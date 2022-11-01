期待台灣太陽能產業在全球發光— 楊伯川博士專訪

楊伯川博士是台灣大學前校長李嗣涔的得意門生，他致力於太陽能技術研發的志業，對台灣的太陽能產業充滿熱情。他非常期待能重新把台灣太陽能產業的技術地位和產業價值，挺進全球領先的行列之中。

文•陳威霖

見到楊伯川博士的第一印象，是他略圓而稚嫩的陽光臉龐。即使以他主管投資超過六百億台幣的事業部門來看他的年紀，腦海裡的既定印象跟眼前這個「年輕人」卻很難聯結起來。

關注氣候變遷

致力於太陽能技術的研發

楊伯川博士是台灣大學前校長李嗣涔的得意門生，他傳承了李校長從八○年代開始，就致力於太陽能技術研發的志業，歷經從實驗室每天十二片到三千萬片的產能，成為全球太陽能HJT異質結電池、組件前幾大生產線的舵手，而這個產能還會以每年一倍的速度增加。

在採訪的過程中，楊博士慷慨地跟我們分享了全球氣候變化、低碳工業的行業路線、職業生涯和個人理念。他提到影響產業生存的全球低碳經濟目標在於一九九七年，日本京都舉行的COP3會議中，締約方同意包含減排第一個要求具體在內的條約。二○一五年十二月，《巴黎協定》獲得通過，取代《京都議定書》成為新的氣候變化框架，首次規定了2℃溫控目標。二○二一年十月三十一日至十一月十三日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）在英國格拉斯哥召開。「格拉斯哥氣候協議」中寫明在二一○○年以前，將全球氣溫較工業化前水準升高控制在1.5℃以內。

上述幾個協議及歐盟已經公佈的碳關稅政策，已經驅動了各國供應鏈最上游的關鍵設備進行升級換代。例如，法國二○二一年明文規定，進口的太陽能板每瓦的碳足跡（Carbon Footprint）不得高過於400g，直接把碳排放超過500g的傳統矽晶PERC、TOPCON工藝淘汰出局。

太陽能產業的「匠人」之旅

就讀台大電子工程研究所、直升博士期間，楊伯川的主要課題是研究非晶矽、多晶矽材料，以及應用在顯示器產業的薄膜電晶體技術。畢業前夕，因指導教授李嗣涔校長預見氣候暖化與新能源是新世紀全球未來重要的議題，因此建議愛徒選擇太陽能產業作為個人事業。

二○○九年進入職場的第一份工作，是在友達光電研究非晶矽薄膜太陽能電池的研發部門。二○一○年由於多晶矽成本大幅下降，薄膜太陽能成本的市場立基點消失，公司高層決定團隊研究的技術轉向非晶矽／單晶矽太陽能HJT異質結雙面電池技術。二○一三年，楊伯川換到新日光公司任職，由於公司購買了可以量產HJT電池的設備，直到二○一九年離開前，楊伯川都是實際負責操作該項產品生產工藝的主管。接手該項設備後，楊伯川經過短短兩個多月的調試，就在生產線上創造了單面二三‧七八％的轉換效率記錄。該轉換效率也一直保持到該公司因為成本而放棄繼續生產HJT電池的二○二一年上半年。

楊伯川從接觸太陽能HJT異質結雙面電池開始，專門研究此項技術至今，全心全意十二年，是全世界少數由實驗室（十二片／天）、中試線（一千片／天）、量產線（兩萬片／天）到如今一期就有5GW（50億瓦、三千萬片／天）生產規模的專業「匠人」。他的專業也被全球排名第六的東方日升董事長賞識，邀請擔任HJT事業部門的一把手。二○二二年三月底，他提出的可量產、高性價、超低碳的產品方案，協助公司成為該項技術領域的領頭羊。

二○二二年十月份，楊伯川在全球頂尖的PV CELL TECH論壇上發表演講。以低溫工藝大師的位階，同台PK主張高溫工藝、被全球行業從業人員尊稱為「太陽能之父」的MARTIN GREEN。這次演講，他不僅為台灣在全球太陽能最頂級的高峰會上取得一席之地，同時也為四十歲一代的台灣年輕人立下「有志者亦若是」的成功典範。

楊伯川期待台灣企業能抓住這次技術更新換代的契機，大力 栽培年輕人，把台灣太陽能產業挺進全球領先的行列之中。

對於未來全球太陽能產業發展的預測

由於走向低碳足跡（CFP）生產已經是全球工業不可逆的潮流，因此如何選擇生產過程最少的工序、最低的能耗、最少人工的工藝及設備，是未來所有太陽能板製造公司必須選擇的生存之道。

HJT源於半導體技術基礎，不僅符合越來越嚴格的各國低碳足跡標準，同時其工藝也是最簡的。HJT優於矽晶工藝的幾個關鍵要素如下：一是所需要的人才是過去生產線的十分之一，各國容易培養；二是生產成本經濟規模，佔地三公頃即可達成3GW廠房，遠遠低於目前動輒幾10GW的托拉斯模式；三是材料成本和能耗，存在大幅降低的潛力。

這些基於半導體技術應用的優勢，有利於因全球越來越激烈的貿易戰、科技戰，以及能源危機，分散產品製造到各大經濟體的市場前沿，也就分散了各種不確定的風險。例如未來必然以風、光代替天然氣發電的歐洲，就可以在自己家門口生產太陽能板，供應各個成員國的能源需求。

給台灣太陽能產業一次機會

也給年輕人一個希望

雖然已經躋身全球太陽能行業的前沿，但楊伯川談及對於曾經位於世界前列的台灣太陽能產業，依舊充滿熱情。他非常期待，不管是市場的資金，還是國家扶持的政策，都能夠為台灣抓住這次技術更新換代的契機、採用最新技術、大力栽培年輕一代的企業。他堅信，未來幾年間，台灣定能重新把太陽能產業的技術地位和產業價值，挺進全球領先的行列之中。

楊伯川博士的父母都是金門人，因此孕育出他真誠而認真的人格特質，就像金門的風獅爺一樣，樸實、堅毅，充滿力量地堅守自己的人生理想。