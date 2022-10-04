東森房屋 業界最有溫度的房仲品牌

東森房屋在地專業服務走過三十餘載，不僅維護不動產市場交易秩序，並保障居住需求者購屋權益，引領台灣房仲業大步向前。此次《2022卓越房仲評比》東森房屋更獲得「最佳客戶信賴獎」的殊榮！

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

東森房屋一路走來堅持「誠信領航．永續經營」的企業理念，率先推動仲介業透明化，讓民眾在買賣房屋更有保障。東森房屋董事長蔡高明表示，一直以來東森房屋努力朝「在地萬事通」方向來努力，深耕社區和商圈，與民眾站在同一陣線，提供民眾最在地化、最具信賴的服務。

秉持集團企業精神

全方位提升服務深度

深獲客戶信賴的東森房屋不斷提升整體服務品質，對外持續追求創新服務，對內在乎員工成長與積極性。秉持「誠信、守法、在地、專業」的公司文化，東森房屋除了擁有完整的新人培訓課程，並定期提供所有業務同仁健全的教育訓練，致力在專業與服務精神的提升，更因為有東森集團十七大中心支援，同時秉持集團的企業精神「資源整合、快速行動、打破常規、積極貢獻」，全方位提升服務深度與廣度，並與全台所有東森房屋品牌的店東共同努力，贏得客戶最大信任，成為「最有溫度的房仲品牌」！

東森房屋長期致力於服務社區，展現在地精耕與地方共好的精神，讓「在 地萬事通」的形象深深烙印在民眾心底。東森房屋董事長蔡高明（中）、 營運長胡淑惠（右）、副總經理陳財鴻（左）。

響應公益 為社會盡一份心力

當被問起如何以實質行動成為最有溫度的房仲品牌？東森房屋董事長蔡高明欣慰的表示，東森房屋的業務同仁做的事情遠比大家想像的多，每天不僅要做社區開發、房屋帶看，更要清楚了解所屬社區內的大小事，東森房屋各地加盟店也經常發起自主性的公益活動，更獲得「在地萬事通」的美名。

像是820房仲捐血公益日，東森房屋動員所有同仁，更串聯全台超過數十個站點，包括新北、桃園、彰化、台南、高雄、林口、淡水，頂著豔陽在現場搭帳棚、發放礦泉水、更號召民眾一同捐血，以實際行動、挽袖獻愛。

在去年暑假期間東森房屋也聯合萬華加盟店贊助萬華區衛生所，於雙園國小增設篩檢及疫苗施打站遮陽帳棚，避免醫療人員及施打民眾因曝曬而中暑，體貼居民、服務地區的心意讓萬華區民眾好感度大幅提升。

東森房屋以「社區大小事，就是我的事」的精神，學習感動自己、感動同事，感動客戶，房仲人員本業即是服務人民，買賣房屋是最有機會接觸當地居民的行業，因此最應該要運用號召力鼓勵民眾一起響應公益。東森房屋長期致力於服務社區，展現在地精耕的承諾，盡情揮灑服務熱忱，讓「在地萬事通」的形象深深烙印在民眾心底。

東森房屋總部舉辦「店東長研習營」，東森房屋董事長蔡高明（中）特別邀 請台經院景氣預測中心孫明德主任（左一）及財經專家郭莉芳（右一）為同 仁分析未來房地產走向。

整合資源

穩固東森房屋品牌力

面對同業競爭、通膨、升息和打房的衝擊，房市稍轉冷清，東森房屋總部也積極落實教育訓練與同仁並肩作戰，提供最前端的產業資訊，讓第一線人員全方位掌握市場概況，如舉辦一年一度「店東長研習營」，線上、線下共計兩百人共襄盛舉，並邀請台經院景氣預測中心孫明德主任、財經專家郭莉芳與知名財經節目主持人賴憲政為同仁分析未來房地產走向。東森房屋董事長蔡高明也期許店東多使用集團資源，透過專業知識的擴充及總部行銷規劃，增加到店的人流，加深與客戶經營的關係，透過專業服務獲得客戶信任，一起擦亮東森房屋的招牌，鼓勵所有東森房屋夥伴，突破重圍，再創嶄新契機。

現今房仲加盟市場為了擴展版圖，經常用低月費爭取加盟，造成仲介風氣越來越不樂觀，也間接犧牲消費者權益，東森房屋董事長蔡高明指出，對於這樣的現象我們相當不樂見，藉此也希望建立大眾對於房仲人員的專業形象和正面價值，在買屋、賣屋的重要時刻，能夠想到東森房屋「買房一下子，幸福一輩子」，提升整體房仲市場的正向循環。

跨業合作 打造房仲新生態

東森房屋擁有成熟穩健的品牌，是集團長期努力經營「東森嚴選」的形象延伸，未來更將深化此核心價值，推動「買房一下子、幸福一輩子」的消費者承諾，同時搭配集團旗下「東森寵物」進行跨業合作；「東森寵物」全台現有一百二十間直營門市，至二○二五年預計擴展到五百間門市，未來東森房屋將進駐「東森寵物」，運用其寬闊、明亮的賣場空間，打造新世代的房產諮詢服務體驗。

另外，為了全方位服務會員，東森房屋更在高雄成立「東森房屋會員中心」，整合會員的食、衣、住、行、育、樂，創造最完整的生活圈，打造虛實整合（OMO），提供會員更多更好的消費體驗，同時擴大東森幣的應用，只要是在「東森房屋會員中心」成交，即可享有一定數額的東森幣折抵仲介服務費優惠，未來也將秉持企業精神，致力建立「好吃、美麗、健康、生活、寵物」的幸福生態鏈，為健全房仲生態而努力！

未來東森房屋也將擴大招募優秀房仲人才，打造更多的就業機會，讓消費者擁有優質的顧客體驗。東森房屋本著「東森嚴選」的理念，超越自我、尋求創新、追求卓越，提供高品質的服務，以「保障消費者權益」為使命、「健全市場規則」為目標，實現企業社會責任、企業精神及對消費者的責任。