永豐銀行榮獲「最佳客戶推薦獎」優質口碑深受肯定

【文．編輯部 攝影．黃世澤】

永豐銀行長期以客戶需求為出發點，不斷力行與推廣資產配置、穩健增值與長期投資等理念，用心經營讓永豐銀行交出了一張亮眼的成績單，榮獲《2022卓越銀行評比》「最佳客戶推薦獎」，足見其深受客戶肯定和喜愛。

永豐銀行在商品銷售上持續以客戶需求為導向，以客戶資產增長為核心，降低短期交易模式，透過KYC、KYP了解客戶後，提供相對應的理財服務；理專操作建議上也同步增加如定時定額、效率投資法等強調中長期投資的建議；對客戶而言，操作上轉向長期投資，商品選擇轉為多元分散的方式，均有利資產長期穩健增長。因此儘管今年資本市場波動加劇，截至

二○二二年九月，永豐銀行財管客戶數相較二○二一年底仍成長八％、資產規模提升十二％，成績相當亮眼。

數位轉型四箭齊發

一站式購足受客戶青睞

永豐銀行近年數位轉型的成果於商品、行銷、交易、服務等面向逐步發酵；在商品面，「永豐ibrAin」智能理財近兩年持續因應外部法規調整服務架構，陸續推出線上簽署「投資顧問委任契約」、「調整計畫」等功能，藉由系統每日檢視客戶投資組合，即時因應市場波動，發送訊息提醒客戶調整計畫，朝有效的目標邁進。在行銷面，推出「永豐財富管理數位網頁」以深入淺出的方式介紹基金、ETF、美股、保險等商品，作為客戶理財知識敲門磚，掌握財富增值良機。

在交易流程面，永豐銀行擁有完整的基金、海外債、效率投資法線上線下O2O速配功能，客戶只要登入網路銀行或行動銀行APP即可一鍵確認，大幅節省臨櫃時間，便捷度深受好評。在服務面，永豐銀行主動透過社群平台方式，將專業市場分析與操作建議直接傳遞給客戶，以利進行後續的操作與調整，獲得客戶極大好評。

普惠金融滿足小資族需求

高端客群專享尊榮服務

永豐銀行近年積極打造一站式購足金融場域，滿足不同客群人生各階段不同的理財需求，在普惠金融理念驅動下，為滿足小資族、社會新鮮人「滑」世代投資美股日增需求，今年初推出「ShareShares」平台，申購門檻僅需新台幣一千元！客戶在開立信託帳戶，完成線上挑選投資標的、設定扣款金額及扣款日期等三步驟後，就能每月小額定時定額投資申購美股高價位股票，搭上熱門產業發展趨勢。

提供便捷的數位金融外，更要兼顧溫暖和尊榮服務，永豐銀行成立高資產理財部，聚焦客戶最重要的「資產傳承」與「資產成長」需求，提供一系列客製化理財商品、稅務金流、財富傳承規劃等專業諮詢協助，並針對資產達新臺幣三千萬以上的「永傳」會員，提供線上美元換匯減四分、「永豐財富無限卡」每年六次免費機場接送、每月最多六張高鐵商務車廂免費升級、每日免費市區停車四小時、生日禮外，亦不定期規劃專屬藝文活動，讓客戶盡享尊榮款待。

永豐銀行以客戶需求為前提，優質又精準的服務深受客戶喜愛和推薦， 榮獲《2022 卓越銀行評比》「最佳客戶推薦獎」肯定。

落實高齡客戶關懷

善盡企業責任 創造雙贏願景

因應台灣高齡化、少子化世代的來臨，永豐銀行近年積極推動「信託2.0計劃」，不定期派員至松年大學、長照機構或社福團體（如康復之友協會、家庭照顧者關懷協會）舉辦各項信託講座，藉由與民眾互動傳遞安養信託好處，使客戶得以提早規劃個人財務、減少家庭紛爭，發揮安定社會功能。

一場百年大疫，突顯出ESG企業永續的重要性！永豐金控已連續多年獲得「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards；AREA）獎項肯定 ；近年永豐銀行也逐漸將ESG要素納入商品審查流程，優先評選ESG相關投資理念或正向商品，充分實踐責任投資與盡職治理精神，以期利用金融市場力量，發揮行業影響力，為客戶實現財富永傳的承諾！