弘法度眾 廣結善緣－法藏法師

楠西萬佛寺位於台南市楠西曾文水庫 旁山坡上，乃山靈毓秀水清氤氳之地。 法藏法師以僧教育為職志，以「教學天台、行尊律儀、住依僧團、修歸淨土」為宗旨，教育信眾則以「皈敬三寶、發菩提心、敦倫盡份、福慧雙修」為化導信眾為要點。

【文．編輯部】

法藏法師如今住錫於台南楠西萬佛寺，說起萬佛寺的緣起是三十五年前，當年南化有座無極聖天宮，供奉的神祗是西方佛母（天姑慈聖母），佛母有預言楠西是個好地方，二十年後會有一群比丘到該處修行，所以託當時高姓道姑前往覓地建寺，道教幫佛教建寺很奇特，道姑到楠西覓地時在今萬佛寺附近休憩，夢見一尊很大臥佛，即購入萬佛寺第一筆土地，從而開啟二十年開山建寺工作，期間之辛苦艱難，不言可喻。

誠為佛道結緣

法藏法師也表示，當時道姑於一九九四年出家為圓靚比丘尼，如今天姑慈聖母的本尊就在萬佛寺。萬佛寺建寺至二○○六年，圓靚比丘尼身體不勝負荷，尋人接任，在道喜法師引介下，圓靚比丘尼發無上道心，當下決定將二十年心血投注的萬佛寺，完全無條件交付他所屬的僧伽林比丘僧團管理。

僧伽林比丘僧團到萬佛寺正應驗當年預言二十年後會有一群比丘到此修行，而僧伽林僧團也再次為佛教界建立了道場授受皆無我無貪的清淨供養典範，還開啟了實踐十方男眾道場共住共修理想的契機，誠為佛道結緣且能啟發後人道心的佳話。

法藏法師表示，如今僧團每年依制結夏安居，共同精進解行增上，平日分別就比丘及沙彌、淨人等安排不同的修學課程，間亦禮請長老、法師來寺為眾開示或講課。每年除教理及戒律的講解與學習之外，更安排七至八次的法會共修，如今道場除精進解行增上的修行外，仍隨緣隨力地完善道場的硬體，期更符合僧團自利、利他的修行處所。

宗教和國家是互助關係

針對國家組織於道德領域中，宗教應該扮演什麼角色？法藏法師則指出，政府應該領導人民支持善的循環，或許政治人物沒有足夠的機會或推廣表現「善」，從世界各地的文化來看，大都是由宗教來推廣，宗教和國家就成為一個互助關係。法藏法師也強調，應該要思考在法治環境下如何將真善成為國家的文化，而這種善的文化能使國家強大，但卻不會使他國恐懼，「如果做到這樣的文化培養，台灣就不會是小國，會是一個強盛且對人類社會極有貢獻的國家。」

早於一九九八年，法藏法師即受教內諸位長老、法師之推請，協助關心宗教自由人權及宗教立法問題，並撰文呼籲宗教界應關心並監督政府的宗教立法態度。二○一六年始，再次投入對政府所制定之宗教相關管理法案的研究與關心，其間除二○一七年六月於萬佛寺舉辦針對政府草擬之「宗教團體法」草案的研討會外，更於二○一七年七月二十三日帶領佛教僧俗四眾弟子前往凱達格蘭大道，以遊行方式表達對政府有違憲疑慮之「宗教團體法」的反對聲音，同時於凱道旁進行宗教人權的街頭演說。

此後為了長期推動國家對宗教人權的重視與法制化保障，乃結合教內外所有關心此事的各宗教人士、專家、學者等，共同籌組「台灣宗教聯合會」，並著手與相關的宗教人權學者、各宗教人士，本於憲法第13、23條及聯合國人權兩公約之精神等，共同擬定《宗教基本法》草案。更於二○一八年底以跨黨派超過四十位立委連署的態勢，在第九屆立法院內成功立案進入一讀程序。

後雖因部分有心人士刻意曲解草案原意，造成不必要的混淆，以致草案未能正常進入討論程序而功虧一簣。

期待《宗教基本法》草案通過

本於為台灣奠定尊重、保障宗教信仰之善心法治基礎的初衷，法藏法師未來將會繼續與各界宗教人士、專家學者共同研商，與各層政治代表、社會各階層人士、立法委員等，進行草案解說與善意互動。二○二○年十月基於關心宗教人權發展之考察，法藏法師更與諸專家學者共同撰成〈ICCPR _ ICESCR 兩公約2021第三次國家報告—宗教團體平行報告〉書，於二○二一年透過法務部轉交國際人權學者進行考察瞭解。希望也能藉此助緣，讓目前正積極準備推動精簡化之第二版《宗教基本法》草案，得以早日立法通過。

台灣是一個「宗教多元」的社會，包容著各種的宗教信仰。法藏法師表示，宗教不僅給予人民精神上的慰藉，提供國家穩定發展的基石，更是強而有力的社會規範，政府應該珍惜這難得的「軟實力」，儘快讓宗教相關的法制能夠健全、完善，這對於台灣宗教團體的發展必然有著極大的幫助，也更能發揮撫慰人心、安定社會的積極力量。同時，也因此能讓台灣成為世界重要的人類信仰善良的國家楷模，從而發揮台灣在世界上的心靈軟實力，讓台灣不只是輸出矽晶片，更能輸出善良的心靈晶片！

法藏法師積德修善、廣結善緣，與高先生結下很深的緣 分，高先生也發願捐贈一批千年香樟木古佛像、鎏金佛 像、白奇楠沉香雕件和天竺緣香末等至楠西萬佛寺。

廣結善緣 創建人間佛淨土

除了持續推動《宗教基本法》外，法藏法師也積德修善、廣結善緣，並與蘭奢待香社的負責人高世義結下很深的緣分。高世義居士回憶起當時並說到，二○二○年我受友人邀約，前往楠西萬佛寺舉辦的「第一屆感恩茶香會」，當時看到許多義賣的茶具更與法藏法師相談甚歡，於是便決定投入支持法師的志業。

高世義不僅自掏腰包訂做了一千套印有楠西萬佛寺的溫壺座，更將一座千年香樟木古佛像、四座鎏金佛像等悉數捐至楠西萬佛寺。高世義居士的隨力並隨緣、行動勝語言也為生命留下美麗的史詩，創建人間佛淨土。