快訊

教召女軍人是玩真的或虛應？ 答案比立委想的複雜

獨／高雄昨不平靜！製毒工廠開槍釀1死1傷 員警清槍走火

泰山堂弟再轟堂哥！詹皓鈞要詹岳霖：當個有骨氣的「晉惠帝」

本土油畫家楊年發 賦予藝術生命與情感

聯合新聞網／ 卓越
頭城大溪漁港，2021年，油畫30號
頭城大溪漁港，2021年，油畫30號

繞境祈福，北港朝天宮，2022年，油畫100號
繞境祈福，北港朝天宮，2022年，油畫100號
台灣本土油畫家楊年發，歷年畫展主題以探索紀錄台灣印象為主軸，將時代的轉換、歷史的演變，用油畫與水彩表現出來，勾起人們對台灣鄉土歲月生活的懷想與感動，其個人獨特的風格，賦予藝術豐沛的生命與感情。

【文．編輯部】

楊年發一九六○年出生於台中大甲，是典型的農村子弟，地靈人傑、風光明媚、好山好水的大甲，是寫生作畫的好地方，他自幼就喜愛塗鴉，小學起熱愛繪畫美術，國中時期就讀美術班，時常代表學校參加寫生比賽，常常榮獲好成績為校爭光。

畫風呈現台灣味

為夢想堅持畫下去

年少時即才華洋溢的楊年發，從水彩到油畫，畫風一貫，親切自然有著令人喜悅的明亮感，從老街古厝的餘韻、河邊浣衣婦的身影，到蔗田中忙碌的豐收及野台歌仔戲的場景，讓人彷佛親眼看見光影在閃爍躍動，親身感受到鑼鼓喧囂的熱鬧氣氛，嗅到了泥土的香、甘蔗的甜，他描繪的對象雖然平凡，但精神意境卻深刻動人。

自復興美工畢業後，曾在幾家卡通電影公司擔任美術場景繪製，但他一心想投入繪畫創作，便毅然辭去工作，專心投入水彩、油畫創作，不設限地自我挑戰、自由創作。當時參與很多全國性寫生比賽，也獲得了前三名殊榮，得獎對投入藝術之路是很重要的榮譽及肯定。

尤其剛進入畫壇走專業畫家之路，收入微薄，生活都靠賣畫維生，實在很辛苦，但仍然沒有澆熄他對藝術創作的堅持，執著地畫下去，勇於面臨各種考驗與挑戰，而為了要經營豐沛的繪畫能量，不辭辛苦地到各地蒐集資料、寫生拍照，畫出自己內心的作品風格，並藉由創作回溯生活的紀錄與人生故事，讓作品蘊含生命與情感，因為藝術來自生活與環境，生活是藝術的真諦，用繪畫時時紀錄生命的感動。

得獎肯定及個展好評

奠定其在畫壇的地位

楊年發獨特的畫風，在一九七九年參加第一屆十大傑出青年，即榮獲水彩畫賽第一名，這個獎對他走畫家之路是很重要的紀錄；一九八○年舉辦「明生畫廊」首次西畫個展；一九八一年在台北市省立博物館（現在的國立台灣博物館）舉辦生平第一場水彩個展，展出作品受各界好評及收藏；一九八二年當選中華民國現代名人錄─藝術成就獎之後，全省各文化局邀請舉辦畫展，作品受海峽兩岸邀請交流展；一九九三年榮登中華民國美術家名鑑，作品曾獲美國、加拿大、英國及日本等國人士收藏；一九九七年出版《楊年發鄉土月曆》；二○一二年世界難民日與八八水彩油畫作品，由中華郵政發行郵票紀念，並長年參與油畫慈善義賣公益活動，發揮大愛精神回饋社會。

對藝術的熱愛與執著

創作出動人的作品

畫家之路坎坷、孤寂、艱辛，需要有信心、毅力與恆心，不被主觀因素或客觀批評影響，要堅持對藝術的熱愛與執著，不畏懼艱難努力創作，朝藝術領域勇往直前，在畫壇留下成就紀錄。楊年發五十多年的藝術生涯，投入豐富的感情與執著，畫作融入研究、觀察與思考，題材創作為鄉土自然、人文社會、歷史文化、心理等各種元素為繪畫主題，在繪畫理念中，藝術是生活與人生，在繪畫藝術中，用多面向思考與探索，結合中西方的繪畫精神，創作作品的意境與思想。

曾受邀參加很多重要國際交流美展的楊年發，專攻油畫、水彩、素描，他認為精湛的繪畫必須要有各種創作形式的藝術元素，在作品中呈現最高的造詣與個人獨特的畫風。他創作靈感喜愛詮釋生活與大自然的萬物之美，賦予美的生命與感情，無論水彩、油畫，作品用色強調色彩明度、彩度與光影的強烈對比，繪畫無論寫實具象或抽象，藝術家本質和精神，都是崇高無上的價值。

延伸閱讀

外國專業人員工作許可線上辦 納短期補習班等3類別

讓人耳目一新驚悚懸疑片！《五星饗魘》眾人皆醉誰能醒？

台南走春好去處 南瀛綠都心、永康公園設綠雕藝術花海

在藝術中，看見建築的本相 中悦的藝術創作新里程—「檀.悦」

相關新聞

全球財經產業展望趨勢 發展中仍有變數

疫情過後全球面臨經濟秩序重整，金融貨幣與產業發展也興起微妙變化，在二○二三年全球經濟變化中，產業發展方向明確，創新品牌與傳統商品出現新的競爭模式，投資人到底該如何面對新時代的考驗，該如何防範可能發生的資產損失風險？該如何進行擁有的資產分配？

中華海洋生技研發創新寵物保健食品 致力社福回饋

中華海洋生技在台灣服務發展協會第七屆台灣服務創新獎中，以Hi-Q pets藻康留榮獲產品創新獎，又以首創結合文創、工藝藝術展示、餐廳及褐藻健康知識複合式經營的Hi-Q褐藻生活館，榮獲業態創新獎殊榮，可謂實至名歸。

本土油畫家楊年發 賦予藝術生命與情感

台灣本土油畫家楊年發，歷年畫展主題以探索紀錄台灣印象為主軸，將時代的轉換、歷史的演變，用油畫與水彩表現出來，勾起人們對台灣鄉土歲月生活的懷想與感動，其個人獨特的風格，賦予藝術豐沛的生命與感情。

不忘初心追求極致 泥煤威士忌的引路者

對於剛入門的威士忌愛好者來說，泥煤風味威士忌的確是一種挑戰。那種類似篝火、煤炭、海藻、海水、消毒水，甚至像正露丸等「怪味」可不是一般人所能接受的。但對於泥煤風味的虔誠信徒們來說，它卻是一種「聖水」，令人深陷其中而不能自拔。

元大人壽力推暖心服務、遠距投保 獲最佳服務品質獎肯定

隨著數位轉型浪潮來臨，以及新冠疫情影響之下，壽險業推行「遠距投保」的服務刻不容緩。元大人壽結合生物辨識功能，進行證件真偽、活體辨識及人證比對，讓客戶與業務人員不用面對面零接觸下就可輕鬆投保，行動投保使用率從初期十％激增至八十％。

2022卓越保險大調查 12家優質保險公司獲獎

儘管疫情給全球經濟造成巨大影響，但對於全球保險業的未來增長則普遍看好。據瑞士再保最新的Sigma保險報告分析預測，全球保險市場將在二○二二年和二○二三年強勁增長，全球保費總額將於今年年底首次突破七萬億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。