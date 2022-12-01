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柏林台南 藝術雙城記

聯合新聞網／ 卓越
藝術家曾英棟（右）與來自柏林的Robert Kuchling相見歡。
藝術家曾英棟（右）與來自柏林的Robert Kuchling相見歡。

創作者：Mette Juul 作品：帳篷裡的女子 創作年份：2017 媒材：複合媒材 尺寸：240x160cm
創作者：Mette Juul 作品：帳篷裡的女子 創作年份：2017 媒材：複合媒材 尺寸：240x160cm

【文/圖．甘樂阿舍美術館】

由藝術家曾英棟創立、位於台南的甘樂阿舍美術館，已經連續兩年與德國柏林Kuchling藝廊合作，打破文化之別，在藝術世界裡快意交流。

繼來自西班牙、敘利亞等地的藝術家後，今年將由兩位丹麥藝術家Rasmus Søndergaard Johannsen與Mette Juul接棒，於十一月中在甘樂阿舍美術館呈現他們充滿北國靜謐氛圍的作品；而十二月初曾英棟的作品也會前往柏林亮相，傳播台灣豐滿的藝術能量。

創作者：曾英棟 作品：錢種子 創作年份：2022 媒材：複合媒材 尺寸：83x55cm
創作者：曾英棟 作品：錢種子 創作年份：2022 媒材：複合媒材 尺寸：83x55cm

用回憶、自然與溫度展演藝術

Mette Juul將喜愛拍照的外婆留下來的負片以放大機在暗房進行漫長的曝光，再放大、切割，製造出馬賽克般的效果，於是觀者注意到生活照中經常被忽略的細節，譬如衣角、髮色與天空；而從未在照片之中的藝術家，也因此型塑了自己在家族回憶中的位置。

繩索是Rasmus Søndergaard Johannsen所著迷的質材，大自然則成為他創造美的工具。他在打結的尼龍網上融化了大量低燃點的羅斯合金，再使用放大鏡折射日落餘暉、讓金屬流動、更加融合，使得作品《接近地平線》散發一種奪目的效果。而《線性之光》則利用攝影的「藍曬法」，將以自種蕁麻織成的作品放置公園，在月光下曝光整夜；落下的樹葉、小樹枝等製造出深藍中的空白痕跡，別具詩意。

《玉山之冬》是今年曾英棟將於柏林展出的最大幅作品，此一系列無論是春之繽紛、夏之燦爛、秋之金黃與冬之磅礡，皆充滿豐富歷史感與氣勢。從珊瑚礁中升起的台灣之山，代表了南國無限的生命力；而以大肚能容著稱的佛肚花為靈感所創作的「擎天之花」系列，華麗色彩與線條豪邁、充滿爆發力的形體，也訴說著藝術家源源不絕的創作力，想必能為即將面臨寒冬的德國，注入來自南方的溫暖與熱情吧！

展覽資訊

展名：接近地平線--柏林沒有停之丹麥藝術家特展

展期：11/19-12/24

展地：甘樂阿舍美術館

地址：台南市北區北忠街139號 06-2229858

開館時間；每週三至六 1200-1700

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