滙豐銀行榮獲雙料獎項肯定 深耕台灣實至名歸

滙豐銀行在《2022卓越銀行評比》中榮獲「最佳財富管理獎」及「最佳客戶推薦獎」雙料得獎肯定，專業的財富管理讓客戶橫跨全球投資市場，深獲客戶好評而願意推薦滙豐銀行。

文．黃小玲

滙豐銀行在台灣的歷史可回溯至一八八五年在淡水指定代理商推展業務，並於一九八四年在台北正式成立分行，目前全台設有三十家分行，協同滙豐集團其他在台成員為客戶提供全方位的個人金融與財富管理、工商金融、企業金融和資產管理等服務。

以客戶的需求出發

榮獲財富管理獎

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱表示，為了提供客戶更豐富多元的財富管理服務，滙豐銀行於今年開始為環球私人銀行的高資產客戶增加數位金融通路，是全台唯一能為客戶提供網銀與行動銀行服務的私人銀行。此外，滙豐銀行於今年六月推出全新卓越理財─尊尚（Premier Elite），為大眾富裕階層提供獨家的客製化財富管理服務。滙豐從客戶的需求出發，將市場發展及可行的資產配置告知客戶，並持續發佈市場分析報告，提供專業的市場見解，供客戶參考以做最有利的投資決定。李勝凱強調滙豐最大的優勢就是它是值得信賴的銀行，因此在《2022卓越銀行評比》中榮獲最佳財富管理獎的肯定。

而滙豐另一個吸引客戶的優勢就是全球化。為提供高資產客戶更齊全的投資產品與數位化服務，滙豐運用整個集團的資源綜效，提供客戶全球性的一站式金融服務，並透過數位平台使客戶獲得更佳的銀行體驗，以最高品質滿足客戶全方位的金融服務需求。李勝凱指出數位平台已經是未來的趨勢，滙豐銀行這些年來持續投資在亞洲的財富管理市場，不斷優化網路銀行與手機行動銀行，讓客戶能隨時隨地進行投資標的轉換，屢屢獲得客戶極高的評價。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉強調，滙豐持續挹注資源深耕台灣市場，展現對這塊土地的長久承諾。台灣是滙豐集團發展亞洲財富管理的重點市場，滙豐將持續吸引優秀人才，包含Premier卓越理財客戶關係經理、理財服務專員等，並不斷升級系統與數位平台，為客戶提供更創新優質的銀行理財服務。

客戶的意見和肯定

是鞭策滙豐進步的動力

滙豐銀行並同時榮獲《2022卓越銀行評比》最佳客戶推薦獎，對此李勝凱誠摯地說「客戶的意見永遠是我們和客戶連結的重要橋樑」，可見滙豐銀行非常重視客戶的意見反應。客戶可以透過電子郵件、客服中心、申訴專線，或向各分行理專業務來反應意見；銀行端也會主動做滿意度調查了解客戶的心聲，以客戶為中心，持續省思服務流程、平台、產品有無需要改善之處。李勝凱說過程中都會有高階主管參與，力求問題能確實改善，以提升我們的服務品質，推出更優質的產品。根據調查有八十六％的客戶表示願意推薦滙豐銀行，這對我們來說是莫大的肯定和鼓舞。

葉清玉表示，身為台灣領先的外商銀行，滙豐銀行不斷優化數位金融平台、財管產品與理財方案、提供專業服務，並擁有整合全球專家資源的專業理專團隊，滙豐銀行與時俱進，時時將客戶需求置於業務發展核心。

滙豐銀行推出全新卓越理財─尊尚，為大眾富裕階層提供獨家的客製化財富管理服務。

穩健投資以因應經濟的變動

而今年面對疫情、物價飆漲、通貨膨脹及經濟的變動，是很辛苦的一年，目前不確定的因素仍然存在，對此李勝凱建議投資人可以掌握短期到中期的債券，在這樣的市場情勢下比較會有好的表現。至於股市的成長雖然放緩，但若以中長期的趨勢來看變動不大，如電動車的趨勢已然成形，基本面已經存在，就不會因為疫情或通膨而走回頭路。

在股票投資標的之觀察指標上，著重在企業是否保持穩健的生產力和獲利能力，以及企業的現金量，並建議投資人在價值和成長中間保持一個平衡。而股息收益較好的公司前景也看好，隨著市場升息，利率比較高的股票會比債券更受到追捧，投資人除了獲得股利外，股價也比較能夠水漲船高。

因應高通膨與升息環境等諸多不確定性影響，滙豐銀行積極發展數位金融服務，除推出美股隨買隨賣功能，讓客戶可以更靈活地運用資金，更不斷升級行動銀行App，提供客戶便利的投資與換匯平台；而領先業界的「環球帳戶總覽」與「環球轉帳服務」，首創全球帳戶整合功能，客戶可隨時隨地調撥資金，能夠及時滿足海外資金使用需求。

看好台灣的發展潛力

將全面升級金融服務

展望未來，李勝凱表示滙豐銀行從客戶的需求出發，這是不會改變的方針，滙豐集團將持續投資台灣，擴充財富管理團隊與專業人才的培訓、全面升級高資產客群的財富管理客製化服務、持續投資數位化平台與強化全球化服務，讓台灣客戶能享受更優質的金融服務。

葉清玉也表示，滙豐銀行在財富管理和個人金融各領域，將陸續推出新產品，並持續升級服務平台與功能，提供更豐富多元的數位金融服務，讓客戶享受更安全便利的銀行體驗。尤其，滙豐銀行非常看好財富管理業務在台灣市場的發展潛力，自今年年底開始，將成立兩座旗艦型財富管理中心，提供專屬於卓越理財─尊尚及環球私人銀行客戶尊榮禮遇，及世界級財富管理服務。滙豐銀行會持續發展全方位財富管理服務，朝向財富管理領導品牌的目標邁進！