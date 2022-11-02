foodpanda用心深耕 服務與口碑皆獲好評

在台灣市佔率頗高、大家熟悉愛用的foodpanda，專業的平台經營和用心的服務，讓foodpanda脫穎而出，榮獲卓越雜誌《2022卓越外送評比》「最佳服務品質獎」和「最佳推薦獎」兩項獎項肯定，可謂實至名歸。

文．黃小玲 攝影．溫偉廷

外送是新經濟模式、新型態的作業，在台灣經營邁入第十年的foodpanda，粉紅色可愛的熊貓包，穿梭在大街小巷裡傳送著每位顧客最愛的美食。foodpanda公共事務協理郭昕宜提到，外送服務在現今已經是生活中不可或缺的一環，是新興的生活模式和良伴，foodpanda不斷創新地想要去滿足每一個消費者的需求和痛點，期望顧客只要有需求就會想到foodpanda，公司平台的經營策略上也會朝全方位的目標去規劃和邁進。

內外兼顧導流會員

共享平台經濟效益

郭協理提到為了因應會員的內用需求及善用龐大的消費者資源，在今年十月推出pandapro會員至合作的餐廳店內用餐可享七五折到九折不等的優惠，期望將平台上的會員導流至合作店家消費，既滿足消費者內用的體驗，也兼顧店家內用客源的需求，藉以提供消費者更多的優質服務，並創造平台的多方價值，讓消費者、平台、店家三贏，創造一個利多共好、內外兼顧的循環鏈，共享平台經濟帶來的效益。

foodpanda一直希望店家提供的外送餐點和服務能夠和在店內消費一樣，惟有良好的使用體驗才會一直續用，甚至未來有可能至店內消費，形成一個良善的循環。所以線上外送的消費者都是線下內用的潛在客源，在實證上也顯示平台上評分高、訂單高的店家，在服務流程上也做得非常好，而且foodpanda和店家之間也建置專屬網站，藉由資訊揭露、食安宣導、小學堂和信件說明，來維持和店家的緊密溝通。

好口碑讓消費者願意推薦foodpanda

foodpanda還榮獲卓越雜誌《2022卓越外送評比》「最佳推薦獎」的肯定，為何會有這麼多消費者願意推薦和愛用foodpanda？郭協理表示他們一直用心做好平台上的服務，滿足消費者的需求，以及連結店家開拓更多的客源，讓消費者信任平台能提供更好的優惠和服務，而願意給予foodpanda肯定和支持，這也是他們不斷努力和創新服務的動力。

遍佈全台的外送員更是foodpanda提供優質服務的好夥伴，外送夥伴們秉持安全送達、妥善保護餐點的原則去服務消費者，公司也會優化服務品質和系統建置，在大家一起努力下讓foodpanda的服務滿意度高達四．八顆星，顯見其用心的服務獲得消費者認同。

foodpanda 啟動全面性「5G」行動，提出「共享永續」新觀念， 成為第一個將共享經濟模式與永續行動連結的外送產業。 （圖／ foodpanda 提供）

信託帳戶保障權益

環保模式共享永續

面對現今物價飆漲、餐點漲價的情況，對外送會產生影響嗎？對此郭協理表示外送是新經濟模式，整體趨勢自二○一九年開始在全台蓬勃發展，二○一九年至二○二○年是萌芽期，大家都在尋找一個新的商業模式，因為疫情，外送需求暴增，更加彰顯出外送的重要性。發展至今，平台用戶大多能理解餐廳的價格區間，foodpanda 也會持續推出優質服務以及多元的餐廳選擇，讓每位用戶都能輕鬆享受外送服務。

尤其，郭協理提到foodpanda是全台灣唯一與銀行合作設立信託帳戶的平台，消費者支付的外送款項，皆會存入該帳戶中由銀行代管，落實金流與風險管控，不僅保障合作店家與消費者權益，也善盡企業永續經營的社會責任，要讓foodpanda成為一個可靠、可信賴的夥伴，在彼此互信的關係下，共同把這個平台做好，提供消費者更好的服務。

而且foodpanda為響應聯合國2050淨零碳排目標，除了致力打造永續外送鏈，更提出「共享永續」的新觀念，成為第一個將共享經濟模式與永續行動連結的外送產業，啟動全面性「5G」行動，包含發表永續宣言Green Commitment、首創環境友善店家Green Vendor、打造永續外送Green Panda、鼓勵低碳騎士Green Rider、推廣環保饕客Green Customer，期盼帶動廣大合作夥伴與消費者的力量共同守護環境，成就相對環保的外送消費模式，迎向共享永續新食代。

生鮮雜貨開拓新市場

共創新世代的美好願景

在數位經濟下的服務，大多採用非真人的AI數位服務，難免會產生消費糾紛，不同於這樣的做法，foodpanda全為真人客服，當發生問題時，郭協理說明他們會先確認整體服務流程有無疏失，再導入一套解決問題的SOP處理流程。目前foodpanda有建置二十四小時線上真人客服回覆的機制，並且一直努力精進，思考如何提供一個更貼近消費者需求的服務。

展望未來foodpanda的發展方向，郭協理提到台灣外送市場在美食部分已經蠻飽和了，未來的戰場會是在生鮮雜貨外送，希望藉著生鮮雜貨市場的開發能滿足消費者更多的需求。

她並提到一個產業能有兩次的發展起飛非常不容易，但這就是數位平台的特色，能在很多不同的點快速地因應需求，可以預見未來市場的主力就是生鮮雜貨，foodpanda也會提供更多優惠方式與多元化的選品來滿足需求，創造新世代共好共榮的良善循環。