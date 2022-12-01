2022卓越保險大調查 12家優質保險公司獲獎

【文．陳怡瑄】

儘管疫情給全球經濟造成巨大影響，但對於全球保險業的未來增長則普遍看好。據瑞士再保最新的Sigma保險報告分析預測，全球保險市場將在二○二二年和二○二三年強勁增長，全球保費總額將於今年年底首次突破七萬億美元。

面對不穩定的疫情及瞬息萬變的經濟社會情勢，此次《2022卓越保險評比》獲獎保險業始終如一的專業及優質服務仍未曾間斷過。尤其外在局勢越動盪，民眾越需要保險來轉移人生中各種可能的風險；越是在艱難的時刻，保險業越能提供充分的保障，做客戶堅實的後盾。

產業脈動加劇

善用資源穩定市場

隨著各國央行相繼加息以應對通脹，利率的上升將有助於提升保險公司的中期盈利前景。長期來看，保險行業仍是一個充滿活力、具有韌性和持續增長的行業，保險將在提升社會經濟韌性方面發揮更廣泛、更重要的作用。

如今《2022卓越保險評比》結果出爐，今年共評選出十二家保險業者，卓越雜誌期勉所有保險業者能善盡企業社會責任，提供更優質的服務。

為瞭解台灣民眾選擇保險的關鍵指標與認知、人壽保險業者及產物保險業者的特色，《卓越雜誌》委託世新大學民調中心，透過網路投票方式調查，根據金管會統計，現行台灣地區提供一般消費者保險服務的企業共有二十三間人壽保險公司及十六家產物保險公司，總計近四十家保險公司。

本次評比投票從二○二二年十月份起至十一月止，為期六十一天的投票，總計超過兩千次投票，充分顯示民眾對保險業的重視。

推動財務健康和普惠金融

《2022卓越保險評比》透過網路調查方式，以最貼近民眾的聲音，透過服務品質、企業社會、數位金融等多項指標，為保戶把關，選出優良保險公司。同時也鼓勵保險業者提升更優質的服務，促進同業間的良性競爭。

近年來，開放金融的興起以及金融解決方案生態系統已成為金融服務趨勢之一，以因應不斷變化的客戶期望和需求。縱觀所有業務領域，人們對更透明、經濟與客製化的保險需求增加，這類保險更能滿足不斷發展的條件，並可隨著需求的變化輕鬆調整。

保險業在因應疫情方面的表現，展現出目標的力量和實現其最有抱負承諾的能力。疫情之下，保險公司時時準備好為客戶服務，迅速進行大規模變革，確保保險業能夠為有需要的人提供服務。展望未來，保險公司的目標希望能在尋求引領綠色經濟轉型過程中具有激勵作用；推動財務健康和普惠金融；保護社會免受網路犯罪、疫情再起或我們無法想像的其他威脅之影響。

創造品牌價值

推動綠色經濟轉型

隨著疫情的直接影響逐漸消退，氣候變遷和永續發展再一次出現在董事會和高層議上。之前關於永續發展的討論侷限在理論方面，並且集中在公開承諾支持上。如今，領先的保險公司正在採取實際措施以及硬性指標，以尋求解決和把握所有與環境、社會和公司治理相關的問題和機會。

對於大多數保險公司來說，ESG中的「環境」才是最重要的，因為氣候變遷將對行業的財務績效產生最大、最直接的影響。但社會問題，如今同樣迫切需要解決。

保險公司目前採取許多具有影響的措施來幫助推動綠色經濟轉型。保險公司可透過兩種方式實現其目標，包括：特定目標與對接行動計畫，以及建立與永續發展相關的量化績效指標。在廣泛ESG策略中，保險公司須確定需要優先關注的領域，闡明為什麼要在這些領域分配資源，並確定它們期望得到怎樣的收益。

隨著報導和揭露的標準化，最透明的公司將受益於更多的融資管道、更高的客戶忠誠度和更亮眼的股價表現。期許此次獲獎保險業者能持續積極拓展市場，透過大數據、區塊鏈和數位平台等，藉此達到開源節流的效果，創造更多交易機會。希望維繫社會安全責任的保險業，能取之於社會而用之於社會，回饋大眾更廣大的保障。

2022 卓越保險評比得獎保險公司及獎項

壽險類

國泰人壽─最佳品牌形象獎

臺銀人壽─最佳永續經營獎

元大人壽─最佳服務品質獎

中華郵政─最佳顧客信賴獎

遠雄人壽─最佳ESG 永續獎

三商美邦人壽─最佳社會公益獎

保誠人壽─最佳創新商品獎

產險類

富邦產物保險─最佳品牌形象獎

臺灣產物保險─最佳服務品質獎、最佳專業團隊獎

和泰產物保險─最佳社會公益獎

新光產物保險─最佳ESG 永續獎

特別獎

富士達保經─最佳保險經紀人獎

富士達保經─卓越個人菁英獎