積極行動拚經濟 新內閣要讓國人過好日子！

千呼萬喚，內閣終於在今年一月底改組，由陳建仁所組成的新內閣標榜「溫暖堅韌」，宣示要強化經濟韌性、環境韌性與社會韌性為施政目標，達成疫後復甦、社會安全、基礎建設、核心產業等四項蔡總統所交付任務，讓台灣成為人民幸福生活、團結共好的國家。

【文•陳錦稷】

新任內政部長、前基隆市長林右昌也在同一時間呼籲民進黨要「重新建構社會支持基礎」，盡力集中資源大力幫忙受疫情嚴重衝擊的中小企業主及年輕朋友，縮小貧富差距和社會相對剝奪感，希望新內閣一起「努力來解決人民的問題」。

期盼新內閣能精準掌握民意的殷切期盼，提出具體有效的施政措施，補救人民過去三年疫情之下，因經濟衝擊、社會環境的變化，所累積對政府的不滿情緒，才能在九合一選舉大敗之後，重拾失去的民心。執政的民進黨要如何力拚二○二四大選立委與總統雙贏，爭取繼續執政機會，關鍵在於新內閣的政策作為。

前基隆市長林右昌在接任內政部長前點出「疫情造成的相對剝奪感」是民進黨敗選的主因，因為很多社會基層的小商、小販、小店家，以及年輕勞動族群，長年都是民進黨死忠支持者，但在疫情期間卻是受害最深的一群，即使國家總體經濟的數據表現再亮眼，對基層人民恐怕依舊是無感的。希望在疫情即將解封的時刻，盡力集中資源大力幫忙，讓中小企業主及年輕勞工朋友們能夠搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興起來，好好拚經濟，把疫情三年的損失再賺回來！

工商協進會理事長吳東亮則提醒新內閣要有「創新突破」的思維，擘劃台灣未來的經濟策略。新的內閣除了要強化台灣經濟韌性、環境韌性與社會韌性之外，更要用嶄新的思維，思考如何在地緣政治的角力下，引領工商界度過難關，期許新內閣除了內閣本身堅韌，在產經政策上應走在企業前面，以創新的思維、前瞻的角度擘劃經濟策略，協助企業突破困境，要讓企業也可以創新前行。

賴清德副總統元旦說，政府新年的第一個期許是「拚經濟、顧民生」，不失為貼近民心民情的務實之言。但另一個最影響民心的重要課題，就是「民生基本消費」皆漲景象，來的既猛且全面，最易招惹民怨。例如，北北基計程車起跳價，將於今年四月一日起從七十元調漲到八十五元之外，基本食材的雞蛋價格自二月十三日起每台斤調漲兩元，產地價站上歷史高點，價格長期居高不下，有時還短缺或限量供應。對家庭主婦來說，高麗菜等蔬菜、雞鴨魚肉價格數月來攀高，即使秋冬蔬菜盛產之季也未稍降。外食族感受更深，漢堡、披薩、炸雞、滷肉飯、鍋貼水餃等速食迅速飆漲，衛生紙、食品鮮少維持原價。民生物價全面上漲，讓原本所得偏低的勞動階級、上班族、乃至弱勢低收入者，感受頗深。

陳建仁內閣團隊要如何在未來一年多，強化台灣經濟韌性，達成積極照顧人民生活，讓台灣成為二三○○萬人幸福生活的目標？內政部長林右昌率先拋出了「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，對於僅有一筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣一二○萬元以下，且原始核貸金額一定金額以下者，將撥付三萬元補貼房貸利息。

目前台灣正處於疫情復甦階段，政策考量優先照顧租屋族，擴大租屋補貼適用對象，簡便相關措施，施政方向明確。未來也應針對高房價，深入探究問題核心，長期低利率下的貨幣政策，未能有效將寬鬆資金導入實體投資，反而推升物價，助長通貨膨脹火焰，甚至低利率資金成為低成本的不動產炒作資金，推升高房價。

新內閣不應陷入經濟數據的迷失，誤以為消費者物價指數（CPI）年增率並不高，實際上物價指數內容早已嚴重失真。再者，不同所得階層對物價上漲感受不同，中下所得階層對物價上漲帶來家庭民生消費支出的增加，其衝擊尤其劇烈。

新內閣提出「疫後復甦政策」、解決「萬物齊漲」的棘手問題，也要思考如何積極調整經濟發展模式，解決長期以來勞動所得份額偏低，所得分配持續惡化，造成貧富差距持續擴大的社會分歧。除了短期有感的補貼政策，人民更期待有解決結構性問題的政策決心。唯有提出「經世濟民」的經濟發展對策，才能讓人民對未來重拾信心，才能贏回失去的民心。至於小編的社群經營或是政治攻防的圖卡，雖然不能偏廢，但也不能過度偏重，不能只有政治攻防，更要有具體政策作為。