上海商銀處處為您著想 貼心服務贏得讚賞

總經理林志宏表示，上海商銀秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務精神及「處處 為您著想」的服務理念，榮獲卓越雜誌《2022 卓越銀行評比》「最佳服務品 質獎」的肯定。 上海商銀長期以公平待客為企業核心文化，秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務精神及「處處為您著想」的服務理念，提供客戶最親切、便捷的金融服務，在卓越雜誌《2022卓越銀行評比》中榮獲「最佳服務品質獎」的肯定。

文．編輯部 圖．黃世澤

隨著時代趨勢發展，上海商銀全力發展數位金融，導入金融科技工具來滿足客戶需求，惟無論科技如何發展，還是應「以人為本」，透過行員貼近客戶提供親切熱誠與專業的服務，才能讓客戶真正感受到有溫度的優質服務。

建立標準化的服務規範

落實公平待客表現績優

為提供客戶更專業優質的金融服務，上海商銀已建立標準化的服務手冊、訓練內容、服務檢核及獎懲制度。自

二○○五年起，每年均委由外部專業顧問機構，以「神祕客調查」方式至國內各分行進行實地訪查，總行服務品質管理單位亦不定期提供全行員工有關客戶抱怨處理、回應技巧及案例課程，或派員至各分行實地訪查，觀察營業單位與客戶互動氣氛及服務方式，並於現場與分行員工進行意見交流。

重視服務品質與公平待客，不僅成為上海商銀優良的企業文化之一，員工也都能落實於日常工作上，金融監督管理委員會公布二○二二年對三十五家銀行公平待客原則的評核結果，上海商銀是二家連續四年獲金管會該項評比前二十五％表現績優銀行之一，充分展現出落實公平待客的成果。

營運績效勇奪冠軍

專業經營獲得肯定

在上半年國銀營運績效季報統計中，上海商銀員工平均貢獻五八三．一萬元，奪下冠軍的寶座，上海商銀指出歸功於放款業務穩定成長，上半年消費金融及企業金融業務成長動能良好，其中，房貸、中小企業貸款及綠能電動車產業貸款持續成長。

還有投資高股息上市公司股票收入顯著增加、放款資產品質穩固及提存備抵呆帳費用控管得宜，加上長期而穩定的海外權益法投資收益，主要來自香港子公司上海商業銀行的獲利貢獻，其次為柬埔寨子公司AMK Microfinance Institution，以及受惠於美國Fed及我國中央銀行升息，致存放款利差（Spread）及淨息差（NIM）提升，利息淨收益顯著成長。

對於近期的通貨膨脹危機，上海商銀建議資產的規劃以配置防禦保值為優先，可考慮以保障為主的保險保單，例如利變終身壽險與利變年金保險，具有金流與價值穩定增值的特色，可提供家庭風險保障、個人退休金規劃及財富中長期累積的解決方案。此外，也可考慮投資較短年限、高信評的優質債券，以及定期定額投資共同基金，以分散投資風險，如選擇銀行定期存款，可考慮採取浮動利率計息。

長期關注環保及公益

落實企業的社會責任

上海商銀長期投入環境保護，持續推展「愛地球‧挺環保」公益活動，特別攜手上海商銀文教基金會共同贊助「臺大校園護樹計畫」，以贊助方式認養校園樹木，並將贊助款項作為臺大校園樹木健康檢查、防蟲防病的照護。臺灣大學將位於校園傅鐘旁行政大樓前的兩棵近百年樟樹讓上海商銀認養掛牌，希望能拋磚引玉。

此外，上海商銀也積極響應環境、社會與公司治理（ESG）永續發展的發展趨勢，持續致力於營造綠色金融生態圈，發揮金融影響力，提供客戶永續連結貸款，導引客戶低碳轉型，提高綠色投融資成長力度與業務比重，並加強與國際倡議連結，成為國際赤道原則協會會員，導入綠電再生能源，通過ISO職業安全衛生與與環境管理認證，並配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「綠色金融行動方案3.0」，規劃溫室氣體盤查與查證，以及投融資碳排放盤查等。

珍視客戶託付與信賴

未來持續精進發展

展望未來，上海商銀以「發展多元核心，驅動數位轉型，強化國際金融，厚植人力資本，創造永續價值」為中期發展策略，未來主要的發展規劃如下列：

一、發展多元核心業務：擴增獲利引擎，以推動收益與盈餘持續成長，將加強傳富理財及財務行銷業務，以滿足客戶資產傳承及多元投資理財與財務避險操作的金融需求。

二、推動數位轉型：加強運用金融科技，打造場景金融，運用智能金融，推展普惠金融，並且強化數位金融人才之招攬與培育，以及形塑數位金融文化。

三、建置新核心系統：以「敏前台，穩核心，大中台」為架構，投資建置新資訊核心系統，強化業務發展引擎，更新資訊基礎設施，打造關鍵應用平台，優化資安、風控與法遵，以強化數位發展基礎及資訊科技競爭力。

四、推動永續發展：因應國際發展趨勢，加強推展永續金融，建構綠色營運生態系，強化氣候風險管理，積極履行企業社會責任，優化公司治理，創造良好的永續價值。

五、擴充服務網絡：提高國內金融服務網絡密度，增設國內新分行，並評估設立海外新分行，建構亞太區域性國際銀行，擴大國際金融版圖。

上海商銀珍惜每位客戶的信賴與託付，秉持誠信、關懷客戶的理念，在提供金融消費產品與服務同時，傾聽客戶聲音及需求，涓滴累積出誠信企業文化與價值，落實普惠金融，創造永續價值，成為客戶心中最值得安心信賴的銀行。