安泰證券深耕高雄 專業經紀團隊追求極致

安泰證券三十年來的深耕與發展，以「創造投資人更多的財富」為職志，秉持專業知識與服務穩健經營，落實風險管理、保障客戶權益，為創造公司與客戶共同市場競爭優勢而努力。

【文．編輯部 攝影．黃世澤】

安泰證券屢次獲得卓越雜誌舉辦的各項評比大獎，二○二二年再度榮獲「最佳區域服務團隊獎」。安泰證券的營運，在二○二○年起市場成交量能放大、國際股市大漲激勵，業績同步出現大幅成長，且實施逐筆交易制度，市場撮合迅速成交，加上當日沖銷比例增加，配合靜止戶的活化，與客戶LINE互動積極等，繼而推動業務提升，成效顯著，公司營業額持續向上提升，證明安泰證券從穩健中追求極致，努力將最佳的軟、硬體設備與服務提供給客戶。

近千坪超大停車場

數百坪看盤廣場

營造最舒適的環境

安泰證券總公司位於高雄五甲地區熱門地段，鄰近市政府勞工局，更接近捷運前鎮高中站，交通相當便利。雖然位在高雄市的黃金地段，安泰證券仍願意給客戶預留近千坪的停車場，來服務超過五萬名的客戶，為了讓客戶有舒適的看盤環境，精心打造數百坪看盤廣場，建造數面超大電視牆，還有不少單機供客戶專用，並設有閱覽區提供報章雜誌，提供客戶查詢各種金融資訊或商品報價，讓客戶享受貴賓級的看盤待遇！

安泰證券特別注重員工的教育訓練，連續兩年積極參與經濟部產業人才發展的「小人提」計畫（小型企業人力提升計畫），提升服務熱忱與金融科技運用能力，柔性的讓員工安心服務客戶與專心開發市場，強化向心力與競爭力。

期貨交易著重風險控管

保持零違約紀錄

面對波動日益劇烈的全球金融環境，以及和國際連結的ETF商品愈來愈多樣化，證券商所面對的風險有增無減且變得多樣。期貨客戶也面臨到更大的留倉風險。面對這種劇變，安泰證券在衍生性商品方面採取的應對措施，除了定期舉辦投資講座與投資人教學相長之外，每日隨時透過LINE及刊物分享市場動態，提升客戶自身的風險管理能力，亦較往常更為強化客戶群在衍生商品交易上的的風險控管。

對於愈來愈多樣化的資產商品推出，採取強化配對交易的建議、全球化資產管理的觀念。在時機上，平日強化和客戶聯繫討論資產的報酬現況，並做成固定拜訪日程表。當系統風險起於飄萍之末，迅速掃描排序聯繫風險程度偏高客戶，爭取因應時間，一貫地落實與客戶更加緊密的貼身服務。面對更高槓桿的期貨與選擇權的經營理念，恪遵主管機關的相關規定，內部稽核嚴格落實定期檢核改進。對於客戶，隨時機動提供市場資訊變化，做到比別人更快速的聯繫和因應建議，持續保持自一九九八年期貨開業以來未曾申報違約的紀錄。

EPS獲利大爆發

安心致富 泰運財來

除了一九九八年度配發股票股利與現金股利與二○○八年金融風暴外，每股淨值於近十五年皆呈現成長的趨勢，每年每股盈餘（EPS）皆優於同業，二○○九年度更再創新高，每股的淨值增加為一七．一八元，EPS二．一八元為當年度全國不含外資之同業券商排名第二名，且為專業經紀商排名第一名，為業界高度肯定之專業經紀商，除二○一六年市場低迷外，每年皆可穩定獲利○．四元以上，二○一九年更有○．六八元的EPS，二○二○年獲利提升為一．八五元，二○二一年獲利爆發為三．五二元，在全國專業經紀商獲利前茅，安泰證券實為「小而美」之穩健公司；是最佳服務也是最佳獲利。EPS為公司永續經營之依歸，安泰證券全體同仁協助投資客戶「安心致富」與「泰運財來」。