保誠人壽 獲卓越保險評比「最佳創新商品獎」

近年受戰爭、疫情、通膨等影響，人們愈益重視健康保障與經濟穩定。保險除了可以轉嫁風險、減輕因意外造成的經濟負擔外，亦可在全球政經動態不穩定的情況下保障資產，在充滿變動的環境中更顯重要。

【圖/文・編輯部】

保誠人壽陪伴客戶實現目標

保誠人壽多年來洞察市場趨勢與消費者需求，提供多元幣別與不同繳費期別的保險商品，在變動的環境下陪伴客戶實現目標，分紅保單專家的形象深植人心，不僅提供保險保障，並陪伴客戶因應不同人生階段的需求，連續四年獲選卓越保險評比「最佳商品類獎項」。

人生不必二選一

將選擇權還給保戶

據統計，台灣人四十歲至五十九歲之間投保率最高，達七七．二五％，此年齡層多半為上有老、下有小的三明治族，希望透過保險為家人建構保障。

三明治族在許多時候不再只是考量自己的需要，還必須兼顧家人的需求。特別是有了孩子後，望子成龍、望女成鳳的觀念深植於家長心中，在籌備子女教育金或是規劃資產傳承時容易忽略自己的需求，或是選擇捨棄其他重要事項，例如提早為自己的退休晚美人生做規劃。然而，面對人生重要的事，不應該是

二選一的抉擇，透過保險工具提前規劃，則可為人生不同的階段超前部署，享有保障與更多不同的可能性。

因應消費者多元的需求，保誠人壽提供4A（Accessible、Affordable、Approachable、Actionable）幫助消費者以正面、積極、主動的態度建構屬於自己的幸福方程式。讓忙碌的三明治族，透過4A著手為家人與自己做好保障規畫、為幸福人生布局。

透過分紅保單

提早為人生各階段目標做準備

保誠人壽多年來以分紅保單的優勢，獲得消費者青睞。「分擔風險，紅利共享」的特色，成為許多期望兼顧保障與累積資產的三明治族首選。分紅保單的四大優勢包含：

一、分散風險：投資標的包括股票、債券等配置，達到分散風險、穩健理財的效果。若選擇涵蓋醫療保障的分紅保單，更可達到健康保障與資產累積雙贏。

二、長期回報：藉由長期持有保單，來達到累積資產的目標。可選擇英式分紅保單將紅利滾入保單增長保額；或選擇美式分紅保單利用彈性的分紅方式、靈活運用資金。

三、約定比例：保戶可享有保險公司投資經營的成果，於保單條款中約定紅利分配比例，且分配給客戶之比例，依法不得低於分紅帳戶當年度可分配紅利盈餘之七十％。

四、平穩原則：保留部份收益盈餘，用來支應虧損部份，降低分紅帳戶受市場波動帶來的影響，提供相對穩定的回報。

保誠人壽藉由集團國際化的資源、穩健的財務以及專業團隊，推出多元的保險商品，幫助客戶依據自己的需求建構保障，連年榮獲卓越保險評比「最佳創新商品獎」，奠定保誠人壽成為台灣消費者首選的保險品牌。

英式分紅與美式分紅隨心選擇

享有更多彈性和保障

分紅保單分為英式及美式，主要差異在於紅利分配的方式。英式分紅保單以「增加保險金額」為主，有機會讓保額以複利方式增加，可長期保值提高保障；美式分紅保單有機會享有年度紅利，且紅利給付方式多元，可選擇現金提領、儲存生息或抵繳保費等，客戶可因應不同需求靈活運用。

無論英式分紅或美式分紅保單，保誠人壽提供多元的繳費期別商品，消費者可以因應自己的需求以及可用資金，自行搭配選擇，讓資金配置更富彈性；如果選擇分期繳清，不會因為一次大筆支出造成負擔，是三明治族保障家庭和累積資產的首選。

去年保誠人壽陸續推出多個結合分紅壽險與健康保障的綜合險產品，除了擁有分紅保單「分擔風險、紅利共享」的特色外，更加上不同種類的健康保障，讓消費者可同時享有保單紅利、壽險以及健康保障，充分發揮保險業提供保障的核心價值。該類型商品深受消費者青睞，是消費者進行多元資產配置同時強化健康保障的新選擇。

永續經營

幫助人們實現人生最大的價值

保誠人壽採取嚴謹的治理與穩健的經營策略，致力於提供消費者負擔得起且容易取得的健康與財務保障，幫助客戶正面、積極地面對風險、追求幸福人生。在全球政經環境不穩定的年代，保誠人壽以分紅保單專家的領先優勢幫助客戶分散風險，為家庭帶來穩定的力量，成為三明治族建構保障和實現人生目標的最佳夥伴。

展望未來，保誠人壽將持續專注本業穩健經營，落實創新與永續的精神，回應客戶與社區的需求，為社會帶來穩定的力量。

保誠人壽擁有銀行保險、電話行銷、團保、保經代、網路投保等多元化行銷通路，三明治族可以因應自己的習慣及喜好，自主選擇想要的服務及商品。

多元的保險商品，幫助三明治族依自身生活型態及經濟狀況，彈性選擇適切的主附約保險商品進行搭配。

站在消費者立場思考，從購買保險前、購買保險時、購買保險後等體驗過程，提供多項數位化與人性化的創新服務，是三明治族規劃保障、建構幸福人生的最佳夥伴。

三明治族可以透過保誠多項數位工具，例如「健康大數據」、「計算理想生活」和「彩色退休生活」等，了解自己的健康潛在風險、退休規劃、計算理想人生所需的理想金額，選擇符合自己需求的保險商品。