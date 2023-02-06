台灣產經發展 等待天明展曙光

受到通貨膨脹、央行升息、俄烏衝突以及中美科技戰等變數紛擾，消費市場需求下滑，台灣各家產業發展呈現出幾家歡樂幾家愁的態勢。不過在餐飲業與旅遊業的帶動下，可望維持經濟動力發展的引擎，至於房市受到多重因素及打房管制重擊，市場交易溫度驟降恐難以樂觀。

文．李振麟

為了因應消費市場需求下滑，業者紛紛採取計畫性減產來調節庫存消耗，因而導致基本金屬與化學原物料需求大幅減少。同時液晶面板及其零組件也相同面臨買氣不佳情況；機械設備業者則是受到廠商投資意願低落而滯銷；唯有電腦電子產品及光學製品等，受到雲端資料服務持續擴展以及供應鏈缺料問題，廠商擴增國內產能而有所增加；汽車及其零件業者因為農曆年前購車旺季，車商推出多款新車上市加碼促銷而受惠；半導體產業則是受到國家間競爭相繼擴充產能下抵銷部分減幅，台灣各家產業發展概況是呈現出幾家歡樂幾家愁。

農曆年提升買氣 但後續變化仍須關注

由於農曆春節備貨需求持續釋出，在5G產品應用、高效能運算以及車用電子等晶片成長下，有利於我國半導體製造業產能量產，然而受到中國大陸放寬防疫政策，新型變種病毒XBB.1.5傳染之疫情風險充滿著不確定性，唯恐將可能影響到製造業生產，需要密切關注疫情後續走向以利審慎因應。

中華信評最新公布的「二○二三年台灣信用展望」報告中顯示，以海島貿易為主的製造業國家，深受全球消費需求下滑，帶給出口貿易極大壓力，二○二三年的台灣經濟成長將出現趨緩，傳統產業如同大宗商品以及與消費品相關產業影響甚鉅，電子科技產業與台灣半導體產業在這波全球經濟衰退中首當其衝。中華信評更進一步評估表示，台灣GDP僅能維持在一．五％區間。

台灣未來幾季之經濟動能，在國內消費與旅遊活動復甦帶動下可望維持溫和成長，中華信評預期二○二三年的經濟成長率應該仍有機會到達一．五％左右，略低於二○二二年全年經濟成長預估值二．五％。然而受到全球供應鏈中斷、通膨壓力、地緣政治衝突以及緊縮貨幣政策等因素，企業在未來幾季的營運支出計劃受到美國GDP萎縮以及歐元區零成長衝擊下，台灣製造業海外接單情況將不如以往，受到全球經濟放緩程度超出預期，進一步抑制進出口貿易，總體經濟勢必受到波及面臨挑戰。

高借貸利率成本與去庫存化壓力

地緣政治衝突、貨幣升息，產業界面臨較高的借款成本，壓縮原已經微薄的貿易利潤空間，尤其是緊縮的融資管道，將可能進一步影響到企業營運與償債能力，銀行業面對不良放款導致信用成本上升，為確保穩健的資本運用因而先行制定方案應對，在今日潛在不安的經濟動盪下提供適度的緩衝空間，然而原本的金融獲利盈餘將有可能受到貨幣升息而遭遇抵銷，二○二三年台灣銀行業的獲利能力表現應該會持平。

國泰金召開台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，在大會中明確指出，全球金融環境陷於高利率困境中，不僅是廠商遞延與投資減少，大量的庫存壓力在持續調整下也影響到進出口貿易。在來自於央行的貨幣緊縮與電子產業持續去庫存執行下，民間投資與消費需求均呈現疲軟現象，拖累景氣放緩不樂觀。二○二三年第一季經濟成長衰退走勢明確，唯有依賴「民間餐飲業」與「旅遊業」帶動下，成為維持經濟動力的引擎。受到國內廠商去化庫存壓抑進出口及投資等表現，國泰台大產學合作團隊，已經將二○二三年之台灣經濟成長率預測值由二．七％降為二．三％，二○二二年之經濟成長率預測值為三％。

壽險業者方面，面對今日劇烈波動的市場變化以及外匯避險成本增加，無論是管理資金運用以及防疫險所造成的核保風險，都可能為產險業在獲利上帶來負面傷害，投資機會也面臨更多挑戰，在總保費收入減少下，將更有可能影響到保險公司營運成本，尤其是先前的防疫保險已經為許多保險公司帶來巨額虧損。

近期美國拜登總統簽訂大量對台軍售「二○二三年國防授權法案」，台灣方面也同時宣佈將國民義務兵服役期從原本的四個月延長至一年，並且將於二○二四年施行，預料將刺激本土軍工用品的熱潮銷售。中國大陸政府聞訊表示強烈抗議，隨後也在台島周邊進行軍事演練，也埋下台海區域衝突的陰影，對於金融貨幣穩定性也有一定程度的隱憂。後續隨著通膨出現觸頂跡象，聯準會升息放緩以及中國大陸清零放寬，激勵各國貨幣止貶回升，才讓原本脫序的金融環境有所安定。雖然歐、美、亞各國之金融情勢出現改善，但是要回到疫情前的經濟水平，仍有一大段距離與挑戰，未來降息之路仍然很遙遠，是一個充滿不確定性的一年。

平均地權條例通過 房地產雪上加霜

台灣房地產建商銷售建案以北台灣銷售表現較為穩定，其中又以「品牌建商推案」與「低總價推案」兩項商品，較受到市場消費者青睞。同時擁有品牌形象的合理規劃暨低門檻價位建案，無論是透天還是公寓大廈，皆是投資與自住買盤選擇對象，市場詢問度也高，加快建案推出與縮短購屋者下單猶豫期，是利潤成本回流的不二法門。

受到建材成本增加與房貸利率逐漸提高等因素，房市買氣趨緩，北台灣建案的完銷數也出現下滑。雙北地區大多是屬於個案表現，各地區的完銷建案數量差異不大，不少是屬於品牌建商所特別推出的指標案，從小坪數到中大坪數產品都有；大台北市建案完銷較佳，有不少是品牌指標案。至於新北市地區，由於線上建案規模動輒百戶，多元又選擇性高，各區完銷建案數較慢。

以區域性來觀察，目前以竹科人為主力買盤的新竹地區，市場需求量仍然很穩定，完銷建案數也是北台灣中最多的；其次是桃園與宜蘭地區分佔第二位與第三位。新竹區域擁有全台灣科技人才匯集優勢，市場需求表現穩健，因此不少業者看好當地房市發展而陸續推案，無論是新竹市、竹北縣與湖口鄉等區域皆不遑多讓，在投資外商進駐園區後，也再次吸引外來技術人員買盤。

宜蘭地區仍是以小規模建案為主，其中透天宅占六成，其餘皆為公寓或華廈等集合住宅。基隆建案大多數是集中在安樂以及七堵地區。如今新建案市場面臨央行升息、經濟成長趨緩以及政府打房等衝擊下，建案銷售也出現下滑警訊，在市場資金派對逐漸散場後，北台灣的房市買氣趨緩，完銷建案數也同樣大幅下滑。如今立法院通過平均地權條例修正案，預售投資客更不容易脫手。除了預售屋不能隨意買賣外，最受爭議的是禁止私法人購屋，然而在實務上會遇到一些困境，如同都更案若是實施者與出資者不同人。台灣房市本就因為近幾年來之升息、通膨，缺工與斷料等因素造就市場景氣衰退處於下跌波段，如今再加上打房管制重擊，市場交易溫度驟降，雪上加霜難以樂觀。

台灣被動元件廠力抗景氣衰退

台灣被動元件廠如同國巨、華新科、勤凱以及千如等大廠，積極布局車用與工控等相關材料，力抗全球不景氣，期待能夠藉由產品結構調整找出一條可行之路。被動元件受到全球消費性電子景氣疲弱影響，因此在面對目前市況下，仍然是採去庫存化政策為主要階段。

被動元件大廠國巨表示，受到全球疫情、通貨膨脹以及國際局勢等高度不確定性因素，雖然近期合併營收增加，但主要是因為中國大陸廠區的工作天數逐漸回復正常，不過公司的標準產品受到消費性電子拉貨疲弱與高庫存水位壓力，唯有利基型產品銷售上還能穩健動能，目前公司仍然密切關注市場供需情況，審慎應對未來業績展望。

今日全球淨零減碳政策推動下，各國政府積極發展綠能工業，以解決烏俄戰爭衝突下所造成的天然氣供應危機，也就是再生能源政策的推動。台灣政府公布二○五○年淨零碳排目標，將再生能源項目規範成為台灣電力儲備的主要來源之一，進而促使太陽能系統廠興起。而勤凱的太陽能背銀導電漿也成為電池模組的主要關鍵材料之一，預期能隨著全球太陽能產業崛起而受益，被動元件大廠之一勤凱表示，「高階車用電子」、「5G」以及「太陽能發電」將是未來綠能產業主流趨勢，將積極佈局利基型產業，以提高毛利率比重。惟受到目前全球消費性電子市場衰退影響，各家被動元件庫存皆處高水位，因此所呈現之經營數據多數都較去年同期衰退。

電信產業合併關鍵年

二○二三年期待將會是台灣電信市場新格局的一年，電信產業合併案頻繁，無論是台灣大、台灣之星、遠傳以及亞太電信之合併案，都面臨「頻譜」問題而持續進行，也就是對於公共安全與救難應變通訊系統，低頻段超標10MHz部分應依法規定要繳回。未來PPDR通訊系統建置，有助於公共安全守護的應變韌性以及低頻資源功能的最大使用效率，創造最大公益。

如今合併案仍在主管機關審查中，並將以二○二三年四月三十日為最後期限，市場原本期待可以在二○二二年九月底前完成，不過卡關於「頻譜」，法規中規定，單一電信運營商在主流1GHz頻譜最多僅可以擁有50 MHz，然而合併後之台灣大、遠傳卻擁有60/50MHz，如今台灣大拒絕繳回超過10MHz部分，主管機關因此也無法通過合併案，電信產業界還有一段寒天要渡過。

飛躍中的羚羊~台積電

台灣半導體龍頭台積電，近幾個月以來，面對晶片設計業者砍單的利空消息不斷，終端買家持續庫存調整而買氣低迷，如台積電主要客戶包括聯發科、微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms、特斯拉等各大科技品牌廠家，在新冠疫情開始最終走向高通膨衝擊的這幾年，股價市值蒸發高達四．七兆美元，比日本一年的國內生產毛額GDP四．三一兆美元還要多，更勝於二○○八年金融海嘯風暴，相當於十二家台積電公司，可以見到導體業者在二○二三年首季營運市況持續溜滑梯，台積電稼動率估也出現顯著崩跌現象，二○二三年第一季營收恐將季減十五％。

在這新的一年起，台積電將試圖持續在目標製程產品組合上努力，以確保整體產能利用率穩健成長，尤其是南科十八廠啟動3奈米量產，正式進入3奈米製程世代，藉以力圖消弭品質良率不佳以及提振員工士氣。期待已久的台積電3奈米終於進入量產，目前首代N3製程之唯一客戶為蘋果Apple，二○二三年起將由N3E擔任量產主力，在蘋果iPhone 15系列升級有感獲得消費市場擁護，以及出貨動能回升帶動下，可望推升台積電下半年營收全面回溫，藉以補足上半年缺口。

另一方面，台積電宣布自二○二三年起調漲代工價，幅度高達六％，以助於縮小營收衰退，近期也傳出台積電考慮於德國德勒斯登設廠，專攻22奈米和28奈米製程以及準備在新竹與台灣中部科技園區設立兩個納米工廠，在新的營運規劃策略不斷推陳出新後，後續業績將逐季走揚，下半年將有機會再締造營收佳績，期盼二○二三年仍然會是成長的一年。

「台積電供應商永續學院」落實供應鏈的責任承諾

近期全球晶圓代工龍頭台積電也致力推動供應鏈管理平台「台積電供應商永續學院」，一個台灣業界首創的開放式教育平台，無償分享營運製造與經驗，平台自二○二一年一月上線後，截至二○二二年十二月止已達一二○萬人次加入，啟動平台藉以電子數位轉型方式來消弭時空限制，透過台積電供應商永續學院幫助，規畫七大學程共四十四門課程，將台積電營運標準與多年累積下來的實務經驗，以互動式動畫來呈現，並依據不同使用者的需求來提供合適課程，在所需知識與資源中，提升公司效率與協助供應商的量能提升，以落實供應鏈的責任承諾。

在面對疫情與戰爭衝擊下所帶來的混濁大環境，透過實務經驗轉為高品質線上課程。面對全球綠能工業推動，台積電永續學院預計在二○二三年將「企業溫室氣體盤查」課程納入必修課程，強化供應鏈綠能環境保護影響力，以期深化供應商能力，並建立一個健全穩定的商業合作夥伴，共同邁向永續發展概念。