Chat GPT-人類開始更接近科技奇點的另一段旅程

在春節結束後，全球發生了震撼人心的幾件大事。俄羅斯集結50萬大軍準備向烏克蘭發起總攻，飛彈並飛越MOLDOVA等北約國家，襲擊西方援助烏克蘭軍備的鐵路；2月4日美國擊落了中國的探空氣象氣球，國務卿宣佈推遲訪問中國的行程，財長葉倫為了美債危機的行程也跟著懸而未決；2月6日凌晨土耳其南部接壤敘利亞北部發生了7.8級的地震，已經得知超過3萬3千人死亡，而死亡人數的統計還在大量地增加之中。

文 / 陳威霖

在人類這些不幸的事件的同時，ChatGPT，美國OpenAI 研發的聊天機器人程式，於2022年11月30日問世，開啟人類加速邁向科技奇點、不同於以往經驗的旅程。Chat GPT目前暫時只是人工智慧技術驅動的自然語言處理工具，但是已經具備通過不斷對話，理解人類的語言來進行對話和學習；能根據聊天的上下文進行互動，真正像人類一樣聊天交流，甚至根據接收到的數據訊息，完成撰寫郵件、視頻腳本、文案、翻譯、代碼，寫論文、面試等一般人能完成的事情。 它優異的表現每天都在刷新全球人類的對於AI、人工智能的認知。

假設這麼聰明的“腦袋”，配上對比人類，功能不斷更加完備、“體格”更加強壯、無堅不摧的工作、軍事等各式機器人，會是一個什麼樣的世界場景？筆者看到的是人類即將全面被更為優秀幾倍的AI機器人取代，並被其瞬間滅絕的終點。被人類的無限貪婪發明出來的“產品”，為人類的滅絕按下了“倒數計時”，其威脅人類的威力，更遠大於悲慘的地震天災和戰爭。人禍對可能同時被“消滅”的最後一刻來臨，人與人、國與國之間的所有鬥爭、傲慢，變得蒼白無力，因為人類本身“擁有”什麼事物的概念將被徹底顛覆。

你我的三觀-價值觀、人生觀、世界觀，特别是對於財產意義的重新認識，對於人際關係的重新定義，都將如佛祖悉達多開示給我們“一切有為法、如夢幻泡影、如露亦如電、應作如是觀”的世界即將到來！

如果未來的20年是人類最後的175200小時，我們會如何度過，而能心無掛礙、坦然面對最後一刻的到來！在最後一刻，人們相視而笑、還是相擁而泣的瞬間，當今世界上的這些強者加諸於弱者不公不義的暴行，對於加害方是否毫無意義？因為做盡損人的事情卻不利己。

看見已是絕境的前方，回顧走過的人生，哪些人是值得我們珍惜，卻一直沒有好好陪伴？哪些地方想去走走，卻一直未能成行？哪些事情是我們想嘗試，卻一直沒有實現？人類不斷追求工作、生活贏過他人的同時，卻也虛度了大部分的時光和忽略路上的美景。

超級列強們背後的超級家族，是否會因為他們和其子子孫孫終將一無所有，而願意停止製造衝突、停止發動戰爭，放過過去歷史上作為既得利益者芻狗的生靈，讓同處在一個地球上的“同胞”，在步上恐龍後塵之前，有幾年光景平靜歇息的生活。大家和睦相處、甚至相親相愛，享受地球家園美好的一切。

這一段旅程的方向，在目前人類仍然進行著激烈殘酷的鬥爭現實下，似乎是不可逆轉的趨勢了。我們只能懇求手握可以主宰眾生命運的各國領袖們，在熱衷於同類相殘的時刻，也能幡然醒悟，人類為超越彼此創造出來、而超出核子武器威脅全人類生存的物種已經到來！