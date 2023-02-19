中國大陸經濟展望 極端清零策略下的經濟奇蹟

中國大陸政府逐步放鬆動態清零政策，在疫情高峰期過後，經濟將會觸底反彈並帶動股市成長，同時傳出將推出特殊的經濟刺激作為，藉以淡化疫情激增所帶來的市場衝擊。

文．李振麟

進入二○二三年第一季，中國大陸染疫人數激增而促使消費需求下降，中國大陸科技工業鏈在消費性電子產品需求黯淡之際，基本營收也面臨考驗。蘋果公司表示，幾乎所有產品線的訂單都在減少中，主要是消費需求並不如所有人預期那麼強勁，中國大陸的供應鏈仍在努力應對政府政策突然轉變下，所造成的新冠感染病例激增，以及工廠勞動力短缺的衝擊。

中國大陸取消防疫限制 病毒擴散出境讓各國緊張

受到中國大陸政府取消防疫限制並促使國內感染激增之際，也同時取消入境後全員核酸檢測和集中隔離、並且恢復中國公民出境旅遊等措施。放鬆邊境管制是中國大陸防疫政策以來的重大決策，出現更多國家考慮對於來自中國大陸旅行者實施更進一步的嚴格防疫控管。如義大利發現飛往米蘭的兩架航機近一半以上的中國大陸旅客出現病毒陽性反應，已要求所有來自中國大陸的旅客，都必須進行新冠抗原檢測和病毒測序。過去幾天內，美國、日本、台灣、馬來西亞以及印度皆已經宣布對於來自中國大陸的入境旅客進行病毒檢測規定，英國也開始評估是否對中國大陸旅行者實施限制。市場擔心中國大陸重新開放經濟活動之際，變種病毒XBB.1.5感染激增擴大，恐怕將再次威脅受創的全球經濟復甦。

世界衛生組織WHO表示，中國大陸政府在開放清零政策之前，病毒XBB.1.5感染就已經出現爆炸式增長，疫情激增造成人民擔憂，如今因為疾病在國內密集傳播卻無法阻止，並非政策逆轉導致傳染病擴散。解決病毒傳染最佳途徑就是確保廣泛大面積的足夠人數接受疫苗接種，原因在於中國大陸防疫策略上缺乏「群體免疫」觀點，尤其是老年人疫苗接種率較低，感染率激增擔憂加重掩蓋與病毒共存政策的推動思維。

中國大陸在清零開放下有望復甦 但全球經濟面臨未知數

中國大陸疫情高燒難退牽動能源需求衰退疑慮，中國大陸是全世界最大的石油進口國，在國內病例激增情況下取消防疫限制措施，意味著病毒傳染將在不受控制情況下擴散，將可能造成每天數百萬人感染，市場消費受到打擊，將無法給予石油帶來需求利多，石油交易在稀疏市場中步履蹣跚，也更顯示出工業動能可能出現滯呆。另一方面倫敦金屬交易所LME之六大基本金屬也呈現漲跌互現格局，因第一大消費國中國大陸的新冠感染病例飆升，以及全球經濟衰退，更加劇對工業金屬期銅、期鋁、期鋅、期鎳等金屬需求放緩擔憂。

雖然消費市場試圖衡量，全球工業對於能源與金屬需求強弱。目前很明顯例子，一些關鍵經濟體如同中國大陸疲軟現況，顯示將會進入衰退期，最大的問題到底有多嚴重！二○二三年需求可能將會繼續主導價格走勢，目前中國大陸醫療體系面臨處理新患者的負擔逐漸增溫，歐美等更多國家也是逐步加強對於中國大陸遊客的防疫檢測，中國大陸國內感染持續增大下，醫藥股是全線激情反彈，顯示出市場渴望醫療藥品防疫的急迫性。

多家金融單位預測，中國大陸經濟逐季復甦可能性將會超過之前預期，中國大陸政府逐步放鬆動態清零政策，不僅解除全市大範圍封控，也取消大多數人員的出入及入境隔離限制。分析人士表示，在疫情高峰期過後，中國大陸經濟將會觸底反彈並帶動股市成長。高盛預測二○二三年中國大陸經濟增長趨勢將從四．八％調整為五．二％，摩根士丹利從五％上調至五．四％，摩根大通則從四％調整為四．三％，所有預測數值都明確告知，二○二三年第一季苦苦掙扎的中國大陸經濟，後續將有機會反彈。

中國大陸消費力強勁 將促使經濟快速增長

中國大陸市場在內需消費帶動下，無論是酒店、百貨消費和銀行金融板塊，都可望快速回春。摩根士丹利更進一步表示，復甦之際以零售銀行業受到消費者支出最為顯著，將帶動零售貸款發放以及信貸增長，也就是將會出現更活躍的客戶族群及消費利多，更有機會賺取銀行卡費用。中國大陸開放防疫措施，旅遊需求激增，同樣病毒傳染風險也向全世界散播出去，在全球疫情反彈風險下也加重經濟衰退沉重擔憂。中國大陸放鬆防疫措施也同時傳出將推出特殊的經濟刺激作為，藉以淡化疫情高峰所帶來的市場衝擊，疫情防控措施優化後也有機會出現快速復甦的條件。

如同新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，「儘管目前中國大陸病毒感染病例持續激增下，中國大陸政府對於放寬防疫限制的步伐仍然是沒有放鬆，如此不僅顯示全面重新開放的決策面決心，也出現中國大陸可能會採取非常措施來刺激經濟，藉以沖淡病毒感染的負面訊息。」在極端政策推動下，衰退的房地產行業有機會回升，旅遊出行才有復甦機率、資產投資和商品銷售才可望反彈，二○二三年的中國大陸春節消費和出行數據，將成為清零政策全面開放下的首次成績單驗收。