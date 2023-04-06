從知名炭商到跌落谷底 陳建飛的傳奇人生

陳建飛投資眼光精準，曾是台電年度燃煤最大進口供應商

文．陳可昕

勇實貿易陳建飛，多數人可能沒聽過這個人，但其多年來專營煤炭進口批發，在業界算小有名氣的「飛董」，旗下尚有英屬維京群島商Efficiency、Right Link等公司，平時待人客氣也認真負責，深受同業敬重。白手起家的陳建飛原本是個小貿易商，1990年代在一次因緣際會下得遇見台塑集團創辦人王永慶，並在一次「試單」成功後，進入台塑共同供應廠商，陳建飛的勇實貿易及也正式踏入煤炭進口商的行列，包含供料、碳廠及運輸等都有涉獵，更在後續成為台電供應商之一。

據統計，台電一年所需燃煤用量約2600萬噸，陳建飛在供應量最多時，一年曾得標將近200萬噸採購量，成為台電最大供應商，也引進品質較好的燃煤，看準這波商機，許多外商也紛紛找飛董合作共同運營煤炭批發，並於隨後成立了Right Link公司持續經營相關業務。

由於有穩定供給及買賣，勇實貿易及Efficiency長年依據採購合約向銀行申請「購料貸款」，並在各銀行有一定額度，撥款方式也都是依照國際貿易相關原則採取開立L/C（信用狀）的方式辦理，而在Right Link公司加入運營後，為讓額度得以共用，銀行端與陳建飛改為記帳交易O/A（依買賣雙方約定，出口商在貨物出口後，逕將有關貨運及相關單據寄給進口商領貨，進口商將單據提供給銀行於約定之期限內電匯給出口商）的方式辦理購料貸款，因其之前信用良好，銀行也大多願意提供服務，卻沒想到一次失誤，讓陳建飛的人生自此跌落谷底。

陳建飛長期與供應商NOBLE合作，過去不管是自行付款或是辦理貸款，資金都幾乎與該公司往來。沒想到廠商一次的跳票，除讓陳建飛陷入財務危機，更遭有關單位指稱涉嫌詐貸。事實上在陷入財務危機的當下，陳建飛非但沒有選擇一走了之，反而主動留在台灣承擔並與有關債務人進行債務協商，最後在中小企業處的出面協助順利達成共識，後續也都持續還款。雖積極面對，難敵千夫所指而陷入官司危機，然而身陷官司風暴的「飛董」選擇勇敢面對，持續進行債務清償。對他而言，此時的人生信念只存「粉身碎骨渾不怕、要留清白在人間」！