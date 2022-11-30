二○二二走過狂風暴雨、雷電交加的一年

【文．李振麟】

二○二二年，一個充滿挑戰性與機會的一年，無論是烏俄戰爭、疫情封城、極端氣候、糧食短缺、能源危機、通膨升息等全球性衝擊，這一切經歷過程是令人刻骨銘心、畢生難忘。

經歷疫情封城、烏俄戰爭衝擊、極端氣候惡化、天然氣能源危機以及金融貨幣緊縮。在這多災多難的日子裡，我們也同時看到美國史上最強烈颶風伊恩造成近二五○萬人家園重創、阿富汗大地震中數千人死亡、巴基斯坦洪災造成上千人死亡、歐洲乾旱熱浪野火頻起、糧食危機不斷惡化、全球罷工浪潮難以平息、韓國梨泰院慘案一五七人死亡，一切是如此地令人感傷。

烏俄戰爭是全球金融變天分界嶺

烏俄戰爭啟動了二○二二年全球政治與金融變局，到底普丁真正的目的是什麼？自三月開始入侵烏克蘭，俄國首先撕毀一項從未實現二○一五年「明斯克和平協議」，普丁聲稱現代化的烏克蘭是由共產主義俄羅斯所創造出來的，結果變成西方國家所控制的傀儡政權，並指責北約聯盟刻意製造事端，真正的目的是要帶來克里米亞戰爭。普丁從占領烏克蘭到打消烏克蘭加入北約的幾個月戰事以來，卻都未曾如願攻占烏克蘭首都基輔，雖然他從頭至尾都拒絕承認這是一場侵略行動，並認定是一場特別的軍事行動以及為了領土完整性而戰。普丁表示「今日的一切作為都是為了使烏克蘭實現非軍事化以及去納粹化，為了保護遭遇到烏克蘭政府霸凌與壓榨的人民而戰。」俄國外交部長謝爾蓋．拉夫羅夫表示「我們要為協助烏克蘭擺脫一切暴力壓迫而努力。」即使至今俄國仍然提不出關於烏克蘭人民遭遇納粹和種族滅絕的有利證據，但是俄羅斯外交上仍然以堅定的觀點遊說所有人。

這場戰爭發動以來，造成歐洲許多國家包含俄羅斯在內都受到傷害，全球經濟體遭遇衝擊而破壞，英國與義大利首相也因此走下台階，戰事長期拖延下，俄軍自基輔周邊區域撤退，更凸顯出莫斯科的軍事行動不利，不僅普丁在國內的聲譽面臨折損，俄羅斯長期以來所建立的國際地位也遭遇打擊。

傳統上俄羅斯在二○二二年五月九日所舉辦的「第二次世界大戰勝利日閲兵式典禮」，國際戰略分析師普遍認為，這個日期可視為俄軍取得戰爭具體成果的最後期限。「普丁需要一場勝利，至少需要一個理由可以向國內選民展示成果。」至今仍不清楚俄羅斯當局是否有能力控制整個赫爾松南部地區，但是很清楚顯示出俄軍希望奪取東部兩大地區，並沿著南部海岸建立起一條陸地走廊，到達克里米亞東部再轉到俄羅斯邊境，就如同二○一四年吞併克里米亞一般。

和平協議有可能發生嗎？

二○二二年即將結束，歷經數月以來的烏俄戰爭到底有沒有可能達成和平協議呢？ 雖然俄羅斯總統普丁並沒有放棄進行和談可能性，但自開戰以來唯一與他會面的西方領導人就是奧地利內閣總理卡爾．內哈默（Karl Nehammer）。雖然在二○二二年

三月二十九日的一次談判中，烏克蘭總統澤倫斯基在這次談判機會中，提出有關「烏克蘭被允許加入歐盟」、「烏克蘭領土的任何改變都需要幾個月後舉行公投」等相關訴求，最後都不被俄羅斯接受，即使後來澤倫斯基本人表示不會加入北約各國，然而烏俄兩國談判仍是無疾而終。

普丁與北約各國的糾結

對於俄羅斯來說，西方軍事聯盟最終目標是要分裂與摧毀俄羅斯，而且普丁認為西方聯盟違反了一九九○年承諾，不斷私下向東擴張。尤其戰爭開始前夕，普丁要求北約退回到一九九七年位置點，扭轉東擴趨勢，以及一九九七年加入的北約成員國必須撤出部隊與軍事設施，不能在俄羅斯邊境部署任何攻擊性武器，包括中歐、東歐和波羅的海。雖然北約表示東擴並不是挑釁，而是為了建立和平安全的手段，即使

二○一四年俄國非法吞併克里米亞後，北約聯盟也從未打算在東翼部署作戰部隊。

天然氣能源扮演關鍵性角色

在烏俄戰火初期，西方國家試圖藉由經濟制裁方式阻止俄軍行動，俄國也以石油、天然氣等工業資源進行一場實質性的經濟反擊，歐洲各國長期以來依靠來自於俄國的廉價能源生產運作，如今在供給受阻情況下，引爆了一連串全球性通膨與金融危機，重創世界經濟。亞洲與歐洲的天然氣價格也不斷刷新記錄，一度逼近歷史高點，無情削弱了歐元區工業生產能力。

面對如此高的物價生活，百姓生活陷入困境，各地的抗議與暴動事件層出不窮，各國政府面對經濟危機的處理更是焦頭爛額，如今面臨即將到來的寒冬，確保足夠天然氣燃料使得公用事業體能夠在冬季時順利運作，已成為首要任務。

歐洲各國政府為了填補俄羅斯天然氣能源供應短缺，進而轉向美國及挪威的能源生產單位購買以填補空缺，不幸的是美國一家關鍵性天然氣廠因爆炸事故而停機，預估要到十一月份才會重新上線，這使得能源價位一度衝上二○○八年以來的歷史新高，衝擊歐元區工業生產，後又發生挪威外海俄國天然氣管線爆炸漏氣事件，讓能源危機雪上加霜，在價格飆漲下，通膨黑天鵝降臨，加重了歐元區經濟衰退風險。