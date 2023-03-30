和泰產險秉持企業初衷 關懷回饋社會所需

和泰產險榮獲《2022卓越保險評比》「最佳社會公益獎」的肯定，其長期投身於公益活動，未來將針對銀髮族、身心障礙等弱勢族群提供更多關懷及服務，以達成社會共好的願景。

文．編輯部 圖．和泰產險提供

和泰產險與員工攜手成立企業志工團，鼓勵同仁們在工作之餘加入志工服務，親身實踐公益理念，將在第一線所體認到的感動，進一步發揮個人影響力，帶動身邊的親友一起做公益，為社會建構「善的循環」。

和泰產險亦積極與公部門合作，共同建構企業志工推動服務的資源整合網絡，擴大服務資源的範疇，二○二二年時更獲邀新北市政府社會局「企業響公益，服務更有力」企業志工記者會，擔任企業志工代表，執行成果備受肯定。

重視生命教育

關懷流離失所的浪孩

近年政府大力施行收容動物零撲殺制度，但許多公立動物收容所都面臨長期超載及人力不足的情形，因此和泰產險與新北市板橋區動物之家合作，召集同仁加入動物之家的志工行列，協助維護收容所的環境整潔、照顧收容所的動物們。

人道關懷、生命教育不僅是理念宣導，而是透過行動去實踐，推廣「領養代替購買」、「終養不棄養」，並藉由陪伴撫慰身心受傷的浪孩們，讓關懷的溫暖照亮它們，重拾對人類的信賴。

共織社會防護網

「只有微你」守護需要幫助的你

和泰產險推出「只有微你」微型保險專案，以保險專業為經濟弱勢族群設計保險商品，提供意外發生時的基本保障。專案內容包含因意外身故或失能保險金、喪葬費用保險金，在保險期間如遇意外事故，導致失能或身故時，被保險人本人或受益人便可依保單條款獲得最高新台幣三十萬元的保險金補償。

為響應主管機關公平待客、普惠金融政策，經由台北市政府及高雄市政府的媒合，和泰產險與台北市龍山寺、高雄市社服慈善總會及高雄市慈善團體聯合總會等民間團體合作，捐贈微型保險給設籍於台北、高雄兩市共約一萬八千位經濟弱勢的民眾，讓他們在不幸遭逢意外傷害事故時，能及時獲得援助、度過難關，發揮補強社會安全防護網的功能。

實踐環境永續 重啟玩具新生命

和泰產險關心永續議題，響應資源再生運用，自二○二一年起與台灣玩具圖書館協會合作，除定期募集二手玩具外，也號召同仁至二手玩具物流中心擔任愛心市集活動志工，並長期擔任新北市玩聚窩的企業志工夥伴，迄今已與協會合力整理超過一千公斤的再生玩具。

二○二二年蔡伯龍董事長帶領同仁為「玩具共享園區」的前哨站─玩具貨櫃屋進行彩繪，繽紛的色彩呼應了「玩具藏寶箱」的名稱，讓更多二手玩具重生為共玩、共享的寶藏。蔡董事長表示，和泰產險將持續支持台灣玩具圖書館協會的玩具回收、活動課程、偏鄉服務等行動，並進一步推廣再生玩具給予年長者，達成全齡共學、共玩與共享，和光同塵，與時舒捲，讓愛永續傳承。

連結友善金融

「善」的力量永不停歇

和泰產險的公益服務面向橫跨全齡，積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs），於保險服務上為弱勢族群打造友善金融環境，於全省據點設置無障礙設施，建置英文版與無障礙版官方網站、即時真人文字服務平台等，針對聽障或語言障礙之保戶，提供快速便利的保單服務。另外也特別邀請惠光導盲犬協會的訓練師舉辦宣導講座，讓同仁能更加瞭解視障人士的需求及如何提供適當的協助。

二○二二年為和泰產險五周年，和泰產險推出「在地深耕，攜手傳愛」公益紀錄片，邀集育成社會福利基金會、台灣玩具圖書館協會等公益團體成員參加首映會，透過紀錄片展現和泰產險企業志工服務成果，讓這份愛延續、傳承同仁一起投入公益行列，使「善」的種子向下扎根，更向大眾傳遞和泰產險在地深耕的服務精神，帶來正向的力量。