兆豐證券－投資人心目中最溫暖的領航者

《卓越雜誌》委託世新大學民調中心進行卓越證券評比大調查，主要面向包括營業人員專業度、人員服務態度、營業據點市占率、客服人員是否滿足客戶需求及提供客戶資訊是否正確等，其中兆豐證券均獲得民眾的高度肯定，並榮獲此次「2022卓越證券評比」中「最佳服務品質獎」的殊榮。

【文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭】

兆豐證券多年來秉持著「專業敬業、誠信服務、以客為尊、創新永續」的經營理念，公司具備專業人才及豐富經驗，在長期耕耘客戶以及維持慎選案源策略下，深獲客戶信賴，在業界聲譽卓著。

將公平待客文化

內化成企業DNA

面對變化快速、波動加劇的金融環境，如何結合實體通路及線上服務，優化客戶體驗，提升服務的質感與溫度是兆豐證券持續努力的方向。

兆豐證券總經理吳明宗表示，公司經營需要永續思維，並同時需保障及重視利害關係人利益。所以保持暢通的溝通是非常重要的，公司對員工及客戶一直保持順暢的溝通管道。如，每年透過員工敬業度調查、客戶滿意度調查了解員工及客戶需要。去年兆豐證券針對客戶對業務人員進行滿意度調查，在經紀業務部份，對整體服務感到滿意已達八十九．六五％，其中高齡客戶對整體服務感到滿意者更高達

九十一．八二％。

吳明宗補充道，我們的金融商品與服務從設計至銷售所有階段（包括發想、開發、測試、推出、銷售、檢討等），皆考量到高齡客戶族群的需求，依公司各項業務特性主動積極規劃及推行公平對待，並主動關心高齡客戶與對其他細部執行規範，落實監控、評估提供的金融商品及服務是否符合客戶需求，審查公平對待高齡者流程和政策有效性等。

兆豐證券推動兩大服務

受投資人一致好評

吳明宗提到，兆豐證券致力落實普惠金融，讓每一位客戶依其需求享有金融服務是公司努力的目標，因此，自去年開始公司陸續推出許多服務，例如：「兆豐e存股」平台，讓投資人可依個人的理財目標及偏好，自由選擇交易日，提供多元選擇的投資標的，不論是台股或是美股市場，都能輕鬆設定存股委託，進行理財的計畫；「兆豐e存股」除了能夠幫投資人進行標的存股外，也能對於投資標的進行健檢、查看市場動向等，功能非常齊全。「兆豐e存股」平台從二○二二年十月推出以來，開戶數及下單成交數逐月倍增，截至目前為止存股委託計畫已接近八萬筆，受到廣大投資人的好評。

另外，兆豐證券二○二三年一月領先業界推出美股「Mega GO每股購」，以股計價的優惠手續費可大幅降低交易成本，特別對想買進高價美股的投資人而言，更能提升投資效率，讓資金發揮更大的效用。同時為了讓投資人有更多選擇，輕鬆投資，兆豐證券領先業界推出兩種手續費計費方案，除原先以價金計費的方式外，再加上今年新推出的「每股計價」的手續費收費方式，兩種手續費的計價方案，提供投資人自由選擇。

兆豐證券長期深耕複委託交易業務，目前可進行委託交易市場數，共十七個國家、二十個交易市場，現為券商之冠。近年更持續強化複委託交易服務，並優化線上開戶流程、增加多元化的條件下單功能，讓投資人享有多元彈性及更有效率的海外投資交易服務。

吳明宗表示，兆豐證券致力落實普惠金融，讓每一位客戶依其需求享有金融服務 是公司努力的目標。

數位轉型 落實永續金融

除推動多項服務、落實普惠金融外，目前兆豐證券也大力推動兩項重點工作，其一是數位轉型，其二是ESG。

兆豐證券數位轉型從管理思維的轉換、營運流程的改善、資安防護的升級等各面向著手，無論對內跨部門合作或對外服務客戶，都以使用者體驗為中心，善用金融科技，如導入RPA機器人，提升內部行政及營運效率，同時優化客戶體驗，落實永續金融。

發揮正向影響 善盡社會責任

為落實ESG，兆豐證券在ESG部份積極投入，包括致力與客戶、員工、各利害關係人追求共好及推動永續發展，近年更獲得許多獎項的肯定，包括獲得有關公司整體經營表現的國家品質玉山獎─傑出企業獎。

客戶服務方面，兆豐證券重視金融消費者保護，以維護客戶權益為優先考量，成立隸屬於董事會之公平待客推行委員會，督促公司各單位精進落實公平待客原則，並於每季在公平待客推行委員會報告客訴及金融消費爭議案件。連續兩度榮獲主管機關評核公平待客前二十％殊榮。

在員工關懷方面，打造以人為本的職場信念，照顧員工重視員工培訓並提供友善安全的工作環境。此外，公司設有工會組織，雙方透過持續溝通了解員工的訴求，已連續兩年獲得1111人力銀行評選「幸福企業」金獎。

責任投資方面，兆豐證券持續精進投資流程及風險評估融入ESG機制，並且透過拜訪公司、承銷輔導過程及參加股東會，積極與被投資公司議合，連續兩年獲得證交所盡職治理資訊揭露較佳名單。

在社會共好方面，推廣金融教育，在新竹縣橫山國中捐贈成立「金融理財愛的書庫」，同時配合研訓院舉辦大專院校講座指派同仁擔任講師。而在志工活動部分則舉辦淨灘、至安養院、育幼院等，志工服務活動（如到新竹「寧園安養院」、桃園「觀音愛心園」擔任志工並捐贈所需物資）。

吳明宗表示，我們希望透過企業的力量，將溫暖幸福與愛傳遞到社會上各個角落，讓愛沒有距離與等級，積極發揮正向影響，善盡社會責任。

兆豐證券五大優勢

一、隸屬公股金控，品牌形象穩健，深得客戶信賴。

二、業務人員穩定性高，長期深耕客戶，客戶關係綿密。

三、輔導承銷業務經驗豐富，聲譽佳，送件成功率高，備受肯定。

四、落實內控三道防線，嚴謹的風控制度，有效控管業務風險。

五、金控集團業務資源豐富，共同行銷綜效發展空間大。