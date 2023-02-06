「2022卓越證券評比」揭曉！

金管會證券期貨局副局長高晶萍( 左五)、《卓越雜誌》發行人林定芃( 右二) 與獲獎證券業者合影。 過去一年在疫情籠罩、俄烏戰爭、通膨、升息等不利因素影響下，全球經濟民生及金融市場均受到衝擊，但台灣優秀證券業者仍表現出強健的韌性，並健全資本市場發展。

文﹒陳怡瑄 攝影．徐裕庭、黃世澤

《卓越雜誌》為瞭解台灣民眾對國內證券表現、服務的認知評比，委由世新大學民調中心負責調查一般民眾看法，再依專家會議評選。評比結果於一月十日假台北大倉久和大飯店「2022卓越證券評比」頒獎典禮公布。根據金管會統計，現行台灣地區共有六十九家證券公司。分別針對金控及非金控證券類進行評比，最終共七家證券公司獲得最後殊榮。

頒獎典禮出席貴賓有金管會證券期貨局副局長高晶萍、《卓越雜誌》發行人林定芃及社長徐邦浩，均對此次活動表示肯定。

期待新藍海

實踐普惠金融的精神

《卓越雜誌》發行人林定芃表示，《卓越雜誌》成立近四十年，主要撰寫財經管理的知識與訊息，多年來致力於發掘卓越的人事物與明日之星，致力提升新聞素質，並搭起產業交流的平台，希望透過報導發起力量，促使各方皆能精益求精。林定芃接著指出，證券業歷經動盪的一年，但在座獲獎的各位皆是實力堅強，且對於社會經濟貢獻良多的先進們，相信今年大家都已做足準備面對更多未知的挑戰。目前台灣電子下單比重已達七成，預計比重仍將持續提升，電子下單的手續費折扣也因為市場競爭愈來愈低，證券商未來若要尋找新的市場利基，可能必需靠數位轉型，並擴大規模及業務範疇。期待證券業找出新藍海，開創業績新高，也讓小資族有機會參與小額投資，實現普惠金融的精神。

協助券商開拓發展

證期局發揮最大助益

金管會證券期貨局副局長高晶萍首先表示，很高興能參與此次「2022卓越證券評比」。並接著說道，這幾年雖受到戰爭、疫情、升息等不確定因素衝擊全球經濟，但台灣股市基本面向仍呈現穩定成長，去年的總成交量達三○四一億，同年股市參與者更高達五六二萬人。在股市榮景之下，在座的每一位券商都是貢獻者，於台灣金融中扮演重要的關鍵角色。

金管會未來仍會協助各大券商業者開展業務範圍，並增加收入來源。高晶萍也特別感謝行政院以及財政部的大力支持，權證避險降稅的相關條例已經在去年十二月送至立法院進行審議，未來金管會也會持續和財政部密切合作，希望能盡速修法通過，讓券商的業務推動有最大助益。最後恭喜今天得獎的優良券商，希望在大家共同努力之下，能讓整個證券市場在今年度業務蒸蒸日上，持續獲利回穩。

「2022卓越證券評比」透過公平調查將台灣的證券特色呈現，《卓越雜誌》期望經由媒體報導，讓大眾認識優質證券公司，並鼓勵證券業以開放及透明的精神服務客戶，提供有感服務。

得獎名單

【金控類】

1. 永豐金證券 （最佳數位金融服務獎）（最佳財富管理獎）

2. 元富證券 （最佳智能理財獎）（最佳社會公益獎）

3. 凱基證券 （最佳數位創新獎）

4. 兆豐證券 （最佳服務品質獎）

【非金控類】

1. 群益金鼎證券 （最佳數位金融服務獎）

2. 康和證券 （最佳智能理財獎）

3. 安泰證券 (最佳區域服務團隊獎)