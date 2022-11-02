渣打銀行優化數位金融及理專服務 榮獲雙料大獎

渣打銀行堅持「以客戶為中心」的理念，秉持著分眾化、數位化與客製化等三大主軸，結合不斷推陳出新的產品與數位創新金融平台，打造頂級財富管理服務，榮獲卓越雜誌《2022卓越銀行評比》「最佳數位金融服務」及「最佳理專團隊獎」。

文．編輯部 圖．渣打銀行提供

隨著數位轉型的浪潮，渣打銀行致力推出創新且人性化的數位化服務，於二○二二年九月二十六日推出「myRM數位隨行理專」服務，只要透過行動裝置，就可以直接與理財專員進行視訊、語音或文字互動，不只輕鬆檢視投資組合，更能透過理專申購基金或辦理定存，真正做到全方位理財服務一手掌握。

「myRM數位隨行理專」

便捷又貼心

「myRM數位隨行理專」提供更人性、更貼心的三大便捷服務：一是「線上互動交談」，只要登入在渣打行動銀行App與網路銀行上的myRM平台，即可透過視訊、文字或語音等多種方式開啟對話，享受數位零距離的全新互動體驗；二是「一指交易下單」，只要四個簡單步驟，就可以透過myRM數位隨行理專進行基金申購或定存交易，且全程由專屬理專協助；三是「便捷數位理財」，透過myRM數位隨行理專，可以與理財專員預約會議、分享文件與檔案，享受專業的理財諮詢。

渣打銀行近年持續擴大對數位金融的策略佈局，致力於提升客戶整體的數位金融體驗，成功地帶動金融產品線上申辦業務的成長。截至八月底，透過數位通路申辦渣打消費金融產品的比例較去年同期成長超過四成，其中線上申辦信用貸款的比例更高達九成，外匯交易的比例也已達八成。

不斷優化服務範疇

榮獲雙料獎項肯定

渣打銀行榮獲卓越雜誌《2022卓越銀行評比》「最佳數位金融服務」及「最佳理專團隊獎」兩大獎項的肯定，在於其拓展數位貸款服務之客群與場景，聚焦未被滿足的客戶需求及體驗，疫情推動之下，線上購物商機大爆發；根據PChome 24h購物平台供應商調查顯示，六成的供應商因應業績成長、營運資金的需求增加，而七成的供應商目前資金來源仍多仰賴銀行往來。渣打銀行聆聽客戶需求並了解客戶痛點，於二○二二年二月與最佳綜合網路服務商PChome集團跨界合作，推出「PChome幫手貸」，聚焦未被市場滿足的需求，以數位思維滿足供應商的即時融資服務。

再則是布局大數據技術，提供客戶「懂你」的個人化服務及數位體驗，因應數位原生世代來臨，渣打銀行致力於打造「以客戶為中心」的數位體驗，於二○二一年起積極導入大數據分析等創新技術，跨系統整合內外部數據庫，建立即時完整的360度客戶視圖，精準掌握客戶樣貌和生活型態，透過實時數位足跡追蹤及線上搭配線下客戶資料分析，運用大數據分析完成即時的客戶分析及歸納，自動整合完整的客戶資料並且建構獨特的客戶個人檔案，進而提供給每個獨特客戶族群相對應的金融產品與理財規劃。在使用智能分析及數位流程優化工具兩個月後，信貸相關頁面之流量增加五成，數位信貸佔全行信貸的比例更是成長至近九成。

渣打銀行堅持「以客戶為中心」的理念，致力推出創新且人性化的數位化服務。

結合大數據與全球投資專家

即時幫客戶管理財富

此外，在財富管理方面，則是結合專家團隊及數位科技優勢，持續投入優化數位理財平台，打造「專業加數位，理財更到位」的創新定位，為客戶創造一站式數位理財體驗與更多價值。像是「線上基金交易平台」、「線上外匯交易平台」，皆以客戶需求為中心，即時串接渣打全球市場展望與趨勢分析，並提供友善、便捷的智慧交易介面，讓客戶在基金與外匯的投資需求能輕鬆地透過三步驟完成；同時為提供專屬客戶更量身訂製的財富管理策略，「渣打創富領航」結合大數據、全球投資專家團隊的多元市場觀點與客戶關係經理的專業分析，讓客戶享有專屬客製化的資產配置規劃。

像今年五月渣打全新推出「渣打智慧FUND」，以母子基金搭配模式，不只結合「單筆申購」及「定期定額」的優勢，更創新推出可以跨基金公司以及跨境內外基金的「雙跨」優勢，提供豐富多元的基金選擇，幫助投資人聰明選、靈活配，累積投資正循環。

全方位培養理專

提供客戶尊榮體驗

渣打銀行透過不斷提供強化理財專員的專業知識與視野，除提供專員「數位化服務與學習」diSCover學習平台，鼓勵同仁除了善用數位工具外，也應隨時掌握最新趨勢以提供更專業化的服務。並透過「不定期舉辦專業議題講座」，邀請專家幫同仁上課補充多元知識，積極培養理專具有專業金融相關知識，且能夠快速適應各項挑戰以及大環境的變化，讓理專成為客戶受信賴的夥伴。

因應數位原生世代來臨，渣打銀行致力於打造「以客戶為中心」的數位體驗，透過自有數位通路的大數據分析及流程個人化工具；不僅要提供客戶金融產品，更要預判客戶的金融需求並主動提供理財規劃。延續本行的金融服務生態圈與智能化客戶流程，未來將持續優化客戶使用體驗，包含：一、導入eKYC （數位生物辨識）等系統串接，打造STP（Straight-through-processing）貸款流程，客戶得以即時獲得申請結果，打造最便捷的數位金融服務場景。二、持續拓展myRM數位隨行理專服務，提供更豐富的產品交易流程與更好的尊榮客戶使用體驗。

未來，台灣渣打將投資於升級「全球帳戶連結」的功能，便利台商海外資金之匯回，擬拓展客戶自他國可利用網路銀行內建之「全球帳戶連結」功能進行匯入款至台灣渣打帳戶，不僅快速、便利，也享有匯款費率優惠，以嘉惠更多經常差旅在外之台灣籍客戶。