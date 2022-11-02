台灣老字號衛浴品牌 HCG和成

「晨起，睡前」陪伴台灣人近一世紀的在地衛浴品牌─HCG和成。在整體品質服務滿意都受到民眾高度肯定，不但以智慧融合生活、以科技創新價值、以健康造福人群、以節能回饋社會、以藝術成就極致，此次更獲得《2022卓越衛浴評比》最佳服務品質獎的肯定。

文．陳怡瑄 攝影．孫玉璞

自一九三一年HCG和成欣業股份有限公司成立至今，已逾九十多年，經過和成人胼手胝足，同心協力的經營之下，已然蛻變為專業領導、多元經營的現代企業，是實實在在的台灣老字號品牌。

台灣衛浴設備的開創先河

HCG和成欣業股份有限公司（以下稱HCG和成）秉持著「誠意、創意、滿意」的經營理念，細心觀察每位使用者需求，除了衛浴、廚具、給水銅器製造的翹楚外，更跨越建築、精密陶瓷、爐具、住宅設備及防彈設備等寬闊領域，甚且設立文教、慈善基金會，成為積極關懷鄉土、回饋社會、活躍國際的成功企業典範。

一九三○年代，台灣經濟從農業導向發展成工業導向，HCG和成創辦人邱和成以陶瓷業起家並創立和成製陶部，主要產銷花盆與水缸。而說起HCG和成真正的發跡，可以回溯到二戰期間，當時美軍轟炸台灣，湊巧將英國大使館炸開，創辦人邱和成看到露出的馬桶，由於當時只有國家中央製陶廠在製作馬桶，創辦人邱和成希望能將此工業發揚光大，於是心生一計將它帶回工廠剖半研究，經過不斷的努力與改良研發，HCG和成開始正式投入衛浴設備生產領域，幾年後成功自製出第一款白釉馬桶，將台灣衛浴設備推向嶄新的境界！

HCG和成不僅提供消費者現代而舒適的衛浴環境，滿足對現代家居生活的渴望，更創造消費者對未來居家生活的新看法，充分展現衛浴世界裡的台灣在地時尚作風。

和善、和氣 成就、成全

在HCG和成日漸壯大後，創辦人邱和成膝下七子全進入公司幫忙，而七兄弟的下一代也陸續投入家族事業，雖已傳承至第三代，但不曾傳出家族企業常見的兄弟鬩牆風波，可以說HCG和成是和氣生財的最佳代表。

「和氣生財、家和萬事成」從小就聽著祖父輩們說到這些理念，HCG和成董事長邱立堅耳濡目染，也將這兩句話融會貫通到公司治理層面，因此他笑著說道：我們公司老員工最多了！因為大家都覺得這樣的工作氛圍讓人相當舒服。

爾後，董事長邱立堅又自己解釋道，但我自己認為HCG和成就是個和善、和氣的企業，同時也代表著成就、成全；成就自我、成全客戶的滿意度，也因為有這樣的理念，自然而然造就HCG和成這九十多年來的歷史，並且持續茁壯。

多角化經營 獲得市場高度認同

HCG和成多年來，憑藉於對陶瓷材料及複合材料的研發創新，以及製程技術上的優化提升，由核心技術延伸，積極投入碳纖維3C產品與各項陶瓷產品。除每年投入高額研發經費外，也成立TQM（全面品質管理）委員會，透過各委員會及各部門組織，採機能重點性及自發性改善，並透過PDCA（品質管理循環），改善及維持品質制度。

順應時代的改變，董事長邱立堅表示，HCG和成也由傳統產業邁入高科技領域的多角化經營，並有效且精準地推出「高附加價值之跨界精緻產品」，重點跨界產品項目如：人身防護產品、醫療器材、碳纖維產品（自由潛水用蛙鞋、安全鞋鞋頭、車用輪圈、冷卻水塔輪轂片和葉片夾頭與半導體基板支架）等，更陸續創新優化於「結構陶瓷（軍用防彈陶瓷、防彈板等）」及「生醫陶瓷（全瓷牙冠材料）」等各項產品，也讓HCG和成在「研發、生產技術、銷售」領域上獨佔鰲頭。

憑藉獨特的材料研究精髓、創新生產技術及高端市場的高度認同，使得「精密陶瓷產品」成為HCG和成現今整體營收表現的另一項主力亮點。

除此之外，運營的電子商務網路行銷（電動曬衣機）成效也逐年呈現大幅成長態勢，更證明了經營團隊具備了精準銳利的洞悉力與高效率。

HCG 和成衛浴的Baden2.0– 貝登2.0 掛牆馬桶圓潤無清潔死角，金級省水卻有強效的沖洗力， 體驗真正的品味生活。

永續和成 持續領航

歷經九十一年的淬鍊、薪傳，HCG和成儼然見證了台灣產業發展的歷史。而品牌精神建立在永續服務顧客的信念之上，董事長邱立堅以提升消費者健康與安全訴求作為品牌願景，並不斷開發環保節能產品、積極減少陶瓷產業導致高污染的項目，提供科技、省水，節能的衛浴設備，大幅改善、汰換產線高耗能設備等重大投資，更著手研發再生原料新技術「將製程端之回收原料，回收再使用」應用於馬桶製作的方案。

HCG和成一貫堅持並邁向與地球共生、與人類共存、與社會共享及與消費大眾共利的企業文化思維，提供消費者安全、健康、舒適的生活空間。更考量零碳排放的世界趨勢，以符合未來節能減碳的環保規範，善盡和成公司對社會、環境的永續發展貢獻之責，更為愛護地球貢獻心力。

最後，董事長邱立堅表示，未來將會不斷提升並優化住宅設備品質，與時俱進提供更完善的產品服務保障，更加體現居家住宅設備智能化、節能化、人性化之普惠價值，將永續經營理念與實踐影響力，延伸擴及至通路客戶、消費者以及合作夥伴，成為衛浴產業中永續經營的引領前行者！