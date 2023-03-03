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年後轉職潮來襲 履歷開啟數衝上歷年新高

聯合新聞網／ 卓越

農曆年後第一個開工日，股匯雙漲開出紅盤，指數站上萬五，大漲超過五百點，伴隨補漲態勢，同樣快速升溫的，還有求職者醞釀轉職的熱度。

【文．陳怡瑄】

根據1111人力銀行數據資料庫統計，農曆年的收假日（一月二十九日）履歷開啟數衝上歷年新高，高達一五七萬筆履歷被打開，對比去年的一四九萬筆，成長五五．三％，顯見求職者轉職意願上升。

年後職缺　搶先卡位

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，今年農曆新年的假期提前到一月份，讓過往延至二月份才啟動求職計畫的年後轉職潮，也跟著提前布局，為了搶下先機，讓企業人資在開工前幾日就能收到履歷，今年選在年節前投遞履歷的求職者，比重已經大幅增加二十二．七％，這股熱潮也延續到開工日前，求職者戰力滿點，在開工前蓄勢待發，提前將履歷準備就緒，因此衝高了整體的履歷開啟數。

不只求職者比往年積極，有計畫徵才的企業也選擇提前布局，目前網站上的工作機會數達到六十三．九萬筆，較前一年成長八％，可以觀察到徵才廠商端與求職端因為需求明確，不約而同加快求才與求職的腳步，並沒有受到農曆春節長達十天的年假影響。

陳尹柔分析，過去幾年受到疫情的影響，深怕轉職踩雷，求職者對轉職的態度相對保守「一動不如一靜」，但自二○二二年底解封以來，經濟活動已經開始回復正常步調，再加上產業年終開獎，比較效應明顯，農曆年期間內需型產業更是快速回溫，包括景點、餐飲、旅宿通通人潮滿載，激勵求職者重新盤點現有工作的優勝劣敗，勇敢追求更好的工作環境與薪資福利。

景氣不確定性

企業普遍轉攻為守

然而全球經濟成長不確定性、通膨壓力等因素仍在，台經院最新的經濟成長率預測出爐，下修今年的經濟成長率至二．五八％，就業市場利多與利空交錯參雜，將會如何影響

二○二三年企業第一季徵才腳步呢？

1111人力銀行調查針對徵才企業進行調查發現，看壞景氣下滑三三．二％、認為與去年相比持平四○．一％，以及認為景氣好轉二六．七％，整體而言有

六成七受訪企業對今年景氣抱持正向持平態度，但與去年七成九相較，明顯下滑十二％，且今年看壞景氣的企業比例也高於看好的企業，顯見經濟前景未明，企業偏向保守居多。再觀察金兔年第一季徵才現況顯示，五九．四％企業有徵才計劃，另四○．六％則表示暫時不補人。細究其主要徵才原因為補足流失人力五九．一％、例行性徵才

十六．九％及業務量增加十．五％。

而第一季徵才表現，以「資訊科技」及「餐飲住宿」求才若渴，急缺基層人力及中階技術人才，職務方面則是需求操作／維修／技術門市人員二三．二％、業務／貿易／客服／門市人員十九．一％及管理幕僚／人資／行政人員十四．七％。

下半年先蹲後跳

做足人力配置

陳尹柔表示，全球經濟放緩，半導體產業走過因為疫情關係帶來的缺貨利多，預期二○二三上半年將持續庫存調整，最快第二季末、第三季有望觸底反彈。國內晶圓代工龍頭大廠近期大動作招募十分吸睛，資訊科技業搶先布局，為下半年先蹲後跳的後市做足人力配置。又觀察餐飲住宿業疫後營運明顯回溫，國人報復性出遊消費不手軟，飯店住宿、餐飲觀光因為疫情衝擊而縮減的基層人員尚未補足，業者不惜加薪搶人，盼一次到位。

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