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毛孩商機正夯 秘境踩點最舒壓

聯合新聞網／ 卓越
提升民眾對於小動物、水族、爬蟲的興趣與生態教育，寓教於樂，營造偽出遊氣氛。
提升民眾對於小動物、水族、爬蟲的興趣與生態教育，寓教於樂，營造偽出遊氣氛。

台灣民眾養毛小孩的數量直逼14歲以下的幼童人數，帶動毛小孩產業鏈強強滾，各路人馬爭相投入寵物繁殖、買賣、食品和用品、美容、寄養、醫療等產業，搶食一年超過600億元的毛小孩市場商機。

文．陳怡瑄

超療癒系萌寵現身各門市！可以看到卡通宮崎駿裡的「龍貓」原形。
超療癒系萌寵現身各門市！可以看到卡通宮崎駿裡的「龍貓」原形。

營造偽出遊氣氛

據農委會全國家犬、家貓數量調查統計，2021年台灣毛小孩登記數量已超過210萬隻，直逼台灣14歲以下的幼童人口數約289萬人，預期2023~2027年，台灣將面臨毛小孩飼養數量超越14歲以下幼童的黃金交叉點，寵物產業也將迎來另一波的市場爆發商機。其中「魚中魚」寵物水族公司是國內最大的水族館通路龍頭，全台擁有三十家直營門市，每年賣出的水族箱與觀賞魚類無法計算。

隨著疫情趨緩，各項禁令鬆綁，民眾終於可以無壓力自在出遊，療癒系萌寵夯，還有不少家長喜歡趁著放假時帶著孩子去「親子農場」親近大自然、餵食小動物、體驗生態，但去哪都充滿人潮，讓人難以安心出遊，現在只要到你的好厝邊「魚中魚寵物水族」就能體驗，出去玩不用再人擠人。

自3月至4月中，為期一個月「魚中魚寵物水族」將舉辦─春天魚人節，全台30間門市設立門市特色拍照點，將門市打造成城市中的小小動物園、水族生態館等出遊好場所，藉此提升民眾對於小動物、水族、爬蟲的興趣與生態教育，寓教於樂，營造偽出遊氣氛。

夢幻的七彩螢光魚就像銀河繁星點點，推薦大家來合照
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超療癒系萌寵現身各門市

在活動中可看到卡通宮崎駿裡的「龍貓」原形、獅子王裡的丁滿「狐獴」，也可以近距離觀察5公分的水龜與重達百公斤陸龜互動，甚至連小型鱷魚、海底世界、柯爾鴨游泳秀都能在魚中魚看到!

還有霸道總裁有錢也不一定買得到的龍魚，在門市霸氣登場，讓民眾感受他那高貴而不容忽視的氣勢。

除了在門市能看到各種各樣的小動物們，魚中魚還打造出充滿視覺饗宴的擎天水草森林、氣勢磅礡室內瀑布，及讓民眾可以停下來好好休息思考人生的發呆亭，相當紓壓，魚中魚全台30間門市都有不同的驚喜等你來探索！

另外，到魚中魚特色點尋秘踩點，除了有看有玩有美照，還會贈送獨家設計小禮物，而且第一個完成全台魚中魚30間門市特色巡禮的民眾，立即贈送日本大阪機票，讓您出國玩透透！除了門市特色探訪外，為了感謝民眾長期以來對魚中魚的支持與熱愛，藉禁令鬆綁的機會，魚中魚週週抽！飛日本大阪機票，共抽四週，讓廣大毛爸毛媽們輕鬆出遊無負擔。

卓越雜誌2023.4號444期
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