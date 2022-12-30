本土油畫家楊年發 賦予藝術生命與情感

繞境祈福，北港朝天宮，2022年，油畫100號 台灣本土油畫家楊年發，歷年畫展主題以探索紀錄台灣印象為主軸，將時代的轉換、歷史的演變，用油畫與水彩表現出來，勾起人們對台灣鄉土歲月生活的懷想與感動，其個人獨特的風格，賦予藝術豐沛的生命與感情。

【文．編輯部】

楊年發一九六○年出生於台中大甲，是典型的農村子弟，地靈人傑、風光明媚、好山好水的大甲，是寫生作畫的好地方，他自幼就喜愛塗鴉，小學起熱愛繪畫美術，國中時期就讀美術班，時常代表學校參加寫生比賽，常常榮獲好成績為校爭光。

畫風呈現台灣味

為夢想堅持畫下去

年少時即才華洋溢的楊年發，從水彩到油畫，畫風一貫，親切自然有著令人喜悅的明亮感，從老街古厝的餘韻、河邊浣衣婦的身影，到蔗田中忙碌的豐收及野台歌仔戲的場景，讓人彷佛親眼看見光影在閃爍躍動，親身感受到鑼鼓喧囂的熱鬧氣氛，嗅到了泥土的香、甘蔗的甜，他描繪的對象雖然平凡，但精神意境卻深刻動人。

自復興美工畢業後，曾在幾家卡通電影公司擔任美術場景繪製，但他一心想投入繪畫創作，便毅然辭去工作，專心投入水彩、油畫創作，不設限地自我挑戰、自由創作。當時參與很多全國性寫生比賽，也獲得了前三名殊榮，得獎對投入藝術之路是很重要的榮譽及肯定。

尤其剛進入畫壇走專業畫家之路，收入微薄，生活都靠賣畫維生，實在很辛苦，但仍然沒有澆熄他對藝術創作的堅持，執著地畫下去，勇於面臨各種考驗與挑戰，而為了要經營豐沛的繪畫能量，不辭辛苦地到各地蒐集資料、寫生拍照，畫出自己內心的作品風格，並藉由創作回溯生活的紀錄與人生故事，讓作品蘊含生命與情感，因為藝術來自生活與環境，生活是藝術的真諦，用繪畫時時紀錄生命的感動。

得獎肯定及個展好評

奠定其在畫壇的地位

楊年發獨特的畫風，在一九七九年參加第一屆十大傑出青年，即榮獲水彩畫賽第一名，這個獎對他走畫家之路是很重要的紀錄；一九八○年舉辦「明生畫廊」首次西畫個展；一九八一年在台北市省立博物館（現在的國立台灣博物館）舉辦生平第一場水彩個展，展出作品受各界好評及收藏；一九八二年當選中華民國現代名人錄─藝術成就獎之後，全省各文化局邀請舉辦畫展，作品受海峽兩岸邀請交流展；一九九三年榮登中華民國美術家名鑑，作品曾獲美國、加拿大、英國及日本等國人士收藏；一九九七年出版《楊年發鄉土月曆》；二○一二年世界難民日與八八水彩油畫作品，由中華郵政發行郵票紀念，並長年參與油畫慈善義賣公益活動，發揮大愛精神回饋社會。

對藝術的熱愛與執著

創作出動人的作品

畫家之路坎坷、孤寂、艱辛，需要有信心、毅力與恆心，不被主觀因素或客觀批評影響，要堅持對藝術的熱愛與執著，不畏懼艱難努力創作，朝藝術領域勇往直前，在畫壇留下成就紀錄。楊年發五十多年的藝術生涯，投入豐富的感情與執著，畫作融入研究、觀察與思考，題材創作為鄉土自然、人文社會、歷史文化、心理等各種元素為繪畫主題，在繪畫理念中，藝術是生活與人生，在繪畫藝術中，用多面向思考與探索，結合中西方的繪畫精神，創作作品的意境與思想。

曾受邀參加很多重要國際交流美展的楊年發，專攻油畫、水彩、素描，他認為精湛的繪畫必須要有各種創作形式的藝術元素，在作品中呈現最高的造詣與個人獨特的畫風。他創作靈感喜愛詮釋生活與大自然的萬物之美，賦予美的生命與感情，無論水彩、油畫，作品用色強調色彩明度、彩度與光影的強烈對比，繪畫無論寫實具象或抽象，藝術家本質和精神，都是崇高無上的價值。