經濟部長王美花： 強化企業升級轉型及能源自主能力

關乎三千八百億預算的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》正式上路，民眾最開心的莫過於普發現金。然而，這筆預算最重要的是從十大面向切入，期能加強經濟基礎建設及強化社會韌性。本刊特專訪經濟部王美花部長，從經濟部主管業務面向，讓中小企業及民眾更加了解經濟部主管政策的內涵。

文‧陳建維

政府大禮包來了！疫後特別條例中的普發六千元現金成為清明連假後民眾最關心的小確幸，未採取登記入帳的民眾，也陸陸續續在各郵政及銀行通路領取現金。然而，總預算三千八百億的疫後特別條例並非只有普發現金，更重要的是夯實國家社會基礎韌性。

除了其他部會特別從不同面向補助民眾外，最重要的計畫莫過於經濟部主管編列三一六．九億元的「推動產業及中小企業升級轉型」及「挹注台電」五百億元，一者協助企業長遠經營，一者維持能源自主升級，都是關乎國家永續發展的重要政策。

減輕企業負擔

推動廠商智慧化、低碳化升級轉型

這次的疫後振興條例，經濟部特別編列一四五億辦理中小企業貸款融資保證及諮詢輔導，部長首先說明貸款計畫主旨著重在「疫後振興」及「轉型發展」。疫後振興的部分還是在協助疫後時期營運困難、停業再出發之中小型事業度過難關，而先前已申貸紓困振興貸款的中小企業，更可以「借新還舊」讓中小企業能真正被幫助到。對於申貸對象也依其運營情形分成兩類，期能協助十七．五萬家企業獲得預估共計五千億元的專案貸款。在轉型發展的部分，則以額度一千萬、三萬家企業辦理來推動共計三千億元的融資。「透過政府投入一定的成本，為企業創造更大的資金及運營彈性，迎向疫後的新挑戰」。部長也特別強調，貸款最低利率為郵政儲金二年期機動利率一．五九五％，超過一百萬元者則為二．○九五％，用最低利率協助業者。

另一方面，在協助企業轉型升級的部分是以低碳化、智慧化為主，並同時協助商圈、傳統巿集、商業聚集街區發展及加強中小企業所需基礎設施。以製造業為例，與之前經濟部所推動計劃不同的是，過去產業既有的推動計畫重心在於廣泛技術及產品發展需要，包含智慧機械、離岸風電、A世代半導體、5G、電動車等，並支持製造業的業者投入創新研發工作。

然而今年特別預算中經濟部執行有關低碳化及智慧化的轉型重心不再侷限於冷冰冰的技術導向，而是從三個面向出發：一、提供業者輔導：規劃專家團隊提供製造業業者諮詢、診斷或輔導服務，包含碳盤查、減碳診斷、智慧化診斷等報告；二、升級轉型補助：除了一般個案輔導補助，亦推動以大帶小模式輔導，其中低碳化每案至少1+10（家）、智慧化每案至少1+4（家）廠商，以上下游供應鏈整體思維加強協助中小型製造業廠商升級轉型，將政府資源擴散到整體產業。同時規劃將全新設備購置費納入補助範圍內，提高業者汰換設備誘因，加大轉型力道；三、人員培訓再充電：透過開設智慧化、低碳化等趨勢型課程，針對在職員工進行專業課程深度培訓，以提升在職員工之專業能力，協助企業留用核心人才。

為了能讓企業方便了解，經濟部也透過所屬產業競爭力發展中心成立單一服務窗口提供諮詢服務，並陸續至北中南各地、各工業區舉辦說明會，讓製造業業者能充分瞭解相關資源服務與申請機制。

訂定績效目標

打造優質商圈及特色街區

實際上，經濟部一直以來都有計劃性的結合城鄉特色產業及發展政策，在各地打造特色商圈，中小企業處也都會每年固定舉辦特色商圈票選，活絡商圈文化。惟過去兩年適逢疫情，對商圈、市集跟攤商的政策有別於過去，硬體部分以加強行動支付、防疫整備及改善公共設施為主，軟體則是清楚標示及環境衛生、特色行銷…等，強化基本軟硬體設施。而今年疫後特別預算的執行，更著重在優化傳統巿集、商圈及街區的品牌形象及環保、低碳化、智慧化轉型升級，強化業者中長期之經營競爭力。

品牌化的計畫是以提升整體形象分數為主，經濟部結合交通部觀光局、地方政府及商圈組織協力合作，協助傳統市集與特色商圈導入美學來升級質感，並舉辦具地方特色主題的行銷活動，且導入低碳、環保及衛生為主軸來推廣市集品牌。而低碳優化部分，則先從最基本的減少免洗餐具及垃圾減量開始，強化宣導循環使用、回收再利用的概念，提升企業形象也增加消費者認同感。

於此同時，也引導店家改善或開發低碳產品或服務，設計綠色友善體驗遊程；市集攤舖部份則協助青年接班、創業或有意願的攤商，打造綠色攤舖（車），包含地產地銷或減碳包材。為了讓低碳跟環保的理念永續發展，經濟部也辦理人才培訓來加強培育種子領袖經營者及綠色觀摩教學活動，透過傳統市集與異業間的交流合作，及專家協助打造示範商圈等，讓店家在綠色經營體質上更加健全茁壯。

最後談到智慧化的部分，因應街區店家通常規模小、資源少，對智慧化瞭解不深，希望能透過街區店家群聚效應共同推動，輔導店家運用簡易數位工具（如數位支付、社群經營等），促進街邊微型店家朝向智慧化邁進。

以上的施政方針，經濟部均訂有績效評估指標並與其他部會共同檢核，如在產業輔導升級部分，均是以三年計畫為期，預計提供業者輔導達四千家、升級轉型補助達二千四百家、人員培訓再充電則希望達到二．八萬培訓人次；市集攤商則在品牌化的部分預計輔導九十處傳統市集美學提升、輔導四百五十攤舖商低碳化與優化、培育三十處市集具備綠色新經營模式及四百位種子領袖經營者完成市集人才知識化，希望能提升傳統市集之攤舖總營業額達三．六億元及維持約三萬人之就業穩定。

如此精確的目標數字，就是希望確保每一筆預算都能有效使用在強化企業基礎韌性，協助企業永續發展。

積極發展再生能源

提高能源自主能力

在以「照顧民生及穩定物價」為大前提，考量燃料價格大幅上漲及必須維持台電永續經營的情形下，四月份召開的電價審議委員會最終通過電價調漲方案。雖然決議調漲，但部長也特別澄清並強調「九十三％的家庭不受影響！」攤開最終調漲方案來看，一般每月七百度以下民生用電在此次的方案中並未列入調漲，主要仍是針對高度用電、高壓及特高壓用戶進行調整。此方案對民生衝擊小，卻預估方案實施後到年底前能為台電增加六百億電費收入，如執行到明年三月，則可多至七百六十億元，除維持穩定供電並可舒緩台電財務。

部長也進一步表示「面對全球各國均面臨電價調漲及通膨壓力，政府選擇採取不衝擊民生，相對穩健的方式反映發電成本，並維持供電穩定。」而除了儘量降低民生用戶的影響之外，當然也須避免業者利用所謂「電價調漲」的名目藉此抬升物價。為此，以行政院「穩定物價小組」為主，包括經濟部、農委會、消保處以及公平會、法務部…等，均密切關注市場民生商品價格變化，如有業者藉機哄抬，將由跨部會物價聯合稽查小組適時啟動稽查、快速反應，政府也鼓勵民眾消費過程若發現有不合理漲價，須儘速檢舉反映讓官方能有適當作為，透過官方民間共同合作以穩定物價。

而在穩定供電之後，下一步就是以積極發展自主再生能源的能源應變政策，藉此降低國際能源價格波動對國內的影響。自俄烏戰爭爆發以來，對歐洲天然氣供應及價格造成劇烈影響，也喚起各國對能源安全及能源自主的重視。面對這波國際能源議題，像是歐盟「REPowerEU計畫」或聯合國「俄烏戰爭全球衝突：能源危機」報告，都提到加速發展自主再生能源是解決問題的關鍵之一。台灣一直以來也都持續推動以綠能為主的能源轉型政策，希望能逐步降低對進口能源依賴、提高能源自主力。

節電更是重要能源

目前我國的能源政策是在能源轉型推動的基礎上，加速發展無碳再生能源並搭配低碳燃氣發電為主軸，除可減污、減碳及友善環境，還能提升能源自主，並協助產業滿足國際綠色供應鏈的綠電要求，提高產業競爭力。部長也特別舉例，因為台灣再生能源的持續增加，已讓電力調配模式可更加靈活，如過去一天只能短暫使用一次的水力發電及抽蓄水力發電，因為和太陽光電模組的相互配合，已可達到每天兩次發電。而再生能源的增加，也讓儲能成為下一階段重要的發展方向。於此同時，也搭配與企業簽訂電力需量反應契約（利用誘因引導調整用電，維持電力供需平衡），讓用電需求都可以被滿足。「與其談發電，不如思考如何節電」，節電也是一種重要能源，電力供應、需求兩端共同努力，更能持續確保能源穩定無虞！

最後，為推動淨零政策，除極大化發展風電、光電之外，政府也將視國內外技術發展，逐步推動地熱、氫能等生質能類別的前瞻能源利用，藉由擴大再生能源及低碳能源設置，翻轉高進口能源依賴風險，降低國際能源市場價格波動對台灣能源安全影響。

王美花部長期許所有女性工作者能展現自信，用溫柔的力量讓職 場環境更和諧進步。（攝影／徐裕庭）

性別平權亞洲第一

職場女性勇敢展現堅韌力量

依據聯合國開發計畫署（UNDP）發布最新性別不平等指數（GII），二○二一年我國GII值為○．○三六（值越接近○越佳），不僅較前次二○一九年的○．○四五進步，且居全球第七名、亞洲第一名，表現相當亮眼，顯示我國性別平權表現優異。

此次內閣改組，行政院陳建仁院長特別以「溫暖」、「堅韌」這兩大主軸及包含「穩健銜接政務」、「擴大世代參與」、「增加女性閣員」、「延攬地方人才」為四大重要任務。改組後的整體女性閣員比例已從七．五％成長至十七％，其他尚有許多女性民意代表、優秀女企業家在職場上發光發熱，時值溫馨的五月份母親節到來，王部長也特別就職場女力議題與本刊讀者分享。

首先，現今社會女性扮演角色多元，既可能是妻子、母親、女兒，也可能是領導或員工、同事。作為一名女性經濟部長，部長表示非常珍惜自己的機會與角色，在她的職業生涯中也遇過不少挑戰，但始終都抱持自信和決心，不斷努力學習和提升自己的能力。所幸台灣的性別平權教育良好，日常與同仁相處中並無感受性別有造成太大差異。部長也認為在職場上，許多女性都能運用同理心、細膩、耐心等特質進行溝通，也能包容不同角度的觀點並注意彼此感受，建立具有「溫度」的溝通方式，這樣溫柔有力量的女性不僅迷人，也有助於解決問題。

目前全球各地已有越來越多女性擔任高層領導職務，女性領導力已成為重要指標，為公共及商業領域帶來更好發展。在政治的面向上，不管是美國第一副總統賀錦麗、歐盟現任執委會主席烏爾蘇拉．馮德萊恩、芬蘭總理及世界有史以來最年輕的領導人桑娜．馬林，以及我國第一位女性總統蔡英文，透過他們努力的過程及優異的表現，激勵更多女性踏入政治領域。

在商業方面，我國女性中小企業主占比在二○二一年已超過三成七，顯示女力創業已成為台灣經濟發展的重要指標。即便是男性為主的科技業，也能看到女性的影響力在逐漸增強，例如身兼中美晶與環球晶董事長，被業界稱為「晶圓女王」的徐秀蘭女士，她的成功不僅在其專業知識，更在於她卓越的領導才能以及執行力，帶領企業創造亮眼表現。

最後，王部長以「相信自己價值，勇於展現自我」勉勵一起打拼的職場女性：「在這個女力流行的時代，我們面臨的挑戰不比男性少，希望能夠藉由我的經驗跟努力，勉勵所有在職場上打拼的女性，我想鼓勵你們要相信自己的價值，勇敢表現才華和想法，不斷學習及成長，以應對職場上的挑戰與變化。而隨著資通訊科技發展，工作不再限於體力、時間或特定場域，尤其是遠距工作、在家工作也變得可行，為女性進入職場提供前所未有的機會，未來我期待能看見更多優秀女性投入產業，為各行各業注入溫柔而堅韌的女性力量。」