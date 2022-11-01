王道銀行打造以人為本的數位金融服務

王道銀行榮獲《2022卓越銀行評比》「最佳網路銀行獎」，已連續第三年獲此獎項，作為全台第一家原生數位銀行，王道銀行透過數位科技提供創新產品與服務，贏得許多消費者的青睞。

文．編輯部 圖．王道銀行提供

近年各家銀行紛紛將業務重心移至線上，開創數位化金融服務，身為台灣第一家原生數位銀行，王道銀行是如何走出自己的路，打造以人為本的金融服務？

聚焦虛擬通路

打造「手機即銀行」的數位金融體驗

從二○一七年轉制商銀起，王道銀行聚焦發展虛擬通路，以消費者需求為核心，運用行動優先（Mobile First）的流程設計思維，打造各種創新便利的數位金融服務，包括全程線上開戶、外匯、多元轉帳、信貸、基金、機器人理財以及二十四小時視訊客服等，讓消費者的手機變身為銀行分行。

其中，為了讓客戶感受到線上服務的溫度，王道銀行領先業界推出二十四小時視訊客服，讓消費者的客服體驗不因物理空間侷限而打折扣。不僅如此，王道銀行還率先推出機器人理財，結合大數據系統的演算，依據個人風險屬性，提供客製化的專業投資建議，讓有投資需求的消費者只要用手機就能享有低門檻、高品質的數位理財服務。

從消費者需求出發

推出以人為本的金融產品

除了發展各樣數位金融服務，王道銀行也致力於推出從消費者視角出發的金融產品。舉例而言，多數銀行都會主推信用卡，希望透過信用卡優惠吸引新客戶，王道銀行卻堅持走自己的路，考量到許多族群因年紀或經濟狀況等因素無法申辦信用卡，王道銀行一直以來都以簽帳金融卡為主。

王道銀行認為簽帳金融卡能幫助這些族群建立良好的消費習慣，有多少才能花多少，同時讓他們慢慢建立與銀行的往來。王道銀行推出的簽帳金融卡不僅有多樣化卡面選擇，更和許多公益團體合作推出公益認同卡，藉由提撥一定比例的刷卡回饋金給公益團體，號召消費者一同透過刷卡做公益。

另外，王道銀行於二○二○年推出台灣金融業首創的「影響力專案」，邀請消費者加入影響力存款，專門用來提供小額優惠貸款給公益組織聘僱的經濟弱勢員工或輔導就業個案，以及全台灣持有低收入戶與中低收入戶證明的人，期能以金融力量幫助更多經濟弱勢族群。

王道銀行簽帳金融卡的卡面多樣化，更推出許多公益認同卡，號召消費者刷卡也能做公益。

首創採用萬事達卡碳足跡計算器

攜手消費者一同減碳

王道銀行著重於結合金融本業，推動永續金融服務及產品，因此今年三月王道銀行首創推出「消費碳排放明細」功能，成為亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行。透過API串接萬事達卡大數據資料庫，王道銀行「消費碳排放明細」功能將依據消費者購買的產品品項與金額，估算每筆刷卡消費產生的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，都可在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，查詢每一筆刷卡消費的估算碳排放量。為促使消費者採取實際減碳行動，王道銀行更推出減碳成功享活儲加碼的活動，希望藉此解決消費者想要減碳，卻不知道從何做起的需求。

此外，王道銀行也同步推出全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例的「低碳生活卡」，該卡卡友在完成指定減碳任務後，可自動享有現金回饋加碼。除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手二十五間社會企業及Ｂ型企業倡導綠色消費；持「低碳生活卡」於指定通路刷卡消費，能獲得九折、九五折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高

四．二二％現金回饋。王道銀行希望藉著創新金融產品，讓消費者對於減碳有感，並且開始知道在生活中如何輕鬆運用銀行的服務，為地球永續盡一份心力。

數位金融服務備受肯定

王道銀行投入數位金融的表現，獲得許多消費者青睞，今年更是連續第三年獲得卓越銀行評比「最佳網路銀行獎」。近年王道銀行陸續獲得國內外不少獎項的肯定，包括

二○一七年Gartner「亞太區最佳數位金融大獎」與「最佳創新數位商業模式獎」，二○一八年亞洲銀行家「臺灣最佳數位銀行」、IDC數位轉型大獎「訊息及數據轉型領導者獎」、台灣金融研訓院第九屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳數位金融獎」優等，

二○一九年亞洲銀行家「臺灣最佳雲端應用獎」、遠見雜誌「數位金融服務最佳銀行大賞」傑出獎，二○二一年工商時報數位金融獎「數位資訊服務獎」優質獎等殊榮。

放眼未來，王道銀行將持續耕耘數位創新，積極發揮金融中介者的角色，帶給消費者更優質且便利的金融產品及服務。