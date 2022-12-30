永豐銀行善用綠能融資資源 榮獲「最佳綠色金融成就獎」

永豐銀行榮獲《2022卓越銀行評比》「最佳綠色金融成就獎」的肯定，在於其自二○一二年即深耕綠色金融服務，啟動綠能融資業務迄今已十年，期間並配合政府政策及產業發展趨勢滾動式調整，深化與客戶的黏著度。

【文．編輯部 攝影．黃世澤】

永豐銀行積極參與金管會綠能金融商品推行，發展綠色金融商品或服務，如綠色債券、綠色存款業務，促進綠色金融商品多元化發展。永豐銀行並擴大綠能產業推展，結合政府推行新能源政策如儲能、潔能等，拓展永豐銀行綠色金融業務合作新契機。

積極發展綠色金融商品導入綠電並建置太陽光電

永豐銀行推出綠能創新多元服務，鎖定綠能科技項目，啟動綠色金融服務，如再生能源、儲能設備相關等具發展潛力之新興產業；並創建綠電交易信託平台，推動綠電交易網路，並保障購售電業者雙方交易安全；在綠色金融科技服務上首創「綠能電廠資訊管理系統」，並獲經濟部專利認證，透過關鍵數據協助建廠、融資決策及貸後管理，促進綠能產業共榮成長；並攜手台灣積體電路公司集團企業─創意電子共同響應綠色存款，存款金額兩億元，資金將運用於支應銀行綠色建築、可再生能源貸款及汙染防治產業等綠色放款項目。

永豐銀行建構全方位綠色金融服務，跨界協助再生能源發展，致力達成淨零排放目標；永豐銀行表示，近十年持續推動創能、市場交易與儲能等各領域，旗下太陽能光電融資餘額迄今逾七百億元、市占率為業界第一。二○二三年永豐銀行將持續深耕太陽能光電領域，並拓展地熱、陸域風機與廢棄物發電等多元永續方案，同步創新綠色金融及數位科技服務，全方位協助台灣能源轉型，並與《經濟日報》共同主辦「2022綠色行動力論壇」，分享實現綠電市場自由化及企業淨零轉型趨勢的第一手資訊，實踐「翻轉金融、共創美好生活Together, a better life.」的企業願景。

永豐銀行亦於二○二二年內部自主導入十％綠電，每年預計採購二六○萬度綠電，一年減碳千噸，並將於自有辦公大樓展開建置屋頂型太陽光電實驗計畫，持續扮演推動再生能源發展的關鍵角色，以具體行動實現產業共好理念，啟動綠能、低碳轉型計畫，邁向永續金融願景。

永豐銀行團隊積極發展綠色消費金融商品或服務，以具體行動實現產業共好 理念，啟動綠能、低碳轉型計畫，邁向永續金融願景。

響應2050淨零轉型實踐永續發展目標

2050淨零轉型已非口號，而是現在進行式的生存議題，永豐銀行跨界實踐淨零目標，與產業共同攜手推動溫室氣體盤查，嚮應政府淨零政策，秉持由大到小、以大帶小的原則，在二○二二年分別與領導級科技業者─康舒科技、製造業者─復盛集團合作，啟動其上游供應鏈廠商之溫室氣體盤查作業，透過BSI英國標準協會溫室氣體盤查作業，協助企業可以初步瞭解其碳排熱點，並評估適宜的減碳措施（如製程改善、更換LED燈具、購買／購置綠電等），實踐淨零轉型並邁出永續發展的第一步。

永豐銀行長期關注綠能發展，在淨零排放的大趨勢下，永豐銀行未來將持續由自身做起，善用現有綠能融資資源，擴大淨零種子團隊培訓、深耕綠能領域商機（如電動車充電站、綠電交易平台、建構綠能生態圈），並配合政策持續布局再生能源應用商機，使永豐銀行成為綠能金融時代的領頭羊。