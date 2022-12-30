中華海洋生技研發創新寵物保健食品 致力社福回饋

中華海洋生技在台灣服務發展協會第七屆台灣服務創新獎中，以Hi-Q pets藻康留榮獲產品創新獎，又以首創結合文創、工藝藝術展示、餐廳及褐藻健康知識複合式經營的Hi-Q褐藻生活館，榮獲業態創新獎殊榮，可謂實至名歸。

【文．黃小玲 攝影．王茜瑜】

中華海洋生技（英文名Hi-Q），意指「High Quality」，致力於探索海洋的科研之路，將品牌定位為「守護全家人的健康」的保健第一品牌，並持續實踐品牌願景，落實「自然、健康、快樂」的企業理念。

Hi-Q pets藻康留

專為毛孩腫瘤照護設計

有鑑於現今少子化、毛小孩漸增的趨勢，毛爸媽們對於毛孩保健食品已日益重視，中華海洋生技動物保健部資深營運總監顏志忈表示，Hi-Q pets藻康留運用公司自身的核心技術「Olifuco®小分子褐藻醣膠」，並與台灣獸醫學術單位及美國寵物癌症中心合作動物臨床實驗及發表的多篇國際期刊，證實能幫助毛孩在罹患腫瘤疾病後常面臨到的體質虛弱、提高抵抗力，由內而外強化體質，維持良好生活品質！

「經營團隊很清楚毛孩是家庭的重要成員！保健品一定要以嚴謹態度高規格看待」，堅持公司High Quality的核心理念，因此從品牌創立的第一天就堅持原料與產品雙重檢驗，確保無毒無重金屬才能到市場販售，正因為如此認真看待，深獲獸醫師的信賴與推薦！

在業界已有二十七年工作經歷的顏總監表示，為了將Hi-Q pets藻康留推廣到海外並不容易也繳了不少學費，但團隊始終不放棄，一步一腳印努力經營，運用台灣專業的獸醫技術、知識和完備製程，把台灣當作中央廚房，製作出最好的產品推廣到海外，克服重重困難到海外舉辦研討會，讓台灣獸醫師親臨現場說明臨床使用方式與產品功效，才讓海外的獸醫師接受Hi-Q pets藻康留這項新產品，品牌版圖目前已跨足中國大陸、韓國、香港、東南亞等市場。但顏總監說企圖心並不侷限於此，期待Hi-Q pets成為全球寵物保健品的領導品牌，幫助到更多毛孩家庭！

中華海洋生技目前已是褐藻保健的領導品牌，王玉玲總經理期許，未來有一天能成為台灣的驕傲。

厚道友善的經營理念

將健康鮮魚推廣上市

中華海洋生技健康保健事業群總經理王玉玲談到公司的發展緣起，她說公司以養殖業起家，迄今已二十五年，董事長以厚道友善的方式經營，採用先進專利的生態循環養殖技術，以海水養殖不超抽地下水，不會對環境、生態產生極大的壓力，取水率只有傳統方式的百分之五，透過專利的養殖技術展現對土地的友善；同時對養殖的魚也非常厚道，因為副董事長說「魚是給人吃的，所以魚吃的東西也要人能吃。」所以獨特產製的餌料配方，不僅營養多元豐富，還有珍貴的褐藻醣膠等多種天然保健成分，搭配渦漩式飼養池，確保每一條鱻魚都是活力滿點、十足健康。

面對自家生態養殖、通過檢驗、風味更勝野生的褐藻健康魚，王總經理表示一直思索如何將這麼好的魚貨由產地到餐廳再到餐桌直送呢？讓消費者在家也能品嚐到這麼好的食材，適逢疫情消費模式改變，公司就在新店成立中央廚房，研發出冷凍即食調理包，消費者解凍復熱就能享用。目前冷凍生鮮食品和調理的魚品在聖德科斯和棉花田門市都有銷售，未來還規劃進駐更多實體通路，而且針對寵物的鮮食也有生產，口味多樣又營養滿分喔！

經營有成回饋社會

成立Hi-Q褐藻生活館

凝聚更多有愛人士

因為保健產品經營有成，王總經理表示董事長立下宏願要回饋社會，雖積極地捐錢捐物資，仍受限於中小企業規模而無法讓更多人加入社服行列，於是起心動念成立Hi-Q褐藻生活館；除首創結合文創、工藝藝術展示、餐廳及褐藻健康知識的複合式經營，更希望能成為一處社會服務平台，拋磚引玉推廣社會福利，讓一般人都可以來到這個生活館，體驗他們很健康、很營養的料理，分享他們做的社會回饋及認識產品，也可以透過認購厚道抵用券一起參與公益，消費者除取得捐款收據可做抵稅外，還可使用抵用券的等值面額在生活館內消費抵用，而所有認購的金額會全數捐贈給社福團體，厚道抵用券使用的成本全部由Hi-Q褐藻生活館吸收，這樣的創舉讓Hi-Q褐藻生活館榮獲業態創新獎的肯定。

不遺餘力落實社會責任

期待成為台灣的驕傲

社會責任從行動開始 ─Hi-Q成立CSR部門，關懷社會角落的朋友，履行社會責任，並成立兩個協會落實CSR工作，有社團法人台灣聯合抗癌協會，與各大防癌、抗癌團體合作，實際幫助貧苦的癌症患者；還有社團法人台灣厚道社會服務聯合會，與各大社福團體合作，主要幫助弱勢的族群與孩童，如厚道送暖捐魚計畫、遠地就醫交通補助、歲末送暖活動贊助、褐藻生活館-等路下午茶…等，以及支持庇護性就業、假日身障音樂會、營養品捐贈、清寒獎學金、急難救助等等，Hi-Q參與的公益活動不勝枚舉，對社會的付出不遺餘力，著實令人感動！

王總經理表示，中華海洋生技目前是台灣開發褐藻保健的領導品牌，研發能力先進傑出，未來仍會秉持開發研究的精神，針對不同重大健康問題實證驗證產品的功效，希望有一天能成為台灣的驕傲，因為全世界沒有一家像中華海洋生技對褐藻醣膠的研究這麼完備，期待能將這種能量推廣到國際上，讓大家看見台灣的成就！