核心智識陳威州博士：讓保險業的數位潛能無遠弗屆

隨著數位時代來臨，網際網路的發達讓許多工作都能以遠距線上作業取代親自辦理，政府所推動的自然人憑證及工商憑證也都可以解決多數身分認證問題，看似已相當成熟的辨識技術，卻在我們想不到的專業領域裡更深入複雜，保險業務即是其中一例。

文/圖•陳建維

隨著數位時代來臨，網際網路的發達讓許多工作都能以遠距線上作業取代親自辦理，政府所推動的自然人憑證及工商憑證也都可以解決多數身分認證問題，看似已相當成熟的辨識技術，卻因為保險產業的特性及道德風險的考量，讓保險業在使用身份識別技術的難度及複雜度上，更高於其他金融領域。

遠距投保，一個在保險業中似乎是不可能出現的名詞，主要是因為保險本身的特殊性（尤其是壽險牽涉到生命安全）。「親晤親簽」向來是保險業務簽定時必須遵守的準則，過去曾發生不肖業務員為了業績私自代簽而損害保戶權益，故在保險監理上特別注重保戶的真實意願。而遠距投保在大眾的認知上，較難符合上述原則，因此在保險業應用遠距技術上，總是多了一些應用難度及技術門檻。也因為如此，保險公司在相關的保險科技應用上，由於監理規範的嚴格要求而常無法到位，而這個困境，竟然由一家位於新竹科學園區原本專注於高科技業系統開發的軟體研發公司─核心智識（Coretech Knowledge Inc.），做出讓保險主管機關及業者都能滿意且願意積極導入的解決方案！

從行銷關鍵出發

建構遠距投保必要條件

談起保險行銷，業務員親晤絕對是第一關鍵，首先是確認交易當事人的身分以及是否有投保資格，接著便是確認保戶的真實意願，如果未確認被保險人身分及其意願，會造成道德風險的疑慮，更有可能引發保險消費爭議。所以身分確認與交易意願查核是銷售最重要的動作。基於上述規範，無法親見的全數位無紙化的零接觸投保，在過去幾乎是不可能的任務。

實際上，近年來生物辨識（Biometrics）技術發展迅速並在各領域應用廣泛，為了解決保險公司的痛點，核心智識（Coretech）在二○一七年二月就開發出「以生物辨識技術確認親見親簽系統」的雛形，並開始推廣證件辨識、人臉辨識以留下客戶跡證，保障客戶及保險公司雙方的權益。同時與政大FINTECT中心合作開發電子多元身份辨識技術，順利在該年九月份建構了第一版的多元身分辨識系統。

在技術定位上，Coretech特別首重平台便利及開放，主打民眾「隨身行動裝置可使用」且「無侵入性」。使用上不受時間、環境、設備限制均可投保，驗證力強，投保過程仔細記錄，具有不可否認性與不可竄改性，資料存放可被驗證等特點，且線上交易每個環節設計與每一個線上動作，都隨時檢視正確性與留存電子紀錄，同時利用人工智慧及機器學習的技術，加上源自交通大學且在科學園區十數年的軟體研發及用戶友善體驗之經驗，將技術及體驗完美結合，讓不管是沒有IT背景的客戶或是招攬人員．能輕易在不到十分鐘的時間內完成一次遠距投保的動作，過程完全透明且紀錄合規完整，也因為技術均為自行研發，在完成遠距投保後的保險流程，包含簽署，質檢及核保等相關作業上，都能給予後勤人員快速、精準又合規的實質幫助，亦能大大節省相關作業的成本及處理時間。

從市場教育推廣到規範建立

創新技術獲獎肯定

核心智識在二○一七年九月份就推出了第一版的多元身分辨識系統，在一開始其實是抱著推廣Insurtech的技術及應用的角度，接連拜訪了十幾家保險公司，得到保險業者所給的相關建議，而壽險公會亦於二○一八年十一月邀請陳威州博士至保險局向局長及各科室長官說明相關技術，在經過一連串的推廣活動後，由中國人壽首先開始洽談系統合作並向保險局提出試辦申請，隨後保險局也通過了「中國人壽行動投保生物辨識試辦案」，在二○一九年底訂定了《人身保險業辦理行動投保身分認證程序業務應遵循事項規範》，可說是開啟了遠距投保的新紀元。

時序進入二○二○年，適逢全球爆發新冠肺炎，台灣在一開始防堵得當，民眾生活尚屬正常，這段時間唯有中國人壽持續推動生物辨識遠距試辦案。沒想到就在二○二一年，疫情開始在國內升溫，而保險業的「親晤親簽」規定也讓保險業的招攬人員開始受到很大的影響，此時零接觸、無紙化的遠距投保試辦案也在保險局的大力協助下，由中國人壽開始試辦，此為生物辨識遠距投保方案的第一間壽險公司，接著臺灣人壽亦獲保險局同意開始進行親子雙人法代同框遠距投保方案試辦案，而富邦產物也成為第一間申請遠距投保試辦案的產險公司，至此各家保險公司陸續開始重視推動遠距投保試辦。

對此，保險局也樂觀其成，首先在二○二一年十一月通過《保險業辦理遠距投保及保險服務業應注意事項》，更在二○二二年九月通過《保險代理人公司保險經紀人公司辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項》，建立保經、保代公司納入遠距投保可適用對象。自此，遠距投保可說真正走進保險全通路的業務應用。

新冠疫情推了遠距投保一把，但優良的技術及提出無紙化零接觸的金融保險服務才是最核心的價值。就在各家公司陸續推動試辦遠距投保時，由陳威州博士帶領的核心智識研發團隊所提出的「智慧保險遠端服務平台Rita, Coretech RITa Team」參加由金管會指導、金融研訓院主辦的第一屆「二○二二台北金融科技獎」大放異彩，最終在「技術創新獎」（主要鼓勵研發之技術具有創新性及可擴展性者）的組別，以線上保險融合辨識、多證件辨識、不須用APP、親子同框優化等四合一全方位遠距保險服務，與其他兩家廠商共同獲得該項大獎。

持續精進技術發展

打造數位跨域整合平台

「保險業的數位跨域平台，是下一步的市場重點」，綜觀此次的台北金融科技獎，五大獎項十五個受獎單位中，就有四項是由保險科技領域團隊獲獎，分別是「技術創新獎（核心智識─智慧保險遠端服務平台Rita）」、「共創典範獎（國泰人壽股份有限公司─核保AI醫療影像運用）」與「國際市場潛力獎（國泰金融控股公司─Smart Agent Go（Digital Insurance Tool in Vietnam））」等等四間獲獎，顯見保險科技在金融科技創新技術已臻成熟，也是未來發展重點。其中也有多數保險業者投遞共創典範獎，顯示台灣的金融科技逐漸邁向跨域發展。

對於核心智識來說，本身即為軟體系統研發商，設有獨立的金融技術研發中心，其技術均為自行研發也有相關技術專利，能為客戶打造個別化及標準化的系統，在核心智識陳博士心中其實有個保險數位三部曲的夢想。首部曲是生物辨識完善親晤親簽的投保技術，第二部曲讓保戶及業務員可以不需遠程交通及接觸，就能遠距完成的遠距保險服務，而第三部曲則是達成全數位零接觸全智能的保險服務模式（簽約及保險服務都能進入全智能化系統輔助作業），藉此可以達成利用科技完成數位保險生活的新境界。

對於目前已走到第二步的核心智識來說，雖然在技術部份跨進第三部看似困難，但在持續不斷的努力之下，目前已在數位保險公司智能系統的架構上完成了大部份的技術實作，不過也又回到當初開始生物辦識行動投保的推廣及市場教育的階段，不管是在法規面或者是業者的接受度上又掀起了另一波的挑戰，但有前一次的經驗，再加上現在已有不少保險同業客戶對核心智識理念及技術表示認同，相信第三階段應該很快就能夠到來。「追求創新及務實的Insurtech技術推廣」是以「誠、信、實、新」為企業精神的核心智識在研發創新技術的初衷，也希望基於數位保險科技的成功，未來在其他金融產業科技上也能有所突破，帶給民眾及產業界更便利、更創新、更專業的服務。