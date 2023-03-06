智慧科技生活化 再創明日未來

智慧生活提供「更便利的家電生活機能」以及「更有效率的生活管理秩序」，這種智慧型的科技功能，徹底改變現代人的傳統居家生活習性，智慧科技生活化的大時代即將來臨。

文．李振麟

什麼是「智慧科技生活」？當我們周遭生活的家電設備智慧化後，到底會迎接什麼樣的新生活？今日在微控制晶片架構下，透過「智慧型手機」與「平板電腦」等網路系統連接，將生活中的食、衣、住、行等居家電器設備與互聯網路系統架構起來，進而達成人與家電間的互動距離愈來愈便捷與人性化，這種智慧型的科技功能，徹底改變現代人的傳統居家生活習性，這也就是智慧科技生活化的大時代來臨。

智慧生活對於所有消費者而言，提供「更便利的家電生活機能」以及「更有效率的生活管理秩序」。當生活周遭一切家電用品都智慧化後，我們將生活在電腦科技中、電燈亮度自動感應調節、安全駕駛自動上路等科技功能。還有守望監控服務、極端氣候環境預警永續監控、降低噪音干擾的辦公智慧音箱。

另外透過網路與家電設備連結，電視機上的APP功能調控節目選擇，讓生活更加多采多姿；冷氣機的科技展現，也可經由戶外遠端控制鈕來調整家中冷熱溫度；智慧型電冰箱則可藉由門面板確保食物保鮮期。在朝向智慧生活化趨勢中，可易見互聯網置入在每一項家電設備中，將我們的生活轉換成更有科技感與靈活互動性，創造出更貼近人性化的服務場景。

網路系統開啟智慧生活化的通路

智慧生活最關鍵的啟動媒介，就是「人工智慧互聯網」的形成。隨著5G電信以及AI技術等發展性應用，人工智慧物聯網AIoT快速進入成長階段也提升了監控功能，藉由「人工智慧物聯網AIoT」以及「超寬頻電信聯網技術」架構下，將有效減少網路頻寬傳送的延遲情況。智慧生活功能的建立，不僅是實現居家生活電子科技，也達成外出遠行的門禁安全監控，提升智慧居家產業的附加價值。

中磊多年以來致力於「智慧家庭雲端網路監控」解決方案，今日有效整合網路攝影機與感測器等多項功能組合，尤其是中磊感測器在支援Matter標準以及各種智慧家庭所需要的通訊技術相容性上，更是提升消費者智慧物聯網在生活上的使用體驗。隨著「元宇宙」以及「AIoT科技」發展趨勢成熟下，網路寬頻技術也正式邁入物聯網的競速時代，大幅提升家庭用戶在智慧家電生活化的高速穩定佈署。

英業達進軍5G專網與AIoT智慧研發有成

近年來英業達Intel積極進軍5G與AI市場也有不錯的耕耘收穫成果，在有效進行英業達5G專網與新漢AIoT I4.0 連接整合方案後，今日再更進一步攜手微軟Microsof的HoloLens共建智慧生活生態夥伴。經由網路與端點聯接後將可擁有更低的成本負擔、輕而易舉的快速上網連線時間，為智慧網路製造商帶來更大的便捷好處，打造「5G Next Lab」，推動「5G串聯新世代，AI驅動大未來」。

將5G科技置入英特爾晶片與微軟系統上，可適用於公用網路與專業網路系統，為台灣的智慧家庭、智慧醫療、智慧交通與智慧工廠等科技研發打下良好基礎。近期英業達已經在士林、龜山廠區；新漢則在華亞廠區都開始進行智慧工廠規劃佈建。未來可將5G網路技術發展運用在智慧生活化產業方案投資，令人期許，長期策略上有效推動出台灣智慧科技生活化新史頁，成為市場上的領導佼佼者。

台灣大哥大致力5G網路完整生態系

台灣大哥大結合南亞、明志科大、國眾電腦等夥伴，共同打造一個「電信產業5G實驗場域」。藉由高速傳輸的5G訊號，讓影像資訊即時分享至遠端，有效解決以往一邊翻書查看資訊又一邊工作的情況、造成效率不佳。這項智慧巡檢功能，運用在工廠倉儲物流、港口、機場等場域，高度提升工作效應。作業人員只需要將系統上的資料同步傳送到AR眼鏡、就可以即時比對送貨單資料，不需要再另行電腦與列印貨品單據查核，只要憑藉雙手與AR眼鏡配合下，同步進行驗貨與錄影並可即時回傳，大幅降低工作過程中之誤失產生，有效提升工作效率與準確度。

同時，台灣大哥大帶頭促進產業跨領域整合應用，深耕產學合作，與明志科技大學攜手合作，加強5G智慧巡檢技術應用，協助企業整合升級新舊設備與資訊，有效解決後疫時代人力短缺問題，縮小勞動技能落差。在校園內佈建AIoT設備，透過能源管理平台將電力之使用量視覺化、並藉由智慧化報表分析異常用電情況，提出預測警告，以利達成省電效應。另一方面也規劃「AI安全守衛專案」，針對學校如同停車場、圍牆、湖泊與大樓頂樓等特定場域，進行即時監控與異常情況通報，以確保校園內各場域之安全，迎向智慧科技生活數位化之未來。

眾智跨足智慧監視器生活領域

在新冠疫情蔓延之際，全球耳溫槍產品呈現供不應求困境，以生產MEMS紅外線智能傳感器的眾智光電科技，成功自行研發「熱成像溫度連續監視系統」，因而取代傳統耳溫槍並有效追蹤感染患者。眾智光電以現有的「熱感測晶片技術」結合「AI螢幕監視系統」，大舉跨進智慧生活領域，不僅是防疫的一大生力軍，也獲得半導體科技大廠青睞。

「熱成像溫度螢幕監視系統」，在於解決工廠老舊之配電設備也有卓越收穫，無論是配電盤內機械或變壓器出現異常等維安問題。近幾年來，在用電高峰期間，台電的升降壓發生率頻繁導致異常斷電，如今藉由紅外線溫度連續監視系統，都能有效執行異常溫度警戒，以預防設備過熱時所造成的職場火災。

信實保全研發智慧生活螢幕偵測系統

在全球智慧工廠推動趨勢下，受惠於遠端智慧監控、多功能視訊、自動化機器人、工業電腦以及國防航太等相關應用而穩健成長，多樣與穩定性智慧商品對於傳統設備的可取替代性高。尤其是「遠端監控系統」，成為目前最重要的智慧生活化設備之一。「安全」本是智慧生活化最基本要求，藉由遠端螢幕遙控，可以輕易監控房間內的燈光、家用電器、電動門窗等設備，即使出門遠行在外，也可隨時隨地關注家中的長輩和孩童起居生活情況。

近幾年來，各行各業受到疫情影響造成缺工情況嚴重，人事成本因而大幅增加，信實保全用心研發「智慧偵測系統」，除了已經在桃園、松山機場以及北捷六十六個站點設置外，也陸續在台鐵包括台北、桃園、基隆、板橋、新竹等站點導入口位置，增設「智慧廁間偵測系統」以及台北車站設置無人洗地車。

今年更積極投入商辦大樓與南科標案等工程，雖然現今防疫管制逐漸開放，旅遊人潮也逐漸回升，但是政府部門對於防疫政策仍然不鬆懈，持續加強在人潮來回流量較多的車站區域進行控管監測。尤其是後疫時代，在「清潔」與「防疫」兩大重點並行下，「智慧廁間監測系統」針對每間廁所，進行人流、濕度、氣味與衛生紙供應狀況監測更為重要，以達到優化廁間服務目的，提升智慧生活化品質。

看準門鎖商機 品佳推出WiFi-6 AI智慧方案

在智慧居家生活化快速發展下， 一個安全又便捷的智慧門鎖行業，也在迅速擴展並逐漸普及化，結合螢幕監控下之智慧門鎖，在應用上也日趨複雜，尤其是再增加對講機視頻螢幕與智慧聯網等網路配件，可說是商機無窮。

品佳看好智慧門鎖潛在商機，採用聯發科旗下的全新無線連網系統單晶片Filogic 130A（MT7933），其將「微控制器MCU、AI引擎」、「藍牙5.0模塊」以及「電源管理PMU」全部匯集在一個晶片Filogic 130A之中，有利達成節能穩定的網絡連接功能。打造「WiFi 6 AI智慧門鎖」方案，不僅是擁有高效能與低功耗等特性，內置的語音辨識系統在遠程螢幕遙控以及語音留言功能，皆可以執行一套完整、可靠的智慧生活化體驗。