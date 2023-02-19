「婦育心法」問世 生養典範極致之作

醫師娘林美利是元天中醫莊昭龍院長的夫人，莊昭龍中醫師醫術精湛，夫妻倆鶼鰈情深，看書、讀書、彈琴，是他們的生活日常，美利醫師娘更長達三十多年期間在莊昭龍醫師旁跟診學習，對於醫理調養也頗有心得。

文/黃小玲

林美利醫師娘在耳濡目染下，將多年育兒心得集結成「婦育心法」這本書，在2022年農曆十月付梓出版。美利醫師娘在「婦育心法」這本書裡詳細說明母親在家庭、社會、國家的重要性，並一再強調孩子的第一位老師是母親，其言行舉止、生活態度將深深影響零歲胎兒的成長與日後的心靈發育。

「婦育心法」從懷孕妊娠照護到生產注意事項，在書裡都有詳細的描述，並公開了很多私藏的幼教操作生活照片。美利醫師娘在著作裡也強調新手媽媽在身、心、靈的改變和調整，在漫長的十月懷胎中，新手爸爸的陪伴方法、新手媽媽的轉變，其一顰一笑，都需要新手爸爸的強烈關注與重視。這本書詳細敘述了新一代年輕人從交友婚配、到優生學實行細節等，都有詳細資料圖文做補充說明。

醫師娘林美利以40多年的實務經驗寫成「婦育心法」一書，期望與讀者分享心血結晶。

「婦育心法」是學習的心血之作

美利醫師娘之所以成就「婦育心法」這本書，緣起於民國74年林美利與莊昭龍在表弟蘇柏林的引薦之下，認識了大國醫鄒金輔老先生，鄒國醫是大陸書香世家子弟，從小在私塾讀經、練功打坐。鄒老師一直叮嚀他們教育小孩必需讀四書五經、練功打坐，這個理念鄒老師一直灌輸給夫妻二人。

莊昭龍與林美利非常感恩崇拜大國醫鄒老師的醫術和修為，至此莊昭龍老師開始學打坐、研讀中醫學、考檢考，林美利也從這個時期開始跟在莊昭龍醫師身邊鑽研中醫學，並且全心學習周朝周文王之母《太任》教子的方法，並把文王母親教子的精神落實在家庭教育當中。

因此，每日用心陪伴孩子閱讀是美利醫師娘的重點生活日常，古典書籍的背誦更是家庭幼學的啟蒙經典。而林美利也將黃帝內經所論述的古典生活步調奉為圭臬，把家庭生活大小細節當成在做事業，她表示一日之計在於晨，生活中規律的作息，一天的生活序幕都是從豐富的早餐開啟的。

美利醫師娘說我們的命是從上天而來，我們就要把人做好，在其所著作的《婦育心法》裡面，也明確說明夫婦和睦及父慈子孝是奠定人生成功的基石。她說規規矩矩的生活方式，並配合日月運行的法則，是非常重要的人生態度，人這一輩子立足點對了就會幸福美滿。

〈婦育心法〉是作者近四十年歲月的實務經驗秘辛公開、深入淺出的養生育兒知要，都是智慧的結晶，非常值得閲讀和實際學習，美利醫師娘期望這本書可以幫助很多廣大的民眾，希望家家戶戶幸福樂利、美滿安康！