一起！展現台灣啦啦隊體壇精神

中華民國台灣競技啦啦隊協會理事長張育銓表示，不論年紀與 性別，只要願意嘗試，人人都可以是啦啦隊。 全國啦啦隊錦標賽，在新冠肺炎疫情逐漸鬆綁的後疫情時代，已於台北市立大學天母校區體育館熱鬧登場，所有選手摩拳擦掌，盡情展現技巧。

【文‧陳怡瑄 攝影‧黃世澤】

每年的全國啦啦隊錦標賽是台灣最具指標的賽事之一，此次賽事共分為競技啦啦隊與舞蹈啦啦隊兩大賽事，其中最被矚目的就是競技啦啦隊超級組，今年參賽隊伍踴躍，最終由Monster啦啦隊榮獲冠軍頭銜。舞蹈啦啦隊部分則由世新大學獲得嘻哈小組大專組冠軍、輔仁大學與台南應大舞蹈系分別拿下彩球團體大專社會組與嘻哈團體大專社會組冠軍，精彩表現，讓在場觀眾驚呼連連。

盼世界再次看見台灣啦啦隊

主辦單位中華民國台灣競技啦啦隊協會（CTCA）理事長張育銓表示，我們協會自二○○四年開始舉辦啦啦隊競賽，至今已將近二十年。回想起當年接觸到競技啦啦隊時張育銓還在念大一，透過救國團的一次活動，親眼見到來自美國的競技啦啦隊，而這股風潮不僅吹進台灣校園，也吹進張育銓的心頭。在協會創立之初，他發現啦啦隊的活動推廣非常不容易，除了每年舉辦「全國啦啦隊錦標賽」以及相關講座，張育銓更希望能夠藉此吸引更多熱愛的同好，以及能有更多資源，讓台灣啦啦隊能被全世界看見。

中華民國台灣競技啦啦隊協會秘書長廖志華也指出，成立這個協會就是一股「使命感」，為的是讓台灣更多人喜歡並了解這項運動。在推動的過程中，經費是一大難題，廖志華苦笑地說到，每年大夥都會集合去募款，只要能夠打平我們啦協的開銷就會繼續辦下去！

導演親臨現場 為選手打氣

近年國片盛起，台灣首部啦啦隊電影《一起一起》，搭上全民啦啦隊風潮，中華啦啦隊協會也攜手電影劇組舉辦口號應援競賽「啦啦之星」、「創意隊呼」，與所有選手一起為台灣加油。

《一起一起》的導演朱岩蘭，更率領眾演員親臨現場，為選手加油打氣。

跳躍翻騰、空拋、口號、熱情以及團結，在賽事的最後「啦啦之星」選拔，所有選手使出渾身解數、展現魅力，讓賽事掀起另一波高潮。「創意隊呼」中，就連五、六歲的小朋友也參與，其中百變造型與精神十足的口號，成為本場賽事中另一大亮點，廖志華特別提到，口號最能代表啦啦隊的精神以及自信，透過與觀眾互動的喊聲，可以大大地提升整個隊伍的魅力，是所有啦啦隊中不可或缺的一部分，也期待選手都能和

《一起一起》劇中角色一般，永遠保有熱情與活力。

i beauty media 董事長陳今平與中華民國台灣競技 啦啦隊協會攜手帶起全民運動的風氣。

能力所及一同支持台灣體壇

啦啦隊運動逐漸風行，又聯合電影宣傳，報名隊伍數十分踴躍，讓為期兩天的賽程精彩不斷，如同電影《一起一起》一般，不論年紀與性別，抱持著啦啦隊永不放棄的精神，帶起全民運動的風氣。

i beauty media董事長陳今平說，從電影《一起一起》賽前關注到親臨觀賽，疫情三年來，這些年輕人刻苦練習準備了很久，今年總計有六○六個隊伍，超過三千名選手共同爭取最高榮譽，部分學生可能是畢業前最後一次比賽，也希望未來能代表台灣走向國際。

陳今平又接著說到，我本身是一個創業家，許多事情都是從零開始，吃過苦頭也曾想過放棄，當我發現有這樣一群人在為台灣默默的付出，看著這樣永不放棄的精神，我就毅然決然在能力範圍之內給予他們幫助，實際參與賽事以及《一起一起》後，也讓我更明白團隊合作的精神，才能挑戰自己與更多的不可能。所以除了《一起一起》電影資助外，陳今平現場也特別贊助比賽得獎者，共計十萬元獎金，希望透過身體力行支持啦啦隊運動。

最好的故事來自真實的人生

「順風一起狂，逆風一起扛」。有多少人可以這樣陪著你瘋、陪著你狂？導演朱岩蘭帶著這群熱血的瘋子和傻子，為了傳遞充滿活力的正能量，排除萬難，披荊斬棘，拍了這部以啦啦隊為題材，內容溫馨搞笑、熱血勵志的電影《一起一起》，這是由歷時八年拍攝的紀錄片電影「老娘就要這麼活」，所翻拍改編而成的商業娛樂劇情片。導演朱岩蘭表示，台灣沒有紀錄片市場，因此，為了讓更多人能看到這個勇奪十二個國際影展入圍得獎的真實故事，他邀請了專業演員連靜雯、周孝安、張復建、馬力歐、唐從聖、高山峰、Terry、蔡祥、肯納、羅茵如…等，一起投入拍攝，即使在資源極度匱乏的情況下，又逢疫情攪局，導演朱岩蘭仍咬牙撐過每個難關，終讓作品問世。

競技啦啦隊將進軍二○二八年洛杉磯奧運競賽項目，台灣競技啦啦隊在國外已有獲獎無數的實力肯定，並於二○一五年獲得正式國際賽冠軍，未來中華民國台灣競技啦啦隊協會將會持續引領這群優秀團隊，走向奧運殿堂展現高超技巧，為台灣拿下傲人成績！