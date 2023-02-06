新光產險邁向永續 由內至外落實ESG

新光產險榮獲《2022卓越保險評比》最佳ESG永續獎的殊榮，肯定其多年來在企業永續發展上不遺餘力的耕耘。

文.編輯部

透過網路民調《2022卓越保險評比」，以最貼近民眾的聲音，選出民眾最信賴的保險公司，新光產險在上屆獲得最佳企業責任獎後，二○二二年更進一步獲得「最佳ESG永續獎」，給予該公司多年來在企業永續發展上的肯定。

響應淨零目標 發展綠色金融

新光產險積極響應國際並配合政府二○五○淨零目標，參與《1.5℃氣候行動宣言》聯署，著手進行溫室氣體盤查以了解公司排碳來源，並持續進行綠色採購、節能電器換置、無毒裝潢，及制定節約能源與降低用紙的目標，同時將公司汰換的電腦設備提供公益團體重整後贈送偏鄉地區，讓資源循環再利用。另外也支持台灣原生植物復育與有機農作推廣，以實際綠化行動愛護地球，為後代留下永續的居住環境。

綠色金融發展亦為該公司發展的重點，將ESG議題納入商品評估必要項目，除推出農業保險、土壤液化專利商品，保障氣候變遷的直接衝擊，更研發推出亞洲獨創「節能績效保險」與台灣首張「充電樁綜合保險」，以助綠化節能的推動，並持續提升電子保單使用率、推出線上保險服務、加入保險存摺與產險聯盟區塊鏈等數位服務，積極推動無紙化作業，以達減少碳排放邁向淨零的目標。

關懷社會需求 建立友善金融

新光產險為提供不同族群的保障需求，推動微型保險、志工、社工與大學生獎助生實習生保險外，也持續開發銀髮族保險，並於全省據點增設無障礙設備、雙語標示，加入導盲犬友善店家行列，官網設置英文與無障礙服務專區、驗證碼語音服務等，創造友善金融環境。

而為照顧員工健康，除定期舉辦健康檢查、醫生諮詢外，開設運動專班，推廣健康蔬食理念，同時在疫情期間仍持續公益腳步，運用網路社群幫助社福團體推廣活動、優先購買庇護工場年節商品贈送客戶，除持續十七年不間斷的捐血活動，也參與舊鞋救命、中元物資捐贈等活動，與號召同仁加入志工行列，以實踐聯合國永續發展目標(SDGs) 終結貧窮、減少不平等、維持健康與福祉等精神，亦獲得保險卓越獎、保險信望愛等多項獎項的肯定。

新光產險由內至外落實ESG，獲多項大獎肯定。

強化公司治理 企業永續發展

新光產險落實風險管理、穩健經營，在國際各大信評擁有良好的評等，為確保客戶個資權益，持續升級資安設備，陸續取得「ISO27001資訊安全管理認證」及「BS 10012個人資訊管理制度（PIMS）認證」。為確保能提供不間斷的服務，公司加強風險控管機制，推動營運持續管理，定期進行資安、重大天災等演練，並成立企業永續發展委員會，組成誠信經營、客戶服務、永續環境、責任投資等七個小組，由董事會督導全公司ESG的執行，加強資訊揭露讓民眾能夠更了解公司於永續經營上的發展，在持續健全公司治理的推動下，新光產險在第八屆公司治理評鑑中，獲得上市公司中唯一排名前六％至二十％的產險公司佳績。

新光產險表示， ESG是國內外企業最重視的議題之一，公司為與國際接軌及配合國家永續發展的腳步，主動倡議聯合國永續發展目標（SDGs），遵守保險業永續發展原則（PSI），將持續響應政府政策，落實ESG的經營指標，持續推行綠色金融、提升金融科技，以達環境保護與減少碳排之淨零目標，亦將針對銀髮族、身心障礙等弱勢族群提供更多關懷及服務，以實踐公平待客精神，並加強公司治理，達到企業永續發展的目標。