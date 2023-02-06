從基層做起打破刻板印象 卓越個人菁英獎－廖英翔

富士達保險經紀人提供最專業的服務，為客戶撐起保護傘，此次更榮獲《卓越雜誌》首次頒發的「卓越個人菁英獎」，獲獎人為富士達保險經紀人董事長特助兼台北一區部執行長廖英翔，同時也是富士達保險經紀人董事長廖學茂之子。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

「從小我就知道到父母的工作真的十分繁忙，但我完全沒想過長大後會和他們在同一間公司上班」，富士達保險經紀人董事長特助兼台北一區部執行長廖英翔笑著說道。

從法務到保險經紀人

廖英翔於美國南加州大學法學院碩士畢業後，就回國擔任科技業的法務管理工作近兩年的時間。廖英翔分享到，企業法務在商業運作上屬於被動輔助的角色，針對合約找出潛在風險，這點與保險業雷同。

隨著出社會的時間越久，廖英翔看著身邊的親朋好友經歷生老病死，也讓他深刻明白保險的意義，而保險的重要性在於，不是每個人都有足夠的資金以及資源，能夠承擔風險發生後的損失，很多事情都是無法預防的突發狀況；所以必須先提前利用保險做好風險控管的準備。

對此，廖英翔也意識到自己的父母，原來幫助了那麼多家庭，讓他感到非常有意義，於是便轉換跑道，到父親所創辦的富士達保險經紀人公司一同打拚。

從零開始到業績第一

新世代接班人廖英翔站在巨人的肩膀上，初入保險業的他沒有經驗，銷售的業績與家族的期望，形成一股無形壓力。相較在保險公司承接父母保戶的保二代，父母自立門戶創業保經公司的「保經二代」，除了提供保戶服務之外，還需培養宏觀的經營管理格局，因為在這裡的挑戰不只是單純服務客戶而已，更必須成長為領導統御的將帥，穩定公司、繼續前行。

於是廖英翔從基層做起，從零開始到公司各部門進行學習，包含職務管理、業務行政、財務會計、行銷策略等，直至了解公司的運作模式。爾後也發揮法律專長，轉而擔任保險教育訓練的講師，廖英翔笑著說道：「相對於財務的完全零基礎，保險法的相關條例對我來說更得心應手，在當講師期間，我每個月在北中南各地講授新人考照班，運用過去的專業以及所學知識，給予剛入職的夥伴最專業的知識觀念。」

充分熟悉公司整體內部運作後，便親自投入帶領台北的業務單位，因為廖英翔體悟到「只有真的到第一線銷售，才能理解夥伴的困難和需求。」，這也是廖英翔給自己的功課，用時間證明自己接班的能力與本事。在多年的耕耘之下，台北一區部至今仍不斷壯大，業績更是名列前茅，他親自帶領的單位不論業績和人力，都是全公司第一，「保經公司是相對扁平的組織型態，所以讓同仁感受到我和你是站在一起的，這一點就非常的重要。」廖英翔說道。

無論環境怎麼變遷，消費習慣如何改變，甚至保險商品推陳出新，富士達保經作為多元的商品平台，都將堅持專業，提供客戶最優質的保險規劃服務。

廖英翔用時間證明自己接班的能力與本事，並獨創軟實力－「富士達AI 機器人」智能 秘書系統，也讓富士達保經站穩腳跟、稱霸業界。

推動數位轉型 稱霸業界

被問起剛接觸保險業是否會有壓力時，廖英翔直言不諱地表示肯定，並接著補充道，過去從事法務最需要的是專業能力，在過程中需要提出法律風險與相對應的建議，更像是提供專業諮詢，但與人溝通的含量其實並不高，而進入保險經紀人公司後大約有九十五％的時間都是在溝通，不論對象是保戶、同仁還是主管，都要透過了解彼此需求從中商討並找出共識，這也是我不斷在學習的地方。

除了帶領業務同仁成為公司獲獎的常勝軍，廖英翔不僅用成績來證明自己的實力，更展現壯大公司的企圖心，設計徵才專案搶才，以「CEO創業鑫專案」為例，為期九十天的培訓，在考照完成後，以同時兼顧專業面及實務面兩大方向，針對保險基本專業、商品專業到最後銷售專業對新人做完整培訓。

廖英翔也為同仁打造行銷利器「富士達AI機器人」智能秘書系統。而富士達AI機器人的前身，是個專屬富士達同仁的Line智能秘書，當時智慧型手機剛興起，他便敏銳的發現，APP系統的維護、不同手機的UI介面差異，反而讓同仁不易上手，於是當機立斷先推出Line的富士達小幫手。

雖然廖英翔並沒有程式設計的相關背景，但對於數位科技的相關領域非常有興趣，於是便著手於富士達數位化的發展，皇天不負苦心人，公司同仁的迴響極大，這項獨創軟實力，也讓富士達保經站穩腳跟、稱霸業界。

全能的「富士達AI機器人」智能秘書系統，將所有公司行政、教育訓練、商品分析等功能全部數位化，打造不受時間地點限制的「行動辦公室」。系統也不斷優化精進，開創各項新功能，加以提升業務員的工作效率與客戶服務品質。

彎道超車

成為保戶心中最專業的保經公司

秉持著「服務的心」，廖英翔相信只要服務好同仁，同仁也會服務好客戶，客戶相對地也會更肯定同仁，這必然使富士達保經更加強大。

全台灣各產業都在做數位轉型，而保險通路也面臨數位轉型的關鍵時期，富士達保經除了推動富士達AI機器人之外，面對新時代的行動投保、遠距投保及網路投保等方式也早有準備，未來也將會陸續上線，藉由數位轉型的契機，讓富士達保經在業界有彎道超車的機會。

最後廖英翔表示，富士達保經不一定是業界規模最大的企業，但希望在保戶心中，是最專業、服務最好的保經公司，更希望所有同仁，能以在富士達為榮！