全球財經產業展望趨勢 發展中仍有變數

疫情過後全球面臨經濟秩序重整，金融貨幣與產業發展也興起微妙變化，在二○二三年全球經濟變化中，產業發展方向明確，創新品牌與傳統商品出現新的競爭模式，投資人到底該如何面對新時代的考驗，該如何防範可能發生的資產損失風險？該如何進行擁有的資產分配？

【文．李振麟】

面對高通膨衝擊影響力道尚未有效解除下，期待央行在今年開始進入降息的投資者可能會有所失望，因為在聯準會的目標尚未到達前，各國央行也不太可能輕易吹起降息號角。瑞士信貸銀行全球首席投資官Michael Strobaek表示：「我們預估各國央行將不會在二○二三年展開降息，目前可能性看起來仍然很低。預計今年的金融貨幣持續採取緊收政策，通貨膨脹也將在上半年達到最高峰，後續才開始走向緩降趨勢。」

利率上升及美元走強仍主導金融市場

目前金融趨勢發展中，利率上升以及美元走強仍然會主導今年的金融市場，高盛分析師Dominic Wilson在一份有關於二○二三年的報告書中提到：「強勢美元在這新的一年裡仍然是有所發揮空間，美元貨幣仍然是在聯準會金融貨幣操作下得到一定支撐，至今升息改變的條件尚未成熟，尤其是如果中國大陸的清零政策提前結束，又或者俄羅斯與烏克蘭緊張局勢出現意外的停戰協議，都有可能造成宏觀調控與產業動態出現新的變化，當一個穩定的全球經濟秩序恢復後，才能推動美元正式轉向。」

高盛分析報告中也同時指出：「今年全球經濟發展，仍然是可以避免徹底衰退，在未來十二個月衰退機率值約為三十五％。至今全球經濟尚未陷入衰退的緊迫風險，因為供應面不利的情況正在快速消退中。其中以今年初全球通脹率持續滑落反映出這點，低迷的市場經濟增長與供應需求的限制正在消除中，亦足以將全球通脹率推向二％的期待值，同時勞動力市場也沒有出現急劇惡化現象。」

通膨紓緩有利於經濟發展能源問題仍具不確定性

全球各大央行逐漸邁向正常步伐，在今年下半年將會更明顯，通膨壓力下的衰退風險紓緩降臨，將有利於固定資產收益和現金流通。在未來日子裡，「中國大陸經濟恢復成長」以及「工業能源短缺解除」將成為全球市場關注焦點，世界經濟體的推動前景將趨於複雜化。不過，近期中國大陸在疫情傳染病源與國內政局的穩定上，出現了許多雜音，雖然離退出清零政策還有一段時間，目前不太可能在今年第二季之前改變。

能源問題在今年仍然充滿著許多不確定性，全球石油市場在今年將被幾件重大事件攪動而難以預估，首先就是在後疫時代之防疫政策開放下，旅遊航空業的需求恢復以及中國大陸的市場重新開放，會導致瞬間性的能源需求爆發。在摩根士丹利的一份能源趨勢報告中表示：「二○二三年第一季度末，全球石油市場可能會因為產業趨緩而出現輕微的供應過剩，然而在第二季度將逐漸走向平衡，最終因為爆發性消費在下半年出現而供應短缺，卻又將全球能源價格推向高位。」

同時，烏俄戰爭造成俄羅斯石油受到歐盟禁運也是關鍵之一，目前看起來無論是俄羅斯要找到新買家以及歐盟需要找到新的供應貨源，雙方進展都不是很順利，柴油供應也面臨同樣的棘手問題。自二○二二年三月以來，美國戰略石油儲備已經是每日持續釋放八十萬桶，預測在未來時間內將可能停止，在今日不穩定的能源供應環境中，更高的成本支出風險是存在的。目前市場分析師表示，「油價初期將在區間內波動，然後才會受到產業逐漸恢復而走高，估計到二○二三年中期，布倫特原油價格將有可能再回到每桶一一○美元左右。」

中國大陸防疫政策牽動發展新興國家看好越南的實力

近期中國大陸有條件的放寬防疫政策，但是以防疫效能來看，今年上半年仍然是不太可能完全退出動態清零，從政治以及流行病防疫角度來看，中國大陸都還沒有做好全面開放的準備。中國大陸政府官員們也將藉著更嚴格的信息控制，來強烈遏制逐漸升溫的國內抗議活動所引發的社會風險，未來唯有在有序退出動態清零下，才能提振國內需求以及恢復經濟體的榮景。

東南亞的GDP增長在今年可能放緩，但仍保持相對彈性，根據馬來亞銀行預測報告顯示今年東南亞經濟增長率為四．七％，低於二○二二年的五．九％。尤其是中國大陸的動態清零退出將是緩慢漸進的，全面性的外出旅遊限制將持續下去。印尼與馬來西亞的能源以及泰國的食品出口價位在今年仍然是居高不下。

觀看個別地區的經濟展望，歐美方面是看好美國市場目前的經營環境，新興國家則是看好東南亞越南的經濟實力，即使越南央行採取升息的緊縮政策，但是越南股市成長趨勢未變，外商投資動能也未減緩，長期的經濟成長潛力仍有所期待。