援烏助台 美國同啟對抗中俄軍事計畫

在會見烏克蘭總統澤倫斯基後，美國總統拜登（Joe Biden）於二○二二年十二月二十三日正式簽署二○二三年度《國防授權法案》（NDAA），特別強調「援烏」及「助台」，也讓美國透過烏克蘭、台灣兩大代理人對抗俄羅斯、中國大陸的態勢漸趨明朗。

【文•陳建維】

烏克蘭總統澤倫斯基在極機密的安排下，由美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）陪同搭乘美軍波音C-40運輸機訪美，這是他在烏俄戰爭爆發後與美國總統拜登的首次正式會面。短短不到十二小時的訪美行程，澤倫斯基可謂收穫頗豐，獲得美方承諾的多項援助。

澤倫斯基秘密訪美歐美表態挺烏決心

原先在澤倫斯基抵達美國之際，美國國務卿布林肯就已發表聲明宣布美國將向烏克蘭提供價值十八．五億美元（約新台幣五六七億元）額外軍事援助，其中包含烏國一直想要的愛國者防空系統。隨後在正式會面中，拜登更加碼宣布美國國際開發總署（USAID）將向烏克蘭提供糧食、醫療保健、安全飲用水與暖氣...等共計超過三．七四億美元的人道援助。

此前，法國總統馬克宏也公開表示法國已向烏克蘭運交更多武器、火箭發射器和「響尾蛇」防空系統電池。但馬克宏特別強調提供武器的前提：不能影響法國的自衛能力，不能使巴黎成為戰爭中交戰的一方。

簽署國防授權法案援烏助台成美國具體政策

美國的《國防授權法案》是美國國會極少數每年必須通過的主要法案之一。二○二三年國防授權法案早在去年十月份參議院審查時，主持議事的軍事委員會主席傑克‧里德就曾表態「我們必須確保美國能夠競爭、威懾，以及戰勝近乎同等的競爭對手。NDAA通過全面投資太平洋威懾倡議、歐洲威懾倡議和烏克蘭安全援助倡議來對抗中、俄」。這段話將美國對抗中俄的目標及決心展露無疑。

就在澤倫斯基到訪後兩天，拜登正式簽署了高於原先審查四五○億美元、總值八五七九億美元的二○二三年度《國防授權法案》，除了因應美國本土軍備的開支，該法最重要的是分別批准了「歐洲威懾倡議」及「太平洋威懾倡議」，美國政府確定持續軍援烏克蘭，並加強對台軍事協助（基於台灣政策法內容而定）。

首先在「歐洲威懾倡議」的部分，該案預算全部通過，並延長和修訂「烏克蘭安全援助倡議（USAI）」。允許拜登政府不需提供美國現有武器，而可以向軍火商購買新製武器軍援烏克蘭，同時授權白宮持續對烏提供八億美元軍援以因應後續戰事。最後該法也同意美國解除與烏克蘭的彈藥採購限制，讓烏克蘭得以持續向美方採購所需彈藥。

而在「太平洋威懾倡議」最早在二○二○提出、二○二一年入其國防授權法，主要目標為強化美國在印太區域的整體安全防禦，並在第一島鏈建立精準打擊中國大陸能力。此次（二○二三年國防授權法）提供約一一五億美元的投資以支持該倡議持續進行。

在二○二三年的法案中，最重要的當屬五十頁的對台政策，除將台灣納入美國「外國軍事融資計畫」、供台必要軍援，並要求美國政府應加速處理台灣軍購請求、邀請台灣參與環太平洋軍演。

代理人明確化傾向美國真是正解？

從美國二○二三年度國防授權法案來看，已明確揭示台灣、烏克蘭為美對抗中、俄的第一線代理人。在澤倫斯基訪美後，俄國駐美大使安東諾夫就發聲明認為拜登政府「不打算與俄羅斯展開對抗」的說法只是空話，烏克蘭和美國都「沒準備取得和平」，隨後俄羅斯持續對烏克蘭南部赫松市進行轟炸。

另一方面，得知拜登簽署國防授權法案有關涉台內容之後，中國大陸外交部發言人也表達嚴重抗議，認為該案包含大量涉台消極條款，強調此舉是「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害」。

台、烏處境不完全類似，但同樣的執政當局都以獲得美國及西方國家支持為抵抗資本。此時，烏克蘭人民面對的是不間斷的砲彈轟炸，台灣也同樣時刻面臨中共極限施壓。身處地緣政治重要位置，是否單向壓寶、成為美國代理人是追求和平唯一的道路，恐怕執政者與民眾所渴望單純和平，不在同一旋律。