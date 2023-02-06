「岸田旋風」率日本加入西方陣營 重回世界武裝強權

日本首相岸田文雄於一月九日以二○二三年G7峰會主辦國為由，出訪成員國所在的歐洲及北美。但原以經濟溝通為導向的七大工業國組織（Group of Seven，簡稱G7），卻少見以軍事、禁核、區域聯防為岸田此趟出訪的主軸。至此，美、歐、日的新三角同盟關係可說大勢已定。

文．陳建維

趕在二○二三新年到來，日本於二○二二年十二月十六日通過了包含「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」和「防衛力整備計畫」等三份重要的國防安保文件。相關防衛整建計畫將讓日本原有國防支出佔國內生產毛額（GDP）的比率從現有的一％提升至二％，並預計在未來五年內投入三二○○億美元加以實施。這將讓日本成為僅次於美國和中國大陸的世界第三大國防支出國。從「自衛」到「防衛」，日本將正式加入以美國為首的「世界警察隊」，成為圍堵中國大陸、俄羅斯、北韓的重要歐亞防線。

從專守自衛轉向主動式戰略防衛

自二戰結束日本投降後，為消弭其軍國主義，以美國為首主導解除日本軍事力量，並對其實行嚴格的非軍事化和民主化改造，當中以日本之後所謂的「和平憲法」最為重要，該法第九條明定日本「不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。」藉此限制日本的戰爭權，消滅當年所謂「日軍」存在的法理基礎，使得日本自此成為「不能擁有軍隊」的國家。

隨著美國遠東戰略變化，在不違反法令限制下，為維持國內治安、防禦外來的直接或間接侵略，日本逐步建置了陸上、海上、航空自衛隊。原以「專守防衛」為主的日本自衛隊，在二○一四年七月經內閣決議放寬所謂的「集體自衛權」、允許自衛隊派兵海外後，象徵自衛隊逐漸走向軍隊模式。時隔九年，日本再度修訂安保戰略文件，此次修正允許自衛隊將可視所受威脅擁有「反擊能力」，並將中國大陸定位為「最大戰略挑戰」，聯美抗中成為日本新的重要國際戰略。

旋風出訪

建構日本海外軍事能力

相較於廣為人知的G20，成立於更早的G7在一九七三年第一次石油危機時，由美國財政部長邀請西德、法國、英國的財經首腦在白宮圖書館舉行非正式會議商討對策後成立雛形。爾後納入日本、義大利後，G7正式成立。有趣的是，G7並非透過國際條約設立的正式國際組織，也沒有常設辦公室，成員國每年輪流擔任主席，通過定期會晤和磋商，討論和協調國際社會面臨的重大經濟和政治問題。

日本首相岸田文雄此次以G7主辦國為名，自一月九日至十四日旋風出訪法國、意大利、英國、加拿大和美國，並與各國領導人舉行會晤。明面上是請益並希望今年由日本主持的G7廣島領導峰會能順利舉辦，實際上則是與各國領導人就包括烏俄戰爭在內的地區防衛、各國雙邊關係等議題進行討論。

在此次出訪行程中，日本最重大的海外軍事突破是與英國正式簽署「相互准入協定」（RAA），未來雙方都可在對方領土部署武裝部隊，英國成為歐洲第一個與日本簽署相互准入協定的國家，這也是繼「美日安保條約」後，日本與歐洲國家的第一個國防合作，外界稱為「新日英同盟」。

美日深化合作 劍指中俄北韓

岸田出訪的最後一站，也是最重要的日、美領袖會談，雙方針對經濟、科技、國家安全進行研商。會後雙方的聯合聲明針對中國大陸的強橫、北韓的挑釁指出印太地區將面臨更多挑戰；在歐洲的部分則指責俄羅斯持續對烏克蘭發動侵略戰爭，美日均強烈反對任何勢力在世界任何地方，透過武力或脅迫以企圖片面改變現狀。

另一方面，美日亦重申持續推動朝鮮半島無核化、並堅定持續維護台海和平穩定，期望台海雙方能和平解決兩岸問題。看似硬中帶軟的發言，卻挑明日本已成為美國「印太包圍網」的重要成員。惟雖然美日攜手強化抗中，但台灣也不能以此為靠山挑釁中國大陸，台海是否穩定、兩岸是否兵兇戰危，端視台灣領導當局的氣度及智慧，如何處理好美、中、台的大三角關係，才是台灣維持穩定的重要關鍵。