後，李冠緯興起了自行拓點的大膽想法，遂在中國大陸覓地拓點。

本來在廈門預計入駐一個原本是健檢中心的飯店物件，只需優化裝修、增加科室、安排儀器進場後就可以執業，卻沒想到簽約後飯店原業主竟然轉賣，新業主重新整體裝潢，導致必須得到院服務的醫美全受影響、停擺兩年；三、時值美國在韓國設立薩德防禦系統，中、韓因此撕破臉，中國大陸更對韓國實施貿易制裁，導致從韓國代理輸入中國大陸之醫材全受影響。三項衝擊導致李冠緯慘賠數千萬元，只得重頭來過。

回歸市場趨勢

跟隨政策再造顛峰

沉潛一段時間並盤整手上資源後，李冠緯決定採取與過去不同的策略，除了重新開設醫美診所，更加重視以曜群生醫的品牌，並配合醫美通路做幹細胞及再生醫學。國外的市場則轉開發東南亞的新興市場，並結合台北市台越醫療交流協會，打造優質專業服務。

於此同時，過去累積的中國大陸渠道及資源改轉型做入台醫療，本來中國大陸已談定入台生殖醫學、幹細胞服務，可惜遇到新冠肺炎疫情又停擺。有了上次的經驗，這次曜群生醫選擇用最快的速度在疫情初期與國內口罩生產商進行資本投資並合作投產設備生產口罩，成為「口罩國家隊」的一員，同時亦利用過去人脈從國外進口額溫槍及其他防疫物資協助國內疫情。在二○二二年疫情爆發時，更配合政府政策迅速進口快篩劑，讓民眾需求得以滿足。

放眼未來，曜群生醫回歸「從台灣出發」的精神努力。事實上台灣研發能力為世界之冠，也有許多特有技術性產品，尤其是膠原蛋白、細胞再生製劑（如眼藥水、生髮劑）都效果良好。目前曜群也更重視研發、專利及專業，包含膠原蛋白的證照申請、台灣國產唯一、但已經有進口的埋線拉提證照等。希望持續找到較高門檻之產品投入，以自媒體醫美行銷，扎根台灣、行銷世界。

從公益出發

持續推廣台灣正向力量

除了在事業上持續努力，李董事長也十分注重社會公益，在國內口罩供給逐漸穩定後，各廠商紛紛推出客製化口罩希望能開拓客源。而曜群生醫選擇公益服務，為了協助罕見疾病基金會公益募款，曜群生醫與基金會合作發行由病友繪畫創作而成的設計款口罩，銷售所得部分捐贈回罕見疾病基金會，紅十字會也隨後響應。後續曜群捐助了許多公益團體，並贈送防疫物資給馬來西亞台商學校，持續傳遞公益力量。

而提到這次二○二三世界棒球經典賽的口罩「新旗海」，能成為推手之一的李冠緯董事長感到非常驕傲。實際上在二○二二年十一月MLB官方代表要針對周邊商品開始討論代理權時，一方面因為相較國外球隊擁有許多大聯盟球星，中華隊組訓過程並不順利，國內氛圍普遍不看好中華隊表現；二方面因為疫情趨緩，口罩令逐漸鬆綁，許多廠商對周邊商品尤其是口罩代理權都不感興趣。身為棒球迷的李冠緯毅然爭取代理權並投產，也因為這次經典賽周邊商品僅有口罩是全本土生產，李冠緯在宣傳上投入相當力度，也更讓球迷關注到相關賽事，且因此驚艷世界。

回顧這次的經典賽除了過去球迷習慣的國旗外，印有中華隊LOGO的口罩成了疫後最佳應援品，由口罩所串起的「新旗海」成為場上一大亮點，也拜中華隊連勝義大利、荷蘭兩個強隊所賜，帶起更多銷售成績。也因為銷量太好，曜群後續推出教練、球員及啦啦隊經典個人款，讓口罩成為WBC最令人印象深刻的一道風景！

「對的事情就要持續去做！」對於現在的李冠緯來說除了在商業上持續努力，結合自身優勢、對任何能推廣台灣的事情他都願意嘗試並持續精進。