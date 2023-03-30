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昇華科技從需求出發 打造以「人」為本的保險專業服務

聯合新聞網／ 卓越
昇華科技張原彰董事長表示「解決保險公司 的痛點」是他創立公司的初衷。
昇華科技張原彰董事長表示「解決保險公司 的痛點」是他創立公司的初衷。

「解決保險公司的痛點」是昇華科技張原彰董事長的初衷，過去因為保險業高獎金的性質，吸引許多人員紛紛投入，也因為各家產品繁多，從業人員很難一次全部記住所有訊息，加上電子時代來臨，身為科技人的他便開始投入保險公司輔助性的系統軟體開發。

文•陳建維

台灣人酷愛保險，根據統計，二○二一年台灣保險滲透度排名世界第三（保費收入占GDP比例十四‧八％）、保險密度排名十三（每人平均年保費支出為四八○四美元、美國僅為一八三七元）、壽險業保費收入則為全球第十（八九一億美元，約二‧六七兆新台幣）。而隨著商品推陳出新，除了自身保障，保險也成了個人財務管理及財務規劃的重要工具。

保險商品百家爭鳴，為了避免過度投保及精準建議，保險業務員都會先提供「保單健診」，再針對客戶需求提出「服務建議書」，多數民眾都以為這是保險公司的系統服務，殊不知如此便利的系統，是由專業的「保險業務應用系統」開發商所完成。其中以昇華科技用雲端運算技術打造的「保單健診平台暨精算通用系統」最為亮眼。

投入專業解決保險公司需求

不斷創新強化服務能力

張原彰董事長表示，昇華科技自一九九一年創立至今，已經為許多企業客製專屬系統，如Proposal贏家保險建議書系統、Application贏家保險要保書系統、Online Insured贏家保險線上投保系統、保單健診智能引擎租賃、銀行保代新契約管理系統與保險卡單網路作業平台…等，也為企業提供系統解決方案，如保險業電子商務系統與企業海量保單健診系統。截至今日，已有許多保險、保經代公司包含行動投保等系統建議書的計算引擎、保經公司的傭金運算引擎，都選擇採用昇華的產品。即使是外商客戶，昇華依舊能協助他們做系統建模。

持續提升運算力

邁向下一世代保險需求

「核心技術就是不斷強化運算力」。結合國際雲端運算能力，張董事長已讓昇華的系統技術達到新高度，並在

二○二一年獲得資育公司（資策會旗下專司新創公司輔導評比的公司）所頒發的「資育之星」獎項肯定。

然而，隨著金融服務邁向數位化，民眾消費習慣也逐漸改變，市場上對於「按需保險」（指當保戶在使用資產或面臨風險時，才即時付錢購買保障）的產品需求量大增，如何利用精準運算形成新的知識體系及運用系統，進一步連結客戶需求（如將相關資料輸入電腦後輸入運算，就可以很快輸出處理建議書，供民眾做商品選擇），是下一世代保險應用系統開發商的重要挑戰，也是昇華努力的目標。

從「人」出發

讓保險專業能被定義

除了精進於保險應用系統開發，張董事長也熱心社會公益，自參加台北台美扶輪社並擔任社長後，他更能夠從「人」的角度去檢視自己未來的發展方向。

過去保險大多靠業務員話術溝通，難免偏頗。張董事長希望在下一階段除了持續加強系統運算力，更結合AI建構出能與客戶互動的保險諮詢系統，打造客觀專業的保險分析系統，一來可協助客戶真正明白自己的需求，二來也可以協助監理機關監理保單之合法、合理性。

而透過AI運算結合，張董事長希望未來可以讓每位從業人員不再是拉保險，而是藉由系統輔助整合，成為客戶的全面向生涯顧問，真正達到保險以服務保障為主的本心。

卓越雜誌2023.4號444期
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