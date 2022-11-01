土地銀行落實ESG社會責任 推動永續金融

土地銀行因應全球永續浪潮，秉持「赤道原則」及配合節能減碳政策的具體推動成果，落實社會永續責任，讓其榮獲《2022卓越銀行評比》「最佳永續經營獎」的肯定。

文．編輯部 圖．土地銀行提供

總行位於台北市中正區館前路上的「臺灣土地銀行」，鄰近國立臺灣博物館，亦是金融業林立的一級戰區，一九四六年政府為配合在臺推行平均地權、耕者有其田等土地政策，以日治時期日本勸業銀行之臺北、新竹、臺中、臺南、高雄等五個支店為據點，成立「臺灣土地銀行」，迄今已逾七十六年。

身為具有歷史色彩的老行庫，除肩負政府各項指定任務外，面對科技時代的演進及金融環境不斷變遷，土地銀行亦具備當今金融業全方位的轉型與升級能力，兼顧以人為本的服務初衷，讓每一位上門的客戶都能感受到無比的體貼與熱忱。

金融數位化方便又安全

資訊化提升效率

金融業的資訊化如同基礎建設，決定了業務的推展速度，良好的業務數位化可加速內部流程效率化、簡單化及防弊，也能精緻化客戶服務，拓展新世代族群客戶，更進一步利用大數據瞭解客戶需求、甚至達到預防詐騙的效果。

土地銀行因應金融數位化時代來臨，於二○二○年推行數位存款帳戶，讓客戶透過手機、平板即可開立存款帳戶，省去客戶臨櫃申請的不便，並且搭配較高的存款利率及多項手續費優惠等，享受方便的同時還能賺到折扣，尤其在疫情嚴峻時期，更能減少出門及各種接觸風險，安心做好居家防疫。

因應全球永續浪潮

落實ESG社會責任

面對氣候變遷帶來的挑戰，土地銀行於二○二一年設置「永續發展委員會」，作為推動ESG（環境、社會及公司治理）的核心組織，另分別於二○二一年及二○二二年發行新臺幣共三十五億元的可持續發展債券，所募資金將全數用於太陽光電、離岸風力發電等再生能源綠色投資及包含教育、醫療、合宜住宅等社會效益投資計畫，展現土地銀行落實ESG責任投資，推動永續金融之決心。

土地銀行亦成立「氣候變遷管理工作小組」，業完成高碳排產業清單訂定暨海平面上升對自有不動產及營業據點之影響評估，並於二○二二年四月簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD），六月完成簽署遵循赤道原則，以降低氣候風險對銀行資產造成之影響。

因應全球永續浪潮，土地銀行除持續發揮不動產專業銀行優勢辦理各項專案貸款外，同時透過短期與中長期永續營運的推動策略與目標的設定，貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的全方位金融服務之理念，期提升整體競爭力與營運績效，朝全方位優質金融機構發展。

總經理何英明表示土地銀行未來將朝全方位優質金融機 構目標前進。

秉持公平待客原則

提供金融友善服務

二○二二年金管會對金融服務業辦理「公平待客原則評核」，土地銀行連續四年列入銀行業評比為績優銀行業者之一。土地銀行為服務社會大眾及善盡社會責任，持續辦理政策性業務，包括「勞工紓困貸款」、「樂活養老貸款」、「銀髮安養信託」、「青年安心成家貸款」及紓困措施與振興專案等，協助青年或金融弱勢消費者，以具體行動促進社會公平。

土地銀行建立多元客訴管道以利民眾表達意見及申訴陳情，另為了不斷提升客戶服務品質，設置「客戶關懷委員會」，以有效處理客訴問題，進而檢討分析以作為改進目標；另亦藉由硬體設施及網路平台等管道提供金融友善服務，以落實普惠金融。

精進服務品質

屢獲得獎肯定

為更貼近傾聽客戶對服務品質的親身感受，土地銀行以臨櫃及電子郵件方式針對客戶做滿意度調查，積極了解客戶對土地銀行第一線人員服務態度的感受，及電子金融服務介面的使用滿意度，以進行後續的檢討改善。

在疫情肆虐期間，土地銀行積極配合政府政策辦理紓困振興貸款，服務廣大受疫情影響生計的企業與個人，協助其度過難關，並在金管會加速辦理紓困振興貸款方案評比當中名列前茅，獲經濟部頒發協助勞工戶數最多的紓困振興獎。

土地銀行在二○二二年由信託部以「信託安養護長照 樂齡安居宅新生」為主題，參獎財政部第五屆「政府服務獎─社會關懷服務項別」，獲頒優等獎，期許以公平待客原則精進信託服務，並以企業永續經營精神開發普惠金融商品。

展望未來，金融業的經營充滿挑戰，但同時也充滿機會，土地銀行仍將秉持著核心價值，以開放的態度因應變化，以良好的經營體質追求突破，繼續為客戶提供專業優質的服務，不忘初心、砥礪前行，致力於增進對金融消費者的服務品質，同時以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。