經濟寒冬 超級黑天鵝來襲！

自然災害日益頻繁、通貨膨脹居高不下、區域衝突讓經濟更加惡化，黑天鵝效應已浮上檯面，儘管聯準會祭出激進的升息措施來對抗，仍然是難以馴服通貨膨脹，如果升息抗通膨政策過度而處理不當，讓全球不幸都轉向了通縮，那將是另一場更大的災難！

文．李振麟

全球糧食供需問題日益嚴重

「國際穀物協會International Grains Council」已經將二○二二至二○二三年全球玉米產量下調至十一．八億噸，本來為十二．一億噸。同時，小麥價格在烏克蘭出口量減少後持續攀升，全球糧食供需問題日益嚴重，一旦有任何風吹草動，供需與售價就會聞風波動。

自然災害日益頻繁，生活物價飆升導致通貨膨脹隨之而起，為了解決物價問題，進一步推動升息緊縮政策，又造成更大的市場不安。預期到二○二三年第一季，經濟衰退影響力將會更明顯，全球糧食庫存已經處於近十年來最緊張階段，尤其是美國、英國、法國和中國大陸等地，主要農業產區都受到極端氣候影響，導致耕耘收成大幅降低與庫存量短缺，貧困國家將面對更嚴重的饑荒風險。美國財政部長葉倫曾經警告，如果政府再不去解決未來的極端氣候問題，將會造成難以估算的經濟大災難，黑天鵝效應將因此浮上檯面。

全球經濟衰退風險上升

前景黯淡無光

能源成本與貨幣利率調升下不斷削弱了家庭生活開銷，二○二三年的進出口貿易應該僅會增長一％，之前的預測數據為三．四％，消費需求減弱也將導致國際貿易流動性放緩，如此一來供應鏈得到紓緩、運輸成本下降，有助於通膨壓力減緩，但也意味著全球經濟衰退風險持續上升中，國家經濟面臨來自各方的危機衝擊，抗通膨所必須付出的衰退壓力、令人無奈，二○二三年的經濟前景將變得更加黯淡無光，一切令人堪憂。

股票與債務危機

一發不可收拾

國際信評機構標準普爾標普S&P也同樣大幅下調英國二○二三年經濟成長預期，預計生產毛額GDP在二○二三年將萎縮僅剩○．五％，與先前一．○％的預測值出現大幅下修。而英國公債價格下跌、英鎊重貶，英債重現拋售潮，英國恐將面臨債券違約風暴，英國財政部制定了緊急計劃來控制，雖然英國央行曾試圖平息債券殖利率飆升，但是英國公債持有人仍然不為所動，並對英債進行拋售，直到英國央行決定啟動緊急債券購買計劃，才使得固定收益投資人從價格慘跌中得到一些安慰，隨著寒冬季節來臨，通膨率可望再度上升，消費者支出萎縮，更進一步將英國經濟推向技術性衰退深淵中。

德國九月通膨率在能源價格飆升下，帶動公債殖利率急彈，避免電力危機在冬季時爆發，德國政府進行一連串公債調整計畫。義大利儘管右翼聯盟贏得大選，借貸成本上升，但是歐洲央行認為目前尚沒有必要透過新的緊急計劃去購買更多義大利公債。至於日本政府也開始進行干預日圓貶值，雖然短期有效，然而美元長期強勢不變，全球金融貨幣市場風險攀升。

亞洲製造業活動放緩

一連串的強勢升息尚未成功，卻帶來經濟衰退風險，亞洲工廠活動力逐漸放緩，唯有東南亞的關鍵供應鏈尚稱平穩，中國大陸經濟放緩更必須倚賴鄰國貿易，包含印尼、泰國、菲律賓以及馬來西亞等區域。而以高科技與半導體製造業為主的國家，像是台灣、韓國和日本，因為消費需求大幅降溫而降低製造商信心。日本大型製造商因為日圓重貶以及全球經濟前景黯淡，信心指數連續第三季惡化，日本九月份製造商信心指數從前月的九下滑到八。據標普全球調查，台灣與日本也都較前月放緩，台灣的PMI重跌至四十二．二。

風雨飄搖中的房地產業

房市遭遇到疫情、工人短缺、原物料以及升息影響，營建成本是不斷攀升中，使得成屋和預售屋市場雙雙受到挑戰，空頭市場態勢成形，失去了激情動力，買氣更為薄弱易跌難漲；還有兩岸關係不佳因素干擾下，經營陷入窘境，現今房市需求出現觀望態度，未來購屋貸款利率若不幸拉升到四％，房市交易量將更加萎縮。

許多資料顯示，包含使用住宅率、新建餘屋率、購屋住宅貸款違約率、房市循環指標等項目來判斷，台灣房屋尚未有泡沫現象產生。但是目前台灣房市亂象叢生，房價要再破前高比較困難，市場預期聯準會進入升息循環後，台灣央行也將會跟進，再加上選舉壓力考量下，可預見有更多針對投機性買家的打房政策出籠。

至今觀察，台灣房市還是有量、有溫度、有熱情，不用太悲觀，面對利率升息與高通膨時代，房市唯有朝向售價緩修與量縮方向去規劃，未來才能軟著陸，如果房價不修正，買盤將持續觀望，建商也將血本無歸，房地產市場，可怕的不是價跌而是沒人，亞幣也就陷入更沉重的貶值壓力，如同日圓兌美元貶值近二十五％創歷史新高，韓元兌美元下跌約十八％，人民幣貶值也高達十二％，唯一慶幸的是亞洲國家現在擁有較為健康的外匯存底，未來所有人將會面臨量縮價跌的市場考驗。

根據瑞士銀行UBS最新報告公布二○二二年度《全球房地產泡沫指數》顯示，第一高分為加拿大多倫多的二．二四評分、第二名為德國法蘭克福，評分為二．二一、第三名為瑞士蘇黎世，評分為一．八一、第四名為德國慕尼克，評分為一．八○。

傳統型的區域經濟結構將回頭

美國聯準會升息方向不變，亞幣面臨貶值壓力，市場預估聯準會十一月和十二月仍會加碼升息，亞洲各經濟體的政策分岐風險也增加，目前亞洲各國央行是盯住美元外匯市場，不時調整貨幣以避免過度貶值下所帶來的風險，如此也助於平緩金融市場波動，多數亞洲經濟體對於快速升息皆保持謹慎態度，因為都不希望傷害到解封後的經濟復甦，然而只要美元強升趨勢不變，也就不大可能扭轉未來幾個月的貶值趨勢。

近期泰國、菲律賓和其他亞洲國家的央行試圖將外匯存底減少，以避開貨幣貶勢風險，雖然這是一種金融避險手段，值得注意的是，一個國家的外匯存底過低時，將降低購買進口商品的能力，長期發展下來，將又回到傳統的區域經濟結構，又打散了這幾年來所形成的全球供應鏈合作模式。

根據摩根大通研究報告，美國未來經濟衰退機率高達九十％，無論是股市、房地產到基本金屬產業都走向悲觀格局，標準普爾500指數下跌六．五％，陷入衰退的可能性為九十二％，基本金屬價衰退機率為九十六％。一些聯準會官員已表態願意接受經濟衰退成為抗通膨的代價，因為面對物價攀升的歷史高點，除了壓制手段，也已經無力再顧及升息對於經濟的衝擊影響了。

通縮黑天鵝翻身中

今日「全球首富」電動車特斯拉Tesla執行長伊隆‧馬斯克Elon Musk、「新債王」岡拉克Jeffrey Gundlach以及「方舟投資ARK Invest」創辦人伍德Cathie Wood有志一同紛紛表示，全球資產與商品價格都在下滑中，美國聯準會Fed的大幅加息策略，將有可能帶動通縮風險升溫，目前通縮環境也正在形成，預估發生的時間可能是明年或後年，令人憂慮。

儘管全世界幾乎都因為通膨高漲而緊張，中國大陸在疫情防疫封控的清零措施以及房地產投資違約風險衝擊下，目前正走向通縮危機，與其它經濟體形成了鮮明強烈對比。此外，無論是房地產業、零售業與服務業等經濟活動都出現遲緩下滑，尤其是製造業出現令人擔憂的景象，第三季的獲利率和銷售價格比值均呈現惡化；而國家銀行所釋出的企業借貸活動也在第三季紛紛下滑，企業貸款指標降至二○一二年以來最低水準，衡量公司債發行指標也跌至二○一六年以來的歷史新低，說明了中國大陸央行所推動的貨幣寬鬆政策完全失效，通縮陰影正在市場上蔓延出來。

電動汽車特斯拉TSLA US首席執行長馬斯克Elon Musk建議，聯準會應該要重新考慮降息至二十五個基點，因為大幅度的升息，將有可能引發全球性通縮風險，目前通縮已經在許多地區蔓延中，即使馬斯克已示警，美國最新的通膨數據依然是火熱高漲，令市場所有人相信，聯準會仍然會堅持升息七十五個基點。

如果全球不幸都轉向了通縮，那將是另一場更大的災難來臨，雖然金融理論大多數是有不確定性，但可確認的就是《通縮比通膨更加危險》，解決通縮的時間是治理通膨的數倍以上甚至於更久，如同九○年代的日本從泡沫中破滅後，這段期間執行了許多刺激方案，花了近三十年時間才走出來，也就是三十年漫長的通縮日子，如果升息抗通膨政策過度而處理不當，將有可能造成所有國家轉向於通縮危機，讓另一隻更冷酷無情的超級黑天鵝，再一次吞沒這個世界。