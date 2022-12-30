臺灣產物保險深耕有成 榮獲雙料獎項殊榮

臺灣產物保險榮獲《2022卓越保險評比》「最佳服務品質獎」及「最佳專業團隊獎」的肯定，雙料得獎的殊榮不僅是臺灣產物保險努力耕耘的成果，也彰顯出其廣受信賴的品牌形象。

【文．黃小玲 攝影．黃世澤】

買保險對消費者來說的是為了獲得保障，對保險公司來說，是服務與承諾。臺灣產物保險副總經理謝宏智明確地表示，該公司非常重視客戶的使用體驗，並持續不斷地精進服務流程，讓客戶能以更有效率、更簡便的方式進行投保。

全方位貼心服務客戶最安心的後盾

臺灣產物保險長期落實理賠人員教育訓練及定期追蹤檢討，持續提供完善、全方位的理賠服務，規劃全年無休的事故現場處理及理賠諮詢，讓處於事故驚嚇的客戶，因為臺灣產物保險的貼心服務而感到安心；若地處偏遠或特殊地段，服務人員無法及時到場協助時，可以透過LINE通訊軟體，即時取得理賠人員的協助。此外，除了傳統的電話報案外，也可以透過網路或二十四小時的客服人員完成理賠申請。另設有小額賠款櫃台，遇有賠案損失金額認定為一萬元以內，保戶或申請人臨櫃辦理理賠，經審核無誤後，可立即給予現金賠償，深獲客戶滿意和肯定。

謝副總說明臺灣產物保險和中華電信合作，共同開發出區塊鏈整合技術，以國人常用到的旅遊平安險為例，若班機延誤保戶不用提出書面申請，只要確認保戶符合理賠條件，在其回傳登機證、護照及銀行帳號後直接理賠，大幅簡化申請流程。

該公司除內部定期進行滿意度調查外，亦委託市調公司進行市場調查，並將調查結果回饋給相關單位進行後續檢討改善，持續提供客戶更高品質的服務體驗。另外，為了使客戶擁有更便利與即時的投保選擇，臺灣產物保險成立電子商務部，貼近客戶需求、傾聽客戶聲音，讓投保流程可以更簡便、更順暢，未來仍將持續優化網站功能，提供保險知識與服務，協助規避風險，期許成為消費者最安心的後盾。

凝聚員工向心力一起向目標邁進

臺灣產物保險除了「最佳服務品質獎」的肯定外，亦榮獲「最佳專業團隊獎」的殊榮，謝副總表示臺灣產物保險是有溫度的公司，把每一位同仁視為最寶貴的資產，是企業永續發展的關鍵原因，重視員工的職涯發展，公司上下像一家人般和樂相處。

該公司積極培育人才與鼓勵跨領域學習，並在數位轉型、雙語力、科級主管培訓、綠色保險、ESG以及專利等投入上均有顯著成果，以持續維持市場競爭力、因應產業發展及國際趨勢。

另外，為促進身心健康、提升工作效率、強化團隊精神，公司鼓勵員工自組社團，紓緩工作壓力和增進同仁情誼，目前共有十六個員工自發性成立的多元化社團，包括撞球、羽球、桌球、健行社等等，公司亦會提供部分經費補助，讓同仁感受到公司的誠意，打造幸福友善健康的職場環境。

臺灣產物保險副總經理謝宏智表示公司非常重視客戶的使用體 驗，不斷地精進服務流程，讓客戶能以更有效率、更簡便的方式 進行投保。

在地深耕回饋社會也不遺餘力

在地經營超過七十年的臺灣產物保險，持續深耕於社會關懷並落實永續發展，透過臺灣產物保險文教基金會整合相關資源，致力於關懷弱勢、婦女及照顧獨居老人、改善醫療環境、支持遲緩兒特殊教育、青少年校園反毒宣導、藝文及基層體育等活動。尤其對於體育活動的贊助推廣更深入校園，目前有台北市立大學女子壘球隊及中原大學男子排球隊，培養成效卓著，希望未來能為國爭光。

臺灣產物保險的努力也獲得各方肯定，如二○二二年榮獲主管機關頒發住宅地震保險卓越獎「第一名」、公平待客評選產險業排名前百分之二十五，以及台灣永續能源研究基金會頒發台灣企業永續獎永續報告類銅獎等，這些都是對該公司經營成果的肯定。

新年新願景朝永續發展目標邁進

新的一年已經到來，臺灣產物保險將持續追求企業永續發展，提升數位金融應用，強化電商網路行銷與擴大資訊服務能量，透過數位轉型，提升客戶滿意度及銷售效率與節省作業成本。而身為臺灣承保衛星保險經驗最豐富的產險公司，未來也會持續配合國家的科技發展，發揮公司的專業。

在掌握市場脈動趨勢下，臺灣產物保險傾聽客戶的聲音，開發滿足消費者需求的創新商品，配合政府積極推動相關政策性保險，並以「取之於社會、用之於社會」的理念回饋大眾，透過基金會的運作主動關懷弱勢族群，在穩健發展下落實臺灣產物保險的企業精神。