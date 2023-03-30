慶祝教宗方濟各就職十週年《五餅二魚》特展

各國貴賓踴躍參與《慶祝教宗方濟各就職十週年：五餅二魚特展》 的藝術盛會。 為慶賀現任教宗方濟各就職十週年及加強台梵八十餘年的邦誼，中華民國駐教廷大使館舉辦《慶祝教宗方濟各就職十週年：五餅二魚特展》，並借展台灣知名藝術家曾英棟先生二十七幅以「五餅二魚」及相關主題的創作。

文•周義豐 圖．甘樂阿舍美術館

以文化藝術作為推廣外交的方式已有許多往例，但此次由中華民國駐教廷大使館所籌備的《慶祝教宗方濟各就職十週年：五餅二魚特展》，相當圓滿成功，這次活動除了獲得教廷的重視外，更特別選在代表國家場域的大使館內舉辦。藝術展主題與分享的理念契合天主教信仰，其中的宗教性、人道性意義，是遠大於政治性的。

藝術家曾英棟介紹創作理念。

結合文化藝術推廣外交

曾英棟借展意義非凡

二○二三年三月十三日適逢現任教宗方濟各就職十週年，中華民國駐教廷大使館為了加強台梵八十餘年的邦誼，彰顯教宗對世界和平的貢獻，經過年餘構思、接洽與籌備，終於促成台灣知名藝術家曾英棟先生借展二十七幅以「五餅二魚」及相關主題的創作。「五餅二魚特展」開幕活動於三月十四日假駐教廷大使館舉行，將耶穌神蹟的偉大意義與教宗博愛的重要呼籲，藉由來自台灣藝術作品的呈現，作為教宗就職十週年最佳禮讚。

「五餅二魚」是聖經中最著名的神蹟之一，教宗方濟各曾詮釋，耶穌藉此向世人傳達「憐憫」與「分享」的重要性。

為了慶賀教宗就職十週年，這個主題除了暗藏「5x2=10」的數字巧思，同時也反應了教宗「眾位弟兄」（Fratelli tutti）通論的核心精神，期許人類跨越種族、文化等藩籬，視彼此為手足，濟弱扶傾。

《五餅二魚》作品意象獨特

傳達藝術的內在底蘊

此次展出的曾英棟《五餅二魚》系列作品，以東方文化為底蘊，表達能量傳承分享之無窮無盡、不虞匱乏，大家都應該以一己之力，觸及更多需要幫助的人。曾英棟表示教宗是天主代言人，生命的悟道者，藝術家則是美的代言人，生活的見證者。他以古錢為餅、二魚形若陰陽，象徵助人兩種層次：「愛」是無形世界的寶貴資產，「錢」是有形世界的有力資源；愛是付出關懷，錢是實質贈與，兩者相輔相成，形成內外兼具之圓滿。

藝術家曾英棟從《五餅二魚》及相關創作系列作品當中，挑選二十七幅適合使館空間，以呈現絕佳的視覺效果，並與大使館合作設計了精美的畫冊以及模擬作品磁鐵，於開幕當天將這些深具意義的紀念品，贈送教廷及各界與會嘉賓，擴大宣傳台灣藝術的效益。

各國嘉賓雲集參與藝術盛會

展覽活動相當成功

活動當天的出席貴賓包括教廷文化教育部部長梅東薩樞機主教（Card. José Tolentino de Mendonça）、梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教（Archbishop Angelo Vincenzo Zani）、跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父(Paulin B. Kubuya)等，連同美國、義大利、烏克蘭、立陶宛、匈牙利、斯洛維尼亞、巴勒斯坦及波蘭等國駐教廷大使或代辦暨使節團成員，台南教區林吉男主教、馬爾他騎士團及媒體記者等，總共有近兩百人踴躍參與此台灣藝術盛會。

藝術家曾英棟也帶領他所創辦位於台南的「甘樂阿舍美術館」團隊，包含館長曾若璇、副館長邱信樺及藝術總監曾若竹等人，專程前往羅馬佈展及參加開幕活動。而旅居義大利的木口木刻版畫藝術家曾美禎，則特別在開幕現場擔任義大利文口譯，協助曾英棟親自向貴賓介紹藝術創作理念。

李世明大使表示，「文化對話」是教廷極重要的一環，期待能透過交流消弭衝突與戰亂，「藝術」則是領略不同文化最好的橋樑。因此中華民國駐教廷大使館從二○一九年起，陸續舉辦「世界的光—台灣當代藝術展」及「友善台灣—眾位弟兄書畫展」；前者以「光」為策展靈感，體現台灣當代藝術創作的熱情與多樣性，後者則透過書法作品及水墨畫，闡述台灣與教廷為促進更好世界的攜手努力。

李世明大使強調，藉由此次的《五餅二魚》特展，除了延續駐教廷大使館「以藝術與美會友」、發揮文化軟實力的活動慣例，更希望能深化國際社會認識台灣所秉持的「良善力量」；而台灣也將持續在世界和平、民主人權、人道救援與環境保護等普世價值上，積極響應教宗呼籲並加強台梵合作，讓「眾位弟兄」與「友善台灣」攜手，共同為全球做出具體貢獻。

梅東薩樞機主教在開幕致詞時盛讚台灣舉辦「五餅二魚特展」的巧思，他表示中華民國國慶日是十月十日，很高興數字十能成為台梵友誼團結的象徵，而剛好「梵蒂岡宗教圖書館珍藏」特展也於三月十日在台北故宮開展，開啟了台梵另一頁合作篇章，這又是另一個與數字十有關的巧合。樞機主教這次不僅全程參加了開幕，發表致詞並為活動舉行降福儀式，足見對台梵情誼的重視。

邀請貴賓完成五餅二魚雕塑品 成為別出心裁的亮點活動

在開幕儀式上，大使館與藝術家曾英棟特別安排了一個別出心裁的亮點活動，由藝術家和貴賓一起將金箔貼上作品，共同完成五餅二魚的雕塑品，透過這個過程象徵了台梵密切友好的夥伴關係，活動後曾英棟並將作品贈予文化教育部部長梅東薩樞機主教（Card. José Tolentino de Mendonça）。

此外，特展開幕茶點也用心挑選製作，特別選用融合了台灣與羅馬的五種糕餅及兩種魚品食材，完整且完美呈現出展覽主題「五餅二魚」，讓人重溫此神蹟的奧義，出席賓客紛紛驚呼這真是對於耶穌神蹟最忠實的再現與發揚。

訪團在羅馬佈展期間，駐教廷大使李世明特別在官邸以台灣料理宴請台南教區林吉男主教、柏林Kuchling畫廊負責人Robert夫婦、台中畫廊經營者、甘樂阿舍美術館工作團隊等人，席間歡聲笑語、交流各地的文化現況，最後以義式冰淇淋Gelato畫下美好句點。駐教廷大使館也特別安排甘樂阿舍美術館團隊，在工作行程外走訪梵蒂岡城，參觀梵蒂岡博物館與聖彼得大教堂，讓大家不虛此行，羅馬之旅收穫滿滿！