老一輩的台灣男人似乎無法想像，總統會由女性來擔任，尤其是國家領導人擔任三軍統帥，肩負國防與國家安全。台灣第一位女性領導人蔡英文總統表現傑出，在國際社會獲得極高評價。這讓人聯想到英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）擔任英國首相長達十一年，立場堅定毫不妥協而被記者描述為「鐵娘子（Iron Lady）」。

文•陳錦稷

柴契爾首相任內不僅帶領英國打贏了福克蘭戰爭，更以堅定的立場推動公營事業改革，擺脫工會把持而公用事業卻效率低落的局面。為了擺脫經濟困境，在貨幣政策上大幅調高利率，降低貨幣供給，藉此控制飆升的通貨膨脹數字。儘管此舉造成高失業率，但藉由失業救濟等福利措施，讓當年英國度過經濟困局。

有幸台灣社會已經越來越重視性別平等，並高度肯定女性在公共領域的參與以及經濟社會的投入。許多優秀的台灣女性走上職場並獲得高度成功，也促進台灣女性的權益與社會地位的提升。

根據經濟部中小企業白皮書統計，台灣女性企業主家數為三七•二％，相當於每十位企業中就有四位是「女頭家」。台灣女性的表現已成為亞洲國家的典範，台灣女主管崛起的背後，是台灣社會整體的進化，這不僅是進步的標誌，更是整個社會朝向多元、平等方向最扎實的一步。

根據萬事達卡的「女性創業指數」

調查也指出，台灣不僅擁有友善的創業環境及資源，同時也積極參與創業活動，在女性創業指數排名中，台灣在亞洲市場排名第一，超越日、韓、星及泰國等亞洲國家，且台灣「女性創業活動率」持續攀升，是亞太區唯一不受疫情影響、創業活動率持續成長的市場，凸顯台灣女性抵禦疫情的強勁韌性。

台灣的高科技產業也越來越重視女力崛起，打破過去女性在理工領域的限制。

全球半導體代工龍頭的台積電，積極鎖定全國十二所女校作為重點宣導對象，鼓勵高中女生選讀理工科系，希望女性工程師成為未來人才成長的重要來源。IC設計龍頭聯發科，也認為女性專心與冷靜思考的人格特質，適合念理工科系，更適合從事IC設計業。美商3M在全球十幾個國家的「3M科學狀態指數調查」（SOSI），也指出台灣女性是STEM領域（科學、技術、工程及數學）還沒有被開發的潛力來源。

就教育理念而言，應該打破傳統「男生念理工，女生念文法商」的性別刻板印象，鼓勵並尊重每個人的自我認同價值，不分性別，讓每個人都有勇氣和自信從事不同領域的工作。

過去出口代工的年代，創造台灣經濟成長奇蹟的一大動能是來自女性勞動參與率的提升。但台灣女性的勞動參與率在二○一三年突破五成後便停滯，二○二二年的數據顯示，台灣女性勞動參與率為五一•五％，

不但是低於日、韓女性勞參率的五三•五％及五三•三％，更低於新加坡的六四％，遑論北歐國家瑞典高達七一％。

近一步分析不同年齡層女性的勞動市場參與程度，發現台灣女性進入家庭後，就難以重返職場，這是勞參率無法持續提升的關鍵。台灣女性在二十五到二十九歲之間勞參率高達八九•九％，高於美日韓，但在三十歲之後，女性勞參率隨年齡增加而出現一路下降趨勢。

綜合經濟與社會層面的研究分析，婚姻、生產、育兒與家庭照顧等傳統責任落在女性身上，是影響女性勞動參與率的重要因素。

當前台灣面臨低生育率、少子化及勞動力高齡化等趨勢，如何強化友善的公共托育環境，健全高齡社會的長期照護體系，讓女性擺脫傳統的家庭照護責任，使女性勞動參與率提升，顯然是國內勞動市場最重要的政策議題。

因此在公共政策上應該繼續努力於性別教育、工作權益保障，為女性打造更好的伸展舞台，提升女性的社會與經濟地位，讓女性有更廣闊、更能發揮的發展機會，創造台灣女力崛起時代的新里程碑。

台灣女性總統在國防外交的成就斐然，高鐵更是台灣女企業家領導建造完工，財經部會首長不乏女性閣員，各大企業更不乏女性執行長、高階主管。各領域的成功女性不但成為社會榜樣，同時也以能力、勇氣和毅力跨越性別差距。政府、企業和教育等領域也出現越來越多的女性領導人物。

台灣女性堅信其價值和潛力，女性主管比例的增加不僅體現台灣女性的優秀素質，也代表台灣社會在性別平等上的不斷進步。