超馬與環保結合 東吳超馬金牌賽事創舉！

全球零碳台灣首發場―東吳國際24H 超馬賽』記者會，現場重量級貴賓雲集，在在顯現此次啟 動儀式受到各界的高度重視與熱烈迴響。 二○二二年九月八日，「鼎宸碳資產管理股份有限公司」與「中華民國超級馬拉松運動協會」簽訂碳權交易戰略合作，超馬協會為了積極響應政府2050淨零碳排政策，挺身成為台灣綠色賽事的第一棒，以運動結合環保行動，向鼎宸碳資產購入碳權，率先在「東吳國際24H超馬賽」落實碳中和，達成全球零碳台灣首發的重要里程碑。

文．編輯部

環保署署長張子敬也期許未來國內運動界向這場首度達成碳中和的賽事看齊，陸續接棒成就綠色賽事，這場全球零碳台灣首發場─東吳國際頂級超級馬拉松競賽，在萬眾矚目之下即將於二○二二年十二月三、四日鳴槍起跑。

台灣首發碳中和賽事啟動《東吳國際24H超級馬拉松》締造創舉

《東吳國際24H超級馬拉松》於二○二二年九月八日，在台北花園大酒店薔薇廳隆重進行台灣首發碳中和賽事的啟動儀式，現場重量級貴賓雲集，包括中華民國超級馬拉松運動協會理事長郭豐州、中華奧會委員林廷芳、環保署署長張子敬及副署長蔡鴻德、教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲、東吳大學體育室活動組組長林孟賢、清華大學運動事業與政策中心主任黃煜教授、元宇宙與碳中和研究院院長高鼎宸、立法委員蘇震清、陳歐珀及鼎宸碳資產管理股份有限公司董事長陳智青等，顯現各界的高度重視與熱烈迴響。

該賽事的指導單位「中華民國超級馬拉松運動協會」認為東吳大學能突破疫情限制，在今年盛大復辦賽事需要更多的堅持與努力，中華奧會執行委員林廷芳委員表示此活動實踐奧運「人類追求更高、更遠、更強」的典範，所以在這場中華奧會百周年的紀念賽事中，使用了超馬協會和清華大學運動事業與政策中心合作制定的路跑賽事碳足跡計算標準（CFP-PCR），該標準八月一日已由環保署正式公布，未來全國的路跑賽都能以此做為碳足跡盤查標準。

為了達成賽事節能減排的宗旨，「中華民國超級馬拉松運動協會」以每一噸兩千元向「鼎宸碳資產管理股份有限公司」購入碳權，結合鼎宸碳資產獨步全球的豐厚碳權資源，以及引領台灣的減碳專業，訂定讓運動賽事達成碳中和的目標，堪稱台灣第一、全球首發的創舉，不但攜手跨出國內運動體育界響應政府2050淨零碳排政策行動的第一步，更共同成就全世界第一場綠色運動賽事！

節能減碳第一步

認識碳足跡

「碳足跡」一詞越來越受到重視， 從政府逐步進行的塑膠杯、袋限制使用，看出減緩氣候變遷的意識逐漸提高，然而，真正的認識碳足跡，是最重要的一環，無論是購買食材或交通運輸，我們每日的日常生活，都經歷許多碳足跡，重視環保的人，也更加注意自己的生活行為對於地球所帶來的影響。

根據環保署定義，碳足跡（Carbon Footprint）指的是產品或一項活動經歷的整個生命週期中，直接與間接產生的溫室氣體排放量。也就是從一個產品或一項活動所牽涉的原物料開採與製造、組裝、運輸，一直到使用期間及廢棄處理或回收時，所產生的溫室氣體排放量，都列入碳足跡的計算。

換言之，選擇電動車，雖在乘駕時，並無產生碳排放，但是碳足跡並不會是零，因為在製造車輛時，仍屬於計算範圍，不只是直接從煙囪排放出來的污染，而是從源頭端出發直至消耗完畢，去概算整體牽涉的碳排量。

然而，連飲食選擇也影響了碳足跡，一般來說，植物性飲食選擇，會比肉食的碳排低上許多，因為畜牧業是全球溫室氣體排放佔比相當高的來源之一，有二十三％的人類溫室氣體排放量來自農業和土地使用，牛隻在反芻時會釋放大量甲烷（較二氧化碳更易造成暖化的氣體），牛隻畜牧業會大規模毀林，為了闢地放牧，牛肉屬於食物中的碳排放之王。而羊肉則是因為羊反芻排放大量甲烷，碳足跡也相當高。

氣候變遷所帶來的各種災害已經近在眼前，我們能做到的，即是真正的認識碳足跡，盡量選擇碳足跡較低的用品與生活方式。

清華大學運動事業及政策中心主任黃煜博士說到，相當樂見運動賽事一同響應2025 排碳淨零決心， 在各界努力之下，即將造就全球第一創舉，達到碳中和達成綠色運動賽事典範，非常期待。

透徹分析碳足跡

精準減碳 望淨零

清華大學運動事業與政策中心主任黃煜教授分析碳足跡盤查規則，並且提到二○二○年開始，根據ISO14027這份制定各種產品類別碳足跡的指引，摸索路跑賽事的碳足跡盤查方式，之後與超馬運動協會合作，確定賽事舉辦內容，經過專家審查、同儕聽證等環保署規定手續，逐步完成訂製路跑賽事碳足跡盤查標準（簡稱CFP-PCR）。這過程經過相當多的努力與堅持，才擁有的一項標準，此次啟動，不僅是全世界第一場的運動賽事碳中和，更是國內運動界響應政府2050淨零排放行動的第一步！

全球首次 運動賽事

購買碳權進行碳中和

「中華民國超級馬拉松運動協會」結合清華大學運動事業與政策中心，團隊歷時兩年多的努力灌溉，合作制定了路跑賽事碳足跡計算標準（CFP-PCR），更在八月一日由環保署正式公布，有了碳足跡盤查標準，全國的路跑賽都可以根據這個標準計算出因舉辦賽事產生多少碳足跡。為了能在這場環保署標籤賽事中順利啟動節能減排，「超馬協會」更攜手「鼎宸碳資產」，以每一噸兩千元購入碳權憑證，這是國內運動體育界首度購買碳權進行賽事碳中和，未來的賽事也將持續進行合作，如火如荼地規劃認證工作，逐步達成碳中和的目標！

本場賽事適逢奧會在中華民國一百周年，因此也將它列為紀念活動，未來「中華民國超級馬拉松運動協會」也將與「鼎宸碳資產」成為戰略夥伴，讓本次攜手締造全球首發碳中和運動的創舉，成為綠色運動賽事的典範，更將持續朝向為生活環境落實低碳、零碳的環保目標邁進！