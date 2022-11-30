二○二三年全球經濟展望與期待

【文．李振麟】

面對即將來臨的二○二三年，所有人心中充滿著期待，標準普爾預測在高效能、成熟供應鏈以及極具競爭成本的亞太區域，將可達三．五％經濟增長產能，成為二○二三年全球經濟指標。

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全球經濟體遭遇重創衰退

惟亞太地區尚能避免

進入二○二三年，投資人到底該如何面對？資產又該如何配置？成為所有人心中的疑慮。在通膨居高不下、金融貨幣緊縮與能源危機衝擊下的歐洲、美國、北美加拿大以及拉丁美洲各國將走向衰退。

全球經濟體遭遇多重無情傷害，短期來看，景氣正在迅速走向衰退，尤其是美國和歐洲等地。新興市場的勞動力逐漸老齡化，對於勞動力市場也產生壓抑作用，二○二三年的經濟增長率將會明顯低於二．一％，直到二○二三年之後，全球經濟才有可能逐漸恢復到疫情大流行前的榮景。

另一方面，標準普爾也將全球GDP增長預測從二％預測值下調○．六個百分點，預估二○二三年為一．四％GDP，比起二○二一年的五．九％5GDP相比，可謂是急劇大幅下滑，儘管負面前景讓全球經濟蒙上了陰影，但唯一令人欣慰的是，隨著亞太、中東以及非洲的溫和增長下，還有東南亞與印度將受惠於遠離中國大陸的多元貿易下，亞太地區的經濟增長尚能避免走向衰退一途。異常難解的高通膨讓歐美各國的消費購買力持續下降，除了需求疲軟外，金融貨幣緊縮也將持續進行，升息推高利息負擔壓力，也進一步影響到房地產市場和新興產業投資意願。標準普爾報告指出，占有全球產值一半以上的歐洲與北美經濟體，將可能自二○二二年底或二○二三年初開始衰退，美國經濟應該會在二○二三年第二季進入真正的溫和衰退期，預期未來市場景氣收縮下，也會因為貿易減少和資本流動性萎縮，在全球經濟體產生溢出效應。

美元貨幣仍將維持強勢

升息軌跡更為陡峭

即使聯準會現在放慢當前升息腳步，二○二三年美元還是會得到一定的推升力量，受到全球金融環境比以往更為複雜影響，聯準會的升息軌跡也比以往更為陡峭，無形中對於美元產生一個助升動力。

通膨將有機會在二○二三年上半年持續放緩，美元仍然是一個最重要的金融執行貨幣，聯準會的縮表行動是支撐美元走強最主要的因素，雖然到二○二三年下半季逐漸穩定下來，但也有利於提升美元在全球市場中的貨幣價值，預估美元的強勢仍會維持到二○二三年。

美元走弱的關鍵因素在於全球經濟增長前景改善，對於美國本身而言，唯有聯儲會再進行一段長時間的降息，才會發生這種情況，而這種現象目前大環境下不太可能發生。儘管十月份美國通膨降溫幅度超過預期，但是部分經濟專家仍舊預計聯準會到二○二三年三月會升息至五％，明年大部分時間之利率將維持在該水準。

歐元區經濟體將走向衰退

日常生活受到影響

受到烏俄戰爭影響，歐盟下調二○二三年經濟增長並同時上調通膨預期，預計二○二三年歐元區通脹率將提升為六．一％，之前預測為四％；預計二○二三年歐元區經濟增長降為○．三％，之前預測為

一．四％。歐元區的國債供應總規模將在二○二三年重新觸及新冠疫情創下的一．二萬億歐元高點。總體而言，俄羅斯對於烏克蘭的入侵削弱了全球消費需求，另一方面天然氣與電力批發價格大幅上漲，也影響商品和服務價格，造成市場消費縮手，未來經濟指標持續惡化。

歐元區銀行將出現大量不良貸款，主要原因來自於通膨的利率不斷上升衝擊家庭收入，尤其是貧窮家庭深受其害。在通膨率上升下，家庭開支正在耗盡儲蓄，工作收入遠遠落後，幾乎看不到任何喘息空間，尤其是中下階層的貧窮人群，日常生活中食品與燃料價格飆升，完全無法平衡。

歐元區經濟體在二○二三年預料將逐漸走向萎縮，即使在各國政府努力下，天然氣超過九十％庫存容量，能源危機逐漸消退，天然氣價格也下降中。然而花旗銀行明確指出，

二○二三年歐洲衰退的另一個主要原因，央行偏向貨幣緊縮立場而導致借貸利息上升，產業營運成本負擔重，消費需求縮手下使得經濟前景更加複雜惡化。歐盟委員會對於明年預測表示，歐元區赤字將從二○二二年的三．五％上升到二○二三年的三．七％，總體政府赤字在二○二三年增加。勞動力市場對於經濟放緩將出現滯怠，失業率將由二○二二年的六．八％跳升到二○二三年的七．二％，但仍然具有韌性，未來的發展情況，將取決於烏俄戰爭演進，尤其是戰爭對於能源市場的影響。

台灣二○二三經濟展望與產業預測

受到烏俄戰爭引起的通貨膨脹與貨幣緊縮政策影響，全球貿易前景黯淡呈現下滑趨勢，根據IMF所提供的預測數據，二○二三年全球貿易成長年增率將由二○二二年的四．三％逐步下滑至二．五％。長期依賴進出口貿易立國的海島型台灣當然也無法逃避這波衝擊。海內外貿易擴增力道持續疲弱，尤其是市場投資意願趨向保守，多家科技大廠陸續宣布減少資本支出與建廠方案展延，出口成長力道衰退，預測二○二三年企業固定資本成長率降為三．二八％，較

二○二二年成長率為五．七二％減少。所幸新冠疫情緩和，民間消費逐步上揚，預測台灣整體經濟表現將由出口貿易轉向內需消費，私人消費逐漸恢復增長下，進而提振國內的經濟與抵消疲軟的出口貿易。

二○二三年台灣全年經濟增長將放緩較二○二二年低，儘管二○二三年經濟增長變弱，但是台灣國內的經濟動能受到民間消費增加帶動下仍將保持健康成長，主要是國人出國與外出消費意願提升，還有家庭所得受到基本工資調高等因素。根據台灣經濟研究院相關資料顯示，預測二○二三年民間消費成長率為四．三二％，較二○二二年成長率三．四四％ 增加了○．八八個百分點。近期物價高漲與金融資產大縮水，民眾消費行為轉為保守謹慎，選擇性支出的思維相對提升。