聯準會升息抗通膨 成效不彰

全世界經濟面對高通膨衝擊，聯準會自二○二二年三月以來就決定採取升息的貨幣緊縮來對抗高通膨，但改善程度卻令所有人感到失望，美元升息抗通膨，伴隨而來的是無法避免的全球經濟衰退。

文．李振麟

美國聯準會Fed新任理事傑斐遜Philip Jefferson在加入理事會後首次公開講話「通膨是目前全世界面臨的嚴重問題，需要智慧與時間解決。」傑斐遜在亞特蘭大會議上也表示「恢復價格穩定需要一些時間處理，可能會造成一段低迷的經濟增長，目前聯準準Fed所有成員堅定不變的共識，就是繼續升息對抗通膨壓力，我向所有人保證，我堅定有信心一定會把通膨率降至二％，致力於採取必要步驟來達成目標。」

傑斐遜本是一位經濟學家，目前被美國總統拜登任命為聯準會Fed新任理事，並且在五月時得到參議院的審核確認，他加入Fed之際，正值通膨高漲與美國貨幣政策面臨幾十年以來最迅速變化，如今指標利率已經從接近零的位置點到達三％至三．二五％的水準，四．六％或更高將會是明年的推動目標。

Fed的通膨期待數據與傑斐遜的工作任務聯繫在一起，雖然傑斐遜有理由認為勞動力市場緊張局面已經逐步緩和，職位空缺大幅下降，企業對外尋求員工的數量與失業人口數趨向一致，然而到底要如何執行一個穩定合理的抗通膨政策，才是這個新工作的主要任務。目前供應瓶頸問題些微出現解決曙光，有助於緩解價格上漲步伐，但是這一切發展至今仍然是不確定與不穩定的，通膨持續在高位，帶給所有企業與家庭沉重經濟負擔，並衝擊到基本生活，尤其是貧困國家的人民更是深受其害。

聯準會鷹聲不斷

大幅度升息仍難抗通膨

全世界經濟面對高通膨衝擊，聯準會自二○二二年三月以來就決定採取升息的貨幣緊縮來對抗高通膨，高於預期的通貨膨脹需要更多的利率調整，但是這些利率執行是有很大的風險，因為現在要解決的通膨問題比起

一九八○年代更複雜與棘手，根本不清楚在抗通膨過程中，升息利率到底要多高才能夠有效解決這個問題。

聯準會自三月開了第一槍以來，將美國「聯邦基金目標利率federal funds rate」調升了兩碼，結束了

○．二五％的歷史性低利率，緊接著又在五月、六月、七月、九月不斷祭出升息。短短四個月時間裡，聯準會就已經一口氣累進升息高達十二碼，來到了三．二五個百分點，但是美國通膨問題的改善程度，卻依然令所有人感到失望。

面對升息抗通膨的成績單未能如願，聯準會鷹聲不斷，可謂「鷹鷹相連到天邊」，至今大幅度的升息手段，通貨膨脹仍然是難以馴服，且出乎意料之外。理事會（Fed）仍然堅持要再使出更大的力道來對付，正朝著四．五％至四．七五％利率的方向思考，預計未來兩次加息幅度為一二五個基點，並討論加息五十個基點還是七十五個基點。即使導致了超強勢美元局面，造成全球國家貨幣都大幅貶值，甚至於美股四大指數齊步收黑，聯準會仍然沒有任何鬆口與緩和跡象，在不斷的升息衝擊下，世貿組織也預測

二○二三年全球經濟增長將衰退至二．三。

聯準會Fed採取加息壓抑通膨，並一口氣連續執行三次加息七十五個基點，期待能將通膨數據穩定在二％，雖然通膨是Fed目前關注焦點，但是如何維持經濟增長以及如何保持金融穩定，成為所有人面對的問題。全球經濟正在逐漸放緩中，然而不斷上升的槓桿定率變成了罪魁禍首，強烈升息所帶來的效果是全球經濟遭受到壓抑，無論企業集團、科技製造業以及服務業都出現了招聘放緩，房地產市場降溫以及金融機構裁員等訊息頻傳，對於經濟開始走向衰退與不確定性的未來，各行各業都開始重新評估營運成本。

升息抗通膨

衰退無法避免

美元升息抗通膨，伴隨而來的是無法避免的全球經濟衰退，有些國家很可能在明年初就陷入衰退。聯準會Fed在政策上必須採取更穩定謹慎的態度去面對升息所帶來的負面影響，並注意對於其他地區所產生的後續溢出效應，如何達成升息抗通膨與經濟穩定的雙贏策略，市場評估歐洲恐須升息至三％才足以壓抑通膨。

聯準會Fed的責任非常大，前有俄羅斯的烏克蘭戰爭加劇歷史性通膨，後有強烈升息抗通膨的政策衝擊，兩者都同時助長了歐洲產業衰退，造成全球經濟損失變得更清晰，歷經數次升息都無法得到更明顯的期待數據，預估直至年底升息仍將持續進行，全球商品貿易的放緩程度也將不斷釋出，將比之前的情況還要嚴重，也許會緩解通脹壓力，但也相對會增加全球經濟衰退風險，形成了蹺蹺板原理

美國聯準會的鷹派立場導致全球股市處於超賣位置，自鷹派主導以來，標準普爾500指數已經下跌六．五％，同樣意味美國經濟衰退的可能性為九十二％，高於八月份的五十一％。每一次的升息基點公告，都是股票票面值的一次縮水，美國之外的股票看是越來越便宜，不斷被逼近到一個深度價值點，投資者幾乎只能使用僅有的頭寸防守，直到看跌的倉位與新投資者的進場意願才是市場觸底的先決條件。近期台股跌勢洶洶，幾度刷新台股交易史上單日跌點紀錄，金管會表示，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，將再採行兩大措施方案：「調降每日盤中借券賣出委託數量」、「上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由一○○％調整為一二○％。」期待如此能維持證券交易市場穩定，保障投資人權益。

美元升息加重了海外貨幣貶值

加息也同時意味，美國聯儲必須要以更高的成本來達成貨幣政策目標，央行把資金存放在美聯儲銀行，美聯儲再從其中所持有的債券收入做為資金來源，然而在經濟衰退陰影籠罩下，債券收益也面臨著滯脹危機，央行升息抗通膨，債市也被嚴重扭曲，在供應鏈瓶頸與通膨壓力持續增加下，聯準會Fed警示未來將無法逃避硬著陸，美國債市危機日趨嚴重，滯脹及脫序失控將變得更為明朗化。

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯比尼Nouriel Roubini發表最新看法，預期美國在債市危機下，年底經濟將走向硬著陸。美國前財政部長薩默斯Lawrence Summers表示，美國失業率需到六％以上的經濟衰退，才有可能將通膨拉回到聯準會目標，薩默斯同時也表達了對於中國大陸經濟前景的焦慮，聲稱「美元升息加重了海外貨幣貶值，尤其是人民幣重挫、歐元重挫、有色金屬重挫、說明全球將進入大衰退，當一個國家富人階層開始試圖把錢轉到海外，也就是經濟前景緊張的時刻到了，這種情況正在中國大陸發生。」同時，美元強升持續，就很難去扭轉未來幾個月的下貶格局，亞幣承受沉重的貶值壓力，目前亞洲國家外匯存底水準較以往健康，不至於即刻發生一九九七年亞洲金融風暴。雖然泰國、菲律賓、馬來西亞、印度以及印尼也加大升息力道，試圖跟上美國的貨幣政策，但是多數亞洲經濟體對於快速升息仍保持謹慎態度，不希望傷害到解封後的經濟復甦。

寒冬經濟將要到來

美國通膨持續惡化，市場預期聯準會（Fed）將大幅升息，甚至喊出將升息一百個基點，一次就將利率由三．二五％上調至四．二五％。但是主流意見仍趨向升息七十五個基點，儘管迄今為止貨幣政策不斷緊縮中，但是通膨數據仍然是高燒難退。

美國知名投資者Stan Druckenmiller也是「杜肯家族」辦公室Duquesne Family Office創始人表示：「今日如此處境，是我們國家與聯準會的決策者，把所有美國人民甚至於全球都置於可怕的金融大環境。聯準會很早就知道持續了十年的三十兆美元量化寬鬆將會導致如此結果，聯準會很早就應該要停止寬鬆貨幣政策，因為在長期的廉價資金和購債下，一定會催生出更嚴重的金融問題，現在要想解決這個比一九八○年代更棘手的通膨問題，根本不清楚利率需要升到多高才能結束一切，經濟衰退將會在二○二三年到來，隨後的十年內市場也將可能陷入停滯。」

德國商業銀行資料顯示「德國經濟領先指標Early Bird」在九月跌落至○．五○點，八月份為○．七一點，這是十一年多來的最降幅，冬季的能源供應不確定性將會增加更多風險。「惠譽國際評級」也下調了英國二○二三年的GDP預測，尤其是英國金融市場的劇烈波動也將加大利率上升，「惠譽國際評級」九月份預測下降○．二％，現在最新出來二○二三年英國GDP將下降一％，融資成本上升，融資條件收緊，英國經濟從第四季度開始步入衰退，由於全球增長擔憂以及中國大陸經濟放緩，太平洋航運運輸業也持續減弱中。

隨著第一波冷氣流來臨，能源需求上升，電力問題即刻影響到整個冬天，通膨加劇讓所有生產活動受到影響，危機風險攀升，以汽車產業首當其衝。而債券的流動隨著利率調升而縮減，貨幣資金的運用也產生巨大風險，成為棘手的金融資產問題。台灣財政部公布我國九月份進出口統計，兩個數字皆由紅翻黑，出口金額年減高達五．三％；進口金額年減高達二．四％，出口跌幅超出預期三個百分點，結束台灣史上連二十六紅的紀錄，如同一條線比直下墜直接跳水，經濟衰退程度遠超過所有人的想像，經濟大環境惡化中，低迷的苦日子將要來臨。