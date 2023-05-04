王文全、魏淑蓮從「人」出發 帶領大誠保經再創巔峰

成立於一九九三年的大誠保險經紀人股份有限公司（以下簡稱大誠保經），以「誠信」為立業根基，多年來致力於串聯各家保險商品，並給予客戶最優質化的服務。點滴努力，如今的公司規模已是業界最大，但在王文全夫妻眼裡這只是個過程。對他們來說，還有更大的理想及夢想正等待他們實現。

文•陳建維

相較於保險公司，民眾對於保險經紀公司較不熟悉。比較起一般保險公司，保險經紀公司更可以透過分析整合不同家商品，提供客戶最適切服務，讓保險更受民眾信賴。

優良制度以人為本

打造業界第一品牌

設立至今已三十個年頭的大誠保經，完全由董事長王文全及執行副總魏淑蓮夫妻從頭開始點滴努力打拚而成。「人生往往就是一個機緣」，早年初踏入業界時，王文全董事長是在保險公司擔任業務員，某次因為遇到理賠上的問題遭客戶質疑，讓他感到十分灰心，離職後甚至打消繼續做保險的念頭，沒想到此時主管機關宣布開放保險經紀公司，加上部分客戶的鼓勵，便和夫人魏淑蓮創辦了大誠保險經紀人。

截至目前為止，大誠保經服務客戶人數已達八十萬人，簽約保單二百萬件，協助超過五十萬個家庭獲得保障，已是同業之冠。以二○二二單一年統計為例，大誠保經包含業務員人數、傳統壽險保單新增契約（超過一百億）、產險保單新增契約（十億）都是業界第一。

能夠有如此亮眼的成績，魏淑蓮表示重點在於公司的人文氛圍及靈活的制度。首先大誠保經在業務員管理方面不會是業務至上的咄咄逼人，公司採取人性化經營並搭配循序漸進的培訓，找方法、工具及資源協助業務員開拓客源。王文全則認為大誠在經營上是秉持邀請大家一起來發展保險事業體的概念。保險管理說穿了就是銷售與組織，透過建置生命共同體的制度，用組織發展帶領同仁，讓大家更有向心力。王文全進一步以今年為例，一至四月公司已發出兩千萬獎金（非傭金），不管是獎金或是保險業界最常見的旅遊犒賞，大誠都遠優於同業，許多業務員都慕名而來，目前公司在全省已有八十幾個通訊處。

在商品策略方面，有別於其他公司，大誠並未限制業務員必須賣什麼產品，因為在他們看來，每位業務員會因為其背景、專長而有強項客群，不須加以限制，故大誠的市場經營是希望以多量單為主。另一方面，大誠保經非常注重人才培訓，魏淑蓮認為「沒有教育的業務員不會成長」，故業務員培訓一定先從保障行為的基礎課程慢慢扎根，再根據階級來繼續培訓，確保業務員素質。也正是循序漸進的發展，大誠才能走到現在的業界之冠！

熱心公益 期待延續善念循環

事業上有所成就的同時，王文全與魏淑蓮夫妻不忘熱心社會公益，為使公益能夠發揚光大並走向國際，兩人選擇參與國際基金會已累積上百年、光是台灣就有五萬多位社友的國際獅子會，並希望透過國際基金能將台灣公益行銷到全世界。值得一提的是，王董事長就連做公益都「從自身做起」─以大誠保經為名創立大誠獅子會，核心會員以三十位公司高層幹部為主，公司業務部則以聯誼會的方式加入參與。

為了展現實現公益的決心及能量，大誠獅子會的核心會員每人每年至少捐一千美金並辦理各項公益活動，當資金需求無法補足的時候，個人會再捐款。截至目前如以分會為計，大誠獅子會的公益捐款高居世界第一，王董事長夫妻也已累積捐款將近一千三百萬台幣至國際基金、一千七百萬台幣至國內基金。現國際獅子會300G2分別由魏淑蓮擔任總監、王文全董事長擔任財務長，也是未來的準議長。

之所以積極熱心公益，與夫妻兩人成長背景有關。魏淑蓮副總表示「因為我們珍惜曾被救助的感受」，她小時候家境並不富裕，也曾經得到救助，正是因為曾被救助感受到人性溫暖，讓魏淑蓮產生正向積極的信念，現在事業有成後，回過頭來更重視救助別人，並且「認為這是可以讓社會更加和諧、善的力量」。

因為有這種「善念循環」的期待，王文全夫妻非常重視小朋友的公益推動及扶助，二○二○年魏淑蓮擔任總監時，就在獅子會推動「獅愛圓夢．助學千人」的千人獎助學金活動，每人頒發五千元，也結合獎學金頒發活動辦了聖誕晚會，讓小朋友能度過溫馨歡樂的聖誕節，魏淑蓮也將上述幼年時貧困奮鬥、獲取資助、成就事業後轉化大愛的故事分享給學生，同時也激勵大家努力向學並開創自己未來人生的道路，讓與會人員均感動不已。

王文全董事長重視專業證照，親自出席RFA 授證典禮。

三十有誠

大誠保經打造「三三三願景」

成立至今，大誠保經已走過三十個年頭。為了邁向下一個階段的挑戰，王文全夫妻特別選在三十周年宣布了三年後要達到三萬名員工、每年三百億新簽保費，名為「三十有誠、共創事業」的「三三三願景」。看起來很難達成，但在王文全心中，卻早已胸有擘劃。

大誠保經早在五年前就已經啟動第一階段的再造計畫，當時公司員工不過一千多人，短短五年間已成長到現在登錄在冊的將近七千人、創下保經界紀錄，也因此夫妻倆非常有自信地發下豪語：「讓原本的七千人一人拉一人，隔年又一人拉一人，目標馬上就會達成」。

能夠有這樣的基礎，端賴完善且健全的制度，一方面王文全夫妻用以身作則的身體力行，讓員工跟老闆一起努力達成公司業績連續二十年正成長，另一方面以他們以集體經營、利潤共享的概念讓員工都能參與，將每位員工都視為合夥人、把利潤分配給所有合夥人，藉由合理可信賴的分配，讓彼此之間沒有利益衝突，也更能齊心努力。身為業界龍頭，王文全就是希望創造大型公司的磁吸效應，並用無私的精神來建置制度並完善經營。大誠保經給予員工的保證就是「制度業界第一」，每位登錄進公司的員工都知道，只要有人能夠找到制度（包含行銷、組織、經營）贏過大誠的，公司立刻發獎金一千萬，以此表達公司的經營決心。

進一步談到如何達成新增業績目標，面對市場持續激烈的競爭，魏淑蓮副總認為保險數位平台的加強是關鍵。雖然保險的服務是「以人為主」，但若能全力加強數位賦能，靠數位系統及平台，讓業務員成為不僅僅是只賣保險的類財務顧問，能更進一步獲得客戶信賴。也因此，大誠保經早已開始鼓勵並安排幹部及資深業務參加理財人員培訓課程，透過全方位的服務，更能留住客戶的心。

最後，王文全表示放眼未來業界趨勢，任職於單一保險公司的保險從業人員一定會萎縮，保經從業人員卻一定會成長，關鍵還是在於保險經紀公司擁有更多的服務彈性。如以歐美先進國家為例，許多國家的保險公司僅負責設計商品及資本操作，銷售則由經紀公司處理，這種「產銷分離」的專業分工方式更能確保服務人員的態度及品質。

台灣的服務業相對成熟，未來保險產業也勢必走向如此發展態勢。也因此，王文全判斷保險經紀人人數及業績一定會持續成長，他也規劃大誠保經要開始創造立刻服務的制度，建立窗口式的專職服務人員、提供立即上門服務，期望透過服務品質及品牌，讓保險不再是保險，而是對參與的業務而言是成就自我、對客戶而言是溫暖關懷的社會力量！